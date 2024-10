Photo : Ellen DeGeneres « perturbée » doit prendre des mesures extrêmes : source

Ellen DeGeneres et sa partenaire Portia resteraient éveillées tard à cause de leurs animaux de compagnie.

Selon un initié proche de En contact chaque semaine« Ils s’endorment avec le bruit des poules dans les oreilles et se réveillent avec ça. »

« Et ce ne sont pas seulement Ellen et Portia qui sont dérangées à toute heure, les voisins se plaignent aussi », a ajouté la source.

« Ellen et Portia les aiment parce qu’ils sont mignons, mais elles se demandent aussi si avoir des poules comme animaux de compagnie était une si bonne idée », a également déclaré la source.

Ils ont expliqué : « C’est pour cela qu’ils donnent des œufs et des poules – c’est devenu bien trop pour eux. »

Néanmoins, Ellen aurait décidé que si les choses ne se déroulent pas comme elle l’avait prévu, elle pourrait devoir prendre des mesures extrêmes pour son troupeau de poulets.

« Ils doivent prendre des mesures extrêmes pour protéger les cages contre les coyotes, et les factures vétérinaires sont énormes », a ajouté la source.

Ils ont remarqué en conclusion : « Le personnel n’aime pas non plus particulièrement nettoyer après eux, d’autant plus qu’Ellen et Portia ne peuvent s’empêcher de les laisser entrer dans la maison et que les oiseaux volants laissent des excréments partout. »