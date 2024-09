Ellen DeGeneres partage une blague audacieuse qui aurait pu l’empêcher d’être « expulsée du show-business »

Ellen DeGeneres découvre le côté drôle de son scandale dans son prochain spécial Netflix.

La nouvelle bande-annonce de « Ellen DeGeneres: For Your Approval » vient d’être publiée, montrant la comédienne s’exprimant sur son « expulsion du show-business ».

« La fille qui disait « soyez gentils » n’était pas gentille, c’était le titre », explique DeGeneres. « Le problème, c’est que je suis une humoriste qui a eu un talk-show et je terminais chaque jour l’émission en disant « Soyez gentils les uns envers les autres ». Si j’avais terminé mon émission en disant « Allez vous faire foutre », les gens auraient été agréablement surpris de découvrir que je suis gentille. »

L’émission de DeGeneres a été ébranlée par des accusations de lieu de travail toxique, ainsi que par des allégations de comportement sexuellement inapproprié de la part de producteurs évincés.

Un producteur aurait également été au cœur des plaintes concernant une mauvaise culture du lieu de travail.

Les gros titres ont porté atteinte à sa réputation de « fille gentille », ce qui l’a amenée à annoncer la fin de son émission en 2021 et à s’excuser auprès du personnel. Le dernier épisode a été diffusé en mai 2022.

Dans sa vidéo d’excuses, DeGeneres a expliqué l’origine de la phrase « soyez gentil » à la fin de ses émissions, affirmant que cela était lié à la mort de Tyler Clementi, qui s’est suicidé à l’adolescence après avoir été victime d’intimidation parce qu’il était gay.

Elle a déclaré : « Je pensais que le monde avait besoin de plus de gentillesse, et cela nous a rappelé que nous en avions tous besoin, et je pense que nous en avons plus que jamais besoin en ce moment. »

« Être connue comme la dame qui dit « soyez gentil » est une position délicate. Alors laissez-moi vous donner un conseil si vous envisagez de changer de titre ou de vous donner un surnom : ne choisissez pas la dame qui dit « soyez gentil ». Ne le faites pas », a ajouté DeGeneres en plaisantant.

Avant la sortie de la bande-annonce officielle de l’émission spéciale, diffusée sur Netflix le 24 septembre, DeGeneres a fait une tournée dans les villes de tout le pays.

DeGeneres a déclaré qu’elle quitterait le show business après la diffusion de l’émission spéciale. Netflix

Lors d’un spectacle à Santa Rosa, en Californie, elle a déclaré à la foule qu’elle n’avait pas l’intention de continuer à Hollywood.

« C’est la dernière fois que vous me verrez. Après mon émission spéciale sur Netflix, j’en ai fini », a-t-elle déclaré à la foule, selon SFGate.

DeGeneres a ensuite expliqué comment sa vision de la célébrité a changé depuis le début de sa carrière.

« J’avais l’habitude de dire : ‘Je me fiche de ce que les gens disent de moi’ », a déclaré DeGeneres, selon SFGate. « Maintenant, je réalise que j’ai dit cela au plus fort de ma popularité. »