«Je sors du lit et je trouve Portia par terre à quatre pattes. Et je me dis: ‘Bébé, ça va?’ Et elle dit: « Ouais, je vais bien. » Et j’ai dit: ‘Eh bien, tu vas bien si tu joues seul à Twister, mais tu ne vas pas bien. Tu es par terre.’ «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy