Ellen DeGeneres parle de 3 diagnostics de santé et du vieillissement à 66 ans

Ellen DeGeneres a parlé du vieillissement et de trois diagnostics de santé.

Elle a révélé ses réflexions sur les changements de son corps dans son nouveau spécial Netflix, Pour votre approbation.

« Je ne sais même pas comment je me tiens debout en ce moment. Je suis comme un château de sable humain », a-t-elle déclaré.

Dans Pour votre approbationun Spécial Netflix sorti le 24 septembre, Ellen DeGeneres a été franche sur le vieillissement et les multiples diagnostics de santé qui l’accompagnent. La femme de 66 ans a révélé qu’elle souffrait d’« ostéoporose totale », de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

DeGeneres a découvert le l’ostéoporose ou une faiblesse osseuse progressive après un test de densité osseuse. « Je ne sais même pas comment je me tiens debout en ce moment. Je suis comme un château de sable humain. Je pourrais me désintégrer sous la douche », a-t-elle plaisanté. « Il est difficile d’être honnête à propos du vieillissement et d’avoir l’air cool. »

L’arthrite affecte également ses membres, a-t-elle noté. « Un jour, j’ai eu une douleur atroce et j’ai cru que je m’étais déchiré un ligament ou quelque chose du genre. J’ai passé une IRM et ils ont dit : « Non, c’est juste de l’arthrite » », a-t-elle poursuivi. « J’ai dit : « Comment ai-je obtenu ça ? Et il a dit : « Oh, ça arrive à ton âge. »

La spéciale marque le retour de DeGeneres au petit écran après Til Ellen DeGeneres Montrer a terminé sa série de 19 saisons en 2022 (apparemment en réponse aux allégations selon lesquelles elle aurait cultivé un environnement de travail toxique). Depuis lors, l’animatrice de talk-show a déclaré qu’elle suivait une thérapie et avait appris comment sa santé mentale avait influencé son leadership.

« Je souffre peut-être de TOC parce qu’un thérapeute l’a dit et j’ai dit : ‘Oui, je suis très organisé’, parce que je pensais que c’était le O », a expliqué DeGeneres. «Je ne savais pas ce qu’était le TOC. J’ai été élevé dans une religion, la Science Chrétienne, qui ne reconnaît ni les maladies ni les troubles. Alors quand j’étais jeune, personne ne parlait de rien. Il n’y a eu aucune discussion sur quoi que ce soit.

Selon le Institut national de la santé mentale (NIMH), le TOC est une condition qui provoque des pensées incontrôlables et récurrentes, également connues sous le nom d’obsessions, qui provoquent parfois des comportements répétitifs ou des compulsions en réponse. Certaines personnes n’éprouvent que des obsessions ou seulement des compulsions. Dans tous les cas, cela peut être très pénible et prendre beaucoup de temps.

En découvrant le TOC, DeGeneres a eu un moment de surprise. «Je regarde en arrière maintenant et je réalise que mon père souffrait certainement de TOC. Il vérifiait la poignée de porte 15 fois avant notre départ, il vérifiait le robinet 15 fois, il débrancheait tous les appareils avant de quitter la maison car la foudre pouvait frapper et prendre feu », se souvient-elle. « Ils disent que cela pourrait être héréditaire. » L’épouse de DeGeneres, Portia de Rossi, a convenu que DeGeneres avait des tendances au TOC, a-t-elle déclaré. Mais DeGeneres s’est toujours considérée comme plus « prudente » qu’obsessionnelle, a-t-elle conclu.

Au sujet de la santé mentale, DeGeneres a déclaré que ses obsessions ont tendance à être emportées par son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), qui crée un cycle. (Elle a en fait qualifié son état de TDA ou de trouble déficitaire de l’attention, terme désormais considéré comme obsolète pour désigner ces comportements.) Le TDAH est marqué par des symptômes persistants d’inattention et/ou d’hyperactivité et d’impulsivité qui interfèrent avec le fonctionnement ou le développement, selon le NIMH.

« Mon TDA rend très difficile de s’asseoir et de se concentrer sur quoi que ce soit », a-t-elle expliqué. « Je veux dire, tu sais à quel point ça a été difficile pour moi de mettre ça en place ? Bien sûr que non. Pourquoi devrais-je poser cette question ? J’ai du mal à me concentrer.

Elle a poursuivi : « Donc, j’ai un TDA, j’ai un TOC, je perds la mémoire. Mais je pense que je suis bien adapté parce que je suis obsédé par les choses, mais je n’ai pas la capacité d’attention nécessaire pour m’y tenir, et j’oublie rapidement ce qui m’obsédait en premier lieu », a déclaré DeGeneres. « Donc, il me faut tout pour être bien adapté, je pense. »

Pour votre approbation serait le dernier stand-up spécial de DeGeneres, désormais diffusé sur Netflix.