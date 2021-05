Ellen DeGeneres mettra fin au talk-show de jour après 19 saisons

Ellen DeGeneres lors d’un enregistrement de The Ellen DeGeneres Show

Le talk-show de jour diffusé depuis longtemps par Ellen DeGeneres prendra fin cette année après 19 saisons.

L’animateur du talk-show a dit Le journaliste hollywoodien qu’elle a informé son personnel de la décision mardi et qu’elle s’asseyera avec Oprah Winfrey jeudi pour discuter de la nouvelle.

« Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi formidable que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n’est plus un défi », a déclaré DeGeneres à la publication spécialisée.

L’annonce fait également suite à des informations faisant état d’une culture de travail toxique, de discrimination et de harcèlement sexuel au cours de la dernière année au salon. À ce moment-là, elle a reconnu que l’atmosphère s’était transformée en quelque chose qui ne reflétait pas les valeurs avec lesquelles elle avait commencé le spectacle et s’est engagée à faire mieux.

« Cela a presque eu un impact sur la série », a déclaré Ellen à THR. « C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si j’avais quitté la série à cause de ça, je ne serais pas revenu cette saison. »

Le contrecoup a eu un impact sur les cotes d’écoute de l’émission, pourtant. Alors que l’ouvreur de la saison 18 avait la cote la plus élevée d’une première «Ellen» en quatre ans, l’émission a perdu plus d’un million de téléspectateurs depuis septembre. Selon les données de Nielsen, le programme a attiré en moyenne environ 1,5 million de téléspectateurs entre septembre et mars, contre 2,6 millions au cours de la même période l’an dernier.

DeGeneres, 63 ans, est une pionnière pour la communauté LGBTQ depuis que son article de couverture « Yep, I’m Gay » dans le magazine Time a failli torpiller sa carrière en 1997. Depuis le lancement de « The Ellen DeGeneres Show », la comédienne en a accumulé plus. que 64 Daytime Emmys et a aidé à normaliser la représentation queer à la télévision.

Dans l’interview de Hollywood Reporter, DeGeneres a déclaré qu’elle avait prévu de mettre fin à l’émission après la saison 16, mais avait accepté de prolonger son contrat de trois ans.

«Cela a toujours été le plan», dit-elle.

Il semble que DeGeneres restera l’hôte de « Ellen’s Game of Games », une série basée sur les segments de jeu de son émission-débat de jour, diffusée sur NBC.

Lisez le rapport complet du Hollywood Reporter.

Divulgation: NBCUniversal, la société mère de CNBC, syndique des épisodes de «The Ellen DeGeneres Show».