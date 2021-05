Ellen DeGeneres, prétendument « intimidatrice » d’Hollywood, prévoit de mettre fin à son émission-débat de jour après 19 saisons, s’éloignant au milieu de la baisse des cotes d’écoute et des allégations d’une culture de travail toxique après près de deux décennies de prédication de la « gentillesse ».

«Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi, et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est tout simplement plus un défi,» DeGeneres a déclaré mercredi au Hollywood Reporter. Elle prévoit d’exposer sa décision dans une interview avec Oprah Winfrey jeudi.





« Nous n'allons aligner personne avec Ellen »: DeGeneres aurait saigné les téléspectateurs, les sponsors et les invités à la suite d'un scandale sur le lieu de travail







DeGeneres a succédé à Winfrey comme le visage le plus reconnaissable de la télévision de jour américaine. Mais la réputation du comédien en tant que ‘Reine de Nice’ a été battue au cours des 13 derniers mois sur des accusations selon lesquelles ses invités sont victimes d’intimidation et que son personnel est maltraité.

Les membres du personnel se sont plaints du traitement insensible pendant la pandémie de Covid-19, notamment de la réduction de leur salaire, les laissant non informés et l’embauche de travailleurs de remplacement pour construire un ensemble dans la maison de la star afin que l’enregistrement de l’émission puisse reprendre. D’anciens employés ont fait des allégations de commentaires racistes et de harcèlement sexuel de la part de la direction, ainsi que d’avoir été licenciés après avoir pris un congé de deuil.





Les célébrités qui défendent Ellen pour des allégations d'intimidation ne sont pas seulement déconnectées, elles renforcent la culture d'entreprise du lavage des mains







Les fans et les médias de divertissement se sont empilés, spéculant sur des célébrités que DeGeneres aurait maltraitées. L’animateur de radio australien Neil Breen a déclaré qu’il avait reçu pour instruction de ne pas parler, regarder ou approcher DeGeneres lorsqu’il travaillait avec la star en 2013.

De telles allégations sembleraient mauvaises pour n’importe quel hôte, mais elles s’apparentaient à de la kryptonite pour DeGeneres, sentant une hypocrisie extrême pour un artiste qui a fait « etre gentil » sa marque. Comme elle l’a dit elle-même dans un monologue d’excuses en septembre dernier, «Être connue comme la femme« être gentille »est une position délicate à occuper.»

Le New York Times a rapporté en mars que depuis ‘Le spectacle d’Ellen’ de retour pour sa 18e saison en septembre dernier, il totalisait en moyenne 1,5 million de téléspectateurs, contre 2,6 millions la saison précédente. Les revenus publicitaires de septembre à janvier ont baissé de 20%, à 105 millions de dollars.

Les critiques de l’émission ont suggéré que sa chute avait commencé avant que les allégations d’employés ne fassent surface. Une interview maladroite de novembre 2019 dans laquelle DeGeneres a accusé en plaisantant l’actrice Dakota Johnson de ne pas l’avoir invitée à sa fête d’anniversaire est devenue un mème Internet et a été créditée pour avoir déclenché la spirale descendante du comédien. Johnson a répondu, « En fait non. Ce n’est pas la vérité, Ellen.

Les critiques étaient à nouveau en force mercredi, célébrant la décision de mettre fin à la longue série de l’émission. Un commentateur de Twitter a demandé, «Est-ce que cela signifie qu’elle se rend compte que ses invités ont enfin compris qu’elle cherche toujours un moment de gâchis pour les embarrasser ou les humilier?»

Cela signifie-t-il qu’elle se rend compte que ses invités ont enfin compris qu’elle cherche toujours un moment pour les embarrasser ou les humilier? – Catherine Mack (@catobie) 12 mai 2021

