Ellen DeGeneres mettra fin au talk-show américain après la 19e saison | Actualités télévisées

LOS ANGELES: Ellen DeGeneres mettra fin à son émission-débat de jour primée aux Emmy Awards l’année prochaine après sa 19e saison, a déclaré le comédien dans une interview publiée dans The Hollywood Reporter mercredi 12 mai.

DeGeneres, 63 ans, discutera de la décision lors de l’émission de jeudi avec l’invité Oprah Winfrey, a déclaré la publication de divertissement.

« Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi formidable que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n’est plus un défi », a déclaré DeGeneres dans l’interview.

«The Ellen DeGeneres Show» a fait ses débuts en 2003 et a remporté plus de 60 prix Emmy. Il est produit par Warner Bros d’AT & T Inc et syndiqué auprès des chaînes de télévision.

DeGeneres a commencé sa carrière dans la comédie stand-up dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans avant de passer à la télévision, où elle a joué dans la comédie « Ellen » au milieu des années 1990.

En 1997, elle et son personnage de télévision sont sortis en tant que lesbiennes bien avant que les homosexuels ne soient acceptés dans le grand public américain. «Ellen» a été annulée un an plus tard, mais DeGeneres est revenue à la télévision en 2003 avec son émission de jour.

Défenseure des animaux, des droits des homosexuels et des campagnes anti-intimidation, DeGeneres est devenue connue pour promouvoir la gentillesse et la compassion dans son émission légère.

Mais l’année dernière, trois grands producteurs ont quitté la production et DeGeneres s’est excusé après avoir signalé un environnement de travail toxique, promettant «un nouveau chapitre».

Elle a déclaré au Hollywood Reporter que les attaques publiques pendant cette période « m’ont détruit » mais n’ont pas influencé sa décision de mettre fin à la série. Ce choix a été fait lorsqu’elle a prolongé son contrat de trois ans après la saison 16, a-t-elle déclaré.

DeGeneres a déclaré que ses projets futurs étaient incertains. Elle a dit qu’elle était ouverte aux rôles de cinéma et qu’elle voulait être plus impliquée dans les efforts de conservation de l’environnement.

En plus de son émission-débat, la comédienne a exprimé le poisson bleu du Pacifique oublieux dans les films d’animation «Finding Nemo» et «Finding Dory», et a accueilli à deux reprises la cérémonie annuelle des Oscars.