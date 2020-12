Ellen DeGeneres et Portia de Rossi pourraient bientôt être voisines de Meghan Markle, du prince Harry et du bébé Archie, après avoir apparemment acheté un domaine de 49 millions de dollars à Montecito, en Californie.

La bande dessinée de 62 ans, mieux connue pour The Ellen DeGeneres Show, et sa femme de 47 ans auraient acheté la propriété à Dennis Miller, 67 ans, comédien et commentateur politique de la SNL, et à sa femme, ancienne mannequin. Carolyn Espley-Miller, 55 ans, fin septembre.

L’accord privé fait du complexe l’un des plus chers jamais vendus dans la région du comté de Santa Barbara, a rapporté le Wall Street Journal.

En plus de la famille royale, le couple rejoint une foule de nouveaux voisins célèbres à proximité, notamment la pop star Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom, qui ont acheté une maison de 14,2 millions de dollars avec vue sur l’océan dans la région en octobre.

DeGeneres et de Rossi auraient acheté l’ancienne maison du comédien Dennis Miller et de son épouse, l’ancienne mannequin Carolyn Espley-Miller, qui ont publié cette photo de la maison sur son compte Instagram en décembre de l’année dernière.

DeGeneres (à gauche) et son épouse de Rossi, photographiées sur la plage à Thanksgiving, mariées en 2008, vivent dans la riche région de Montecito depuis de nombreuses années et sont connues pour déménager régulièrement.

DeGeneres est surtout connue pour The Ellen Show, une émission de chat qu’elle anime depuis 2003, mais devient rapidement connue comme un magnat de l’immobilier en Californie en « retournant » des demeures à des acheteurs millionnaires et milliardaires

Qui habite à Montecito? Les domaines isolés à flanc de colline à Montecito, à environ 80 miles à l’ouest de Los Angeles, entre l’océan Pacifique et les montagnes de Santa Ynez dans le comté de Santa Barbara en Californie, sont un paradis pour les stars d’Hollywood et les super riches qui veulent vivre dans un splendide isolement. La plupart des propriétés coûtent entre 2 et 20 millions de dollars. Au fil des ans, il a attiré les riches et célèbres, notamment Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Kirk Douglas, George Lucas, Patrick Stewart, Al Gore, Carol Burnett, John Cleese, Charlize Theron, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kenny Loggins, Kevin Costner .

La nouvelle maison de DeGeneres et de Rossi s’étend sur 4,3 acres et comprend un bâtiment principal de style hollandais du Cap sud-africain de 9000 pieds carrés, une maison d’hôtes, un pool-house, un garage détaché et une grange conçue par le célèbre architecte Tom Kundig.

Les cinq structures encerclent un grand étang aux nénuphars, avec une barque et rempli de poissons ainsi qu’une piscine à débordement qui surplombe l’étang.

L’ancien propriétaire Miller et son épouse Espley-Miller vivent sur le domaine depuis son achat pour 11 millions de dollars en 2006.

Comme le domaine n’a jamais été publiquement sur le marché, les photos et les détails sont rares, mais sur le compte Instagram d’Espley-Miller, elle publie des photos de l’intérieur de la maison montrant de hauts plafonds, une cuisine ouverte, des sols en marbre de style damier noir et blanc, un mur fait de fenêtres en verre ainsi que de jardins luxuriants remplis de palmiers.

DeGeneres et de Rossi sont des propriétaires de longue date dans le quartier chic et ont la réputation de déménager fréquemment, ayant récemment vendu une maison différente de cinq lits et de 10 674 pieds carrés pour 33,3 millions de dollars qu’ils ont achetée il y a deux ans pour 27 millions de dollars.

DeGeneres – d’une valeur estimée à 370 millions de dollars – gagne rapidement en notoriété en tant que magnat de la propriété dans le sud de la Californie, transformant des manoirs en milliardaires et en célébrités.

L’acheteur de son ancienne maison reste caché sur des documents publics, ayant acheté la propriété le 6 novembre avec une société constituée à peine deux jours plus tôt.

Le comédien Dennis Miller, photographié avec sa femme Carolyn Espley à la réunion « Quand Harry a rencontré Sally l’année dernière, a vendu leur maison de Montecito à DeGeneres et de Rossi

Ancienne maison: DeGeneres et de Rossi ont la réputation d’être des « palmes de maison » en série et ont mis en vente cette maison de 10700 pieds carrés inspirée de Bali pour 39,9 millions de dollars par an après l’avoir achetée pour 27 millions de dollars

Ancienne maison: Le couple aurait effectué d’importantes rénovations à la maison avant de la vendre, et aurait également acheté une propriété adjacente pour 1,9 million de dollars où ils ont construit une maison d’hôtes de 1400 pieds carrés.

Ancienne maison: DeGeneres – d’une valeur estimée à 370 millions de dollars – a mis la maison de 10674 pieds carrés – qui comprend cinq salles de bains et cinq demi-salles de bain – sur le marché pour 39,9 millions de dollars le mois dernier selon le site immobilier Redfin

Ancienne maison: DeGeneres a réalisé un bénéfice de plusieurs millions de dollars sur la propriété californienne après l’avoir achetée pour 27 millions de dollars il y a à peine deux ans, selon les archives du comté de Santa Barbara

Ses nouveaux voisins, les anciens membres de la famille royale Markle et Harry, ont acheté leur propre tapis Montecito à l’italienne cet été pour 14,7 millions de dollars, dans un domaine sécurisé, verdoyant et fermé.

Le domaine possède de vastes pelouses, des roseraies à plusieurs niveaux, de grands cyprès italiens, des lavandes en fleurs, des oliviers centenaires, un court de tennis, une maison de thé, une maison pour enfants et une piscine.

La maison de 14 563 pieds carrés, connue sous le nom de «Le Château», se trouve sur 5,4 acres de terrain et des haies impeccablement taillées bordent les portes d’entrée à piliers en pierre du domaine.

Des photos inédites de l’intérieur sont récemment apparues sur le site Web Giggster avant que le couple n’achète la propriété, alors qu’elle pouvait être louée 700 $ l’heure pour des événements ou des films.

Les plans intérieurs révèlent des accents de bois sombre et des meubles obsolètes. On pense qu’Harry et Meghan ont ajouté leurs touches personnelles depuis leur déménagement cet été.

Entourée de jardins verdoyants et surplombant la mer, la maison a été décrite comme un «paradis caché». Un agent immobilier qui a passé une heure à l’intérieur a déclaré qu’il était « conçu pour quelqu’un qui ne veut jamais quitter la maison ».

Le couple a tenu de nombreux engagements virtuels payants dans le confort de la maison, offrant un aperçu du décor, y compris leurs tons neutres dans le salon.

Voisins royaux: les Sussex ont acheté cette villa de style italien à Montecito, non loin de la nouvelle maison de DeGeneres, pour 14,7 millions de dollars, cet été

Voisins royaux: Meghan Markle et le prince Harry ont acheté la maison de 14563 pieds carrés pour 14650 000 $ le 18 juin dans le quartier chic de Montecito à Santa Barbara, en Californie

Voisins royaux: La maison des Sussex comprend neuf chambres et 16 salles de bain ainsi qu’une salle de jeux, une salle de sport, des courts de tennis et un salon de thé. Sur la photo, la cuisine qui se jette dans la salle de raffinage et le salon

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale, Meghan et le prince Harry se sont de plus en plus exprimés sur une série de questions d’actualité, y compris Black Lives Matter et la suppression des électeurs.

Les Sussex seraient en train de s’établir en Californie et auraient remis les clés de Frogmore Cottage à Windsor, leur base au Royaume-Uni, à la princesse Eugénie enceinte après avoir nettoyé la propriété « en pleine nuit ».

Eugenie, 30 ans, et son mari Jack Brooksbank, 34 ans, qui attendent leur premier enfant pour la nouvelle année, ont récemment emménagé dans la maison de cinq chambres à Windsor, selon The Sun.