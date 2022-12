Ellen DeGeneres : la mort de tWitch a « été vraiment difficile »

Note de l’éditeur : Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566.

Ellen DeGeneres a refoulé ses larmes dans sa première déclaration vidéo publique depuis la mort de la personnalité bien-aimée du talk-show et de son ami Stephen “tWitch” Boss.

“Salut tout le monde. Je voulais juste dire que les 11 derniers jours ont été vraiment difficiles pour tout le monde”, a déclaré DeGeneres dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux vendredi. “Tout le monde souffre et essaie de donner un sens à cela, et nous n’y comprendrons jamais.”

Boss, l’aimable DJ de “The Ellen DeGeneres Show” et un danseur devenu célèbre sur “So You Think You Can Dance”, est décédé plus tôt ce mois-ci. Il est mort par suicide, selon le médecin légiste du comté de LA.

Sa mort a été largement pleurée par les personnalités du divertissement et le grand public, car Boss était connu pour sa bonne nature et son amour pour répandre la joie par la danse.

Pour lui rendre hommage, a déclaré DeGeneres, “la meilleure chose que nous puissions faire est de rire et de nous étreindre, de jouer à des jeux, de danser et de chanter” – les choses “qu’il aimait faire”.

“Cela semble impossible, mais c’est ainsi que nous lui rendons hommage”, a-t-elle déclaré. “Et embrassez-vous et dites-vous que nous nous aimons et faites savoir aux gens que nous sommes là pour eux et vérifiez avec les gens.”

DeGeneres a publié une déclaration peu de temps après que la nouvelle de la mort de Boss soit devenue publique, disant qu’elle avait le “cœur brisé” par son décès.

Boss a commencé ses fonctions de DJ sur “The Ellen DeGeneres Show” en 2014, avant de devenir co-producteur exécutif et hôte invité occasionnel.

“Je sais que ce ne sont pas des vacances heureuses, mais il était une pure lumière – comme tout le monde dans les commentaires l’a dit. Si vous le connaissiez, vous le saviez. Si vous ne le connaissiez pas, vous l’avez vu”, a ajouté DeGeneres vendredi. “Honorons-le, pensons à lui et envoyons-nous de l’amour les uns aux autres.”