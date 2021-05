Ellen DeGeneres fond en larmes en révélant sa décision d’arrêter la série et en disant que «  mon instinct m’a dit d’y mettre fin  »

ELLEN DeGeneres a fondu en larmes en annonçant officiellement sa décision de mettre fin à son célèbre talk-show après 19 saisons.

L’animatrice de jour est immédiatement devenue émue lors de sa confession monologue en expliquant que son «instinct» lui disait que l’heure de The Ellen Show était là.

«Aujourd’hui, j’ai une annonce à faire. Cette saison, la saison 19, va être ma dernière saison », a-t-elle déclaré dans l’épisode de jeudi.

L’humoriste de 63 ans a alors commencé à avoir les larmes aux yeux alors qu’elle avait besoin d’un moment pour se ressaisir.

« Donc, au cours des 18 dernières années, vous devez savoir que cela a changé ma vie. Vous avez tous changé ma vie.

«Je vous suis éternellement reconnaissant d’avoir ri, dansé et parfois pleuré. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout.

«Alors merci, merci merci», a-t-elle répété en s’inclinant devant le public virtuel.

Ellen a déclaré qu’elle « avait beaucoup réfléchi à cette décision » et « était restée avec elle pendant un moment », ajoutant: « Il y a deux ans, j’ai signé un accord pour trois ans de plus et j’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière . «

Elle a ajouté que «19 est un grand nombre», car le 19e amendement a donné aux femmes le droit de vote et «sur le tableau périodique, 19 est le numéro atomique du potassium».

Ellen a dit qu’elle devait faire confiance à son instinct qu’il était «temps» de mettre fin à la série, déclarant: «En tant que comédienne, j’ai toujours compris l’importance du … timing.

«En toute sincérité, j’ai vraiment senti que la saison prochaine était le bon moment pour terminer ce chapitre incroyable.

«En 1997, je savais qu’il était temps de sortir sur ma sitcom et de vivre ma vérité.

«À l’époque, j’ai fait un rêve vif qu’un oiseau a volé hors d’une cage et s’est libéré parce qu’il avait besoin de sortir de cette cage et récemment, j’ai rêvé qu’un oiseau – un bel oiseau aux plumes rouge vif venait à ma fenêtre et a chuchoté: « Vous pouvez toujours faire des choses sur Netflix. » Et c’était le signe que je recherchais. «

Malgré la fin de l’émission, Ellen « a promis » à ses téléspectateurs qu’ils auraient « une dernière saison fantastique » et « ce sera une saison où je pourrai vraiment dire » merci « .

Elle a conclu: «Chaque jour sera une fête. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura des voyages dans le passé, quelques détours par« pourquoi ai-je porté cet allié ».

Mercredi, la star de Finding Dory a d’abord confirmé la grande nouvelle à Le journaliste hollywoodien.

Elle a expliqué: «Ça va être vraiment difficile le dernier jour, mais je sais aussi qu’il est temps.

« Je suis une personne créative, et quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi, c’est pourquoi j’ai décidé d’accueillir les Oscars ou pourquoi j’ai décidé de revenir me lever alors que je ne pensais pas que je le ferais .

«J’avais juste besoin de quelque chose pour me défier. Et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est plus un défi.

« J’ai besoin de quelque chose de nouveau pour me défier. »

Elle a annoncé la nouvelle à son personnel mardi et prévoit d’en discuter avec Oprah Winfrey lors de son épisode de jeudi.

Ellen quittera ses fonctions après la fin de sa 19e saison en 2022.

Malgré son année plutôt chaotique, Ellen a affirmé que son abandon de la série n’avait rien à voir avec les allégations formulées contre elle par les membres de l’équipe et les invités l’année dernière.

« Cela a presque eu un impact sur la série. C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si j’avais quitté la série à cause de cela, je ne serais pas revenu cette saison.

« Donc, ce n’est pas pour ça que je m’arrête mais c’était dur », dit-elle.

La bande dessinée stand-up a continué: «Avec le talk-show, tout ce qui m’intéressait était de répandre la gentillesse et la compassion et tout ce que je défendais était attaqué.

«Alors, ça m’a détruit, honnêtement. Je mentirais si je disais que non. Et ça me rend vraiment triste qu’il y ait tant de joie là-bas de la négativité.

« C’est une culture maintenant où il y a juste des gens méchants, et c’est tellement étranger pour moi que les gens en tirent de la joie. »

Plus à venir…

