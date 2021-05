Ellen DeGeneres et le calcul avec de terribles patrons

Le spectacle Ellen DeGeneres, le talk-show de jour de longue date animé par l’humoriste bien-aimé, prendra fin en 2022, après sa 19e saison à venir. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, DeGeneres a déclaré: «Lorsque vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi géniale que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n’est plus un défi.»

Une grande partie de l’industrie du divertissement et les journalistes qui la couvrent ont réagi à la déclaration de DeGeneres avec une recréation coup pour coup du gif «Sure, Jan». Au cours des deux dernières années, DeGeneres est passée de se vendre comme l’une des personnes les plus gentilles du secteur du spectacle à une figure profondément controversée.

Les animateurs de talk-shows ont tendance à s’épuiser après tant d’années au travail. Oprah Winfrey, par exemple, a mis fin à son émission après 25 saisons, et le plus ancien talk-show de jour syndiqué, Donahue, a couru pendant 26 saisons. Bien que DeGeneres soit un peu en dessous de cette marque, elle n’est pas si loin que les gens d’un autre monde ne la croiraient pas sur parole.

Mais DeGeneres ne quitte pas seulement l’air volontairement. Elle quitte les airs volontairement après un rapport BuzzFeed de juillet 2020 détaillé des allégations de nombreux anciens Ellen des employés qui ont dit que l’émission était un lieu de travail horrible et hostile, plein de comportements colériques et abusifs. L’article faisait suite à des rapports antérieurs et fils Twitter viraux sur le comportement de DeGeneres et l’environnement toxique de son émission. Trois grands producteurs de l’émission ont été licenciés en réponse aux plaintes, mais DeGeneres elle-même n’a pas démissionné. Cela dit, Ellen a perdu 1 million de téléspectateurs au cours de sa saison 2020-2021, le faisant tomber de son perchoir de longue date (aux côtés Dr Phil) comme l’un des meilleurs talk-shows de la télévision de jour.

Même avant cela, dans un moment qui n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé en 2020, Dakota Johnson avait souligné un mensonge au visage chauve que DeGeneres avait raconté sur son émission en 2019. Avec le recul, ce moment donne l’impression que c’était le début de la longue diapositive de DeGeneres.

Dans une récente interview avec Savannah Guthrie sur Aujourd’hui, DeGeneres a déclaré que les plaintes toxiques en milieu de travail étaient une campagne «orchestrée» et «misogyne» contre elle. Pourtant, des histoires sur EllenL’horrible environnement de travail de Los Angeles a été chuchoté à travers Los Angeles pendant des années, et le spectacle a longtemps eu la réputation parmi les assistants d’Hollywood comme un mauvais endroit où travailler. (Quelques assistants à qui j’ai parlé pour cet article – dont aucun n’a travaillé pour DeGeneres – ont souligné les publications fréquentes de l’émission sur les sites d’emploi au cours de la dernière décennie comme un signe révélateur d’un roulement important en raison de conditions de travail terribles.)

La chute de DeGeneres est ironique en raison de la façon dont l’environnement présumé des coulisses de son émission se heurte si fortement à son personnage public de «reine de la gentillesse». Après tout, c’est une femme qui a initialement adopté «Soyez gentil» comme mantra promotionnel (quelque chose sur lequel elle a également réfléchi dans cette étonnamment amère Aujourd’hui entrevue). Si son comportement dans la vie réelle n’est pas particulièrement gentil, cela sape une grande partie de son attrait.

Mais la fin de Ellen fait partie d’un mouvement plus vaste, quoique encore naissant, à Hollywood. L’annonce de sa dernière saison est arrivée peu de temps après une histoire de Hollywood Reporter sur le super-producteur hollywoodien Scott Rudin – l’homme responsable d’une vaste gamme de productions scéniques et de films, de Le Livre de Mormon à Il n’y a pas de pays pour les vieillards à Zoolander – allégué un comportement de longue date horriblement abusif envers ceux qui travaillent pour lui. Rudin s’est par la suite retiré de ses tâches quotidiennes sur ses projets actuels.

« On a beaucoup écrit sur mon histoire d’interactions troublantes avec des collègues, et je suis profondément désolé pour la douleur que mon comportement a causé aux individus, directement et indirectement », a déclaré Rudin au Washington Post dans une déclaration écrite.

Bien que cela ait pris un certain temps, ces récents développements entourant DeGeneres et Rudin suggèrent qu’Hollywood s’apprête enfin à résoudre son problème de connard bien établi. Mais en fera-t-il jamais assez? Et à quoi ressemblerait «assez»?

Les patrons horribles sont depuis longtemps au cœur du modèle commercial d’Hollywood

Un assistant à qui j’ai parlé, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles professionnelles, m’a raconté une seule histoire de sa première semaine de travail dans une grande agence. Leur patron leur a demandé d’envoyer un e-mail à un client, mais la connexion téléphonique entre les deux était mauvaise, alors l’assistant a demandé au patron d’épeler l’adresse e-mail. «Super», dit le patron. «Tu es un putain d’idiot. Le patron ne parlait pas à l’assistant ou ne répondait pas à ses appels pendant un mois après cela, parlant plutôt avec d’autres assistants sur différents bureaux des projets sur lesquels ils étaient censés travailler.

Ce récit semble certainement mauvais dans l’isolement, mais considérez-le en dehors de l’isolement, comme faisant partie d’un recueil d’histoires similaires d’assistants et d’employés de bas niveau dans l’industrie du divertissement. Quand même un patron décrit comme «pas le pire» que cet assistant les ait jamais appelé «un putain d’idiot» pour une connexion téléphonique inégale, cela indique un problème beaucoup plus important.

Le compte d’Hollywood avec ses chouchous énormes se fait attendre depuis longtemps. Depuis plus d’un siècle, l’industrie du divertissement regorge malheureusement de grands noms qui traitent leurs employés comme de la saleté, à tel point que «trou du cul difficile» est devenu synonyme «d’artiste brillant» pour trop de gens.

Beaucoup de bons patrons travaillent à Hollywood, bien sûr, et il y a beaucoup d’artistes brillants qui sont des gens décents. Mais l’industrie a tendance à donner beaucoup de marge de manœuvre aux personnes qui réussissent qui obtiennent des résultats, permettant à ces personnes d’exprimer leur pire personnalité. Le calcul qui se déroule lentement a probablement commencé avec la montée du mouvement Me Too en 2017, qui a suivi les histoires d’abus et de harcèlement sexuels infligés par de nombreux bigwigs hollywoodiens, notamment Harvey Weinstein et Kevin Spacey.

Pourtant, ce qui se passe maintenant est tout à fait plus difficile à résoudre pour une industrie construite au sommet de la bravoure des secousses. Techniquement, être un connard pour un employé n’est pas illégal comme les crimes de Weinstein. Mais cela crée un milieu de travail hostile, et la toxicité engendre la toxicité, c’est ainsi que vous vous retrouvez avec une culture si attachée à ses trous du cul que Jeremy Piven (lui-même l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle) a remporté plusieurs Emmys pour avoir joué son Entourage personnage Ari Gold, un connard que nous étions censés aimer dans une certaine mesure.

Par conséquent, extirper les connards d’Hollywood sera encore plus difficile qu’il ne l’était pour extirper ses harceleurs sexuels (un processus que l’industrie a pour la plupart réduit à une poignée d’enquêtes RH parfois efficaces jusqu’à présent). C’est peut-être pourquoi les récents reportages sur la nature abusive de Rudin n’ont pas suscité beaucoup d’action immédiate; Les studios et autres associés au super-producteur ont très lentement rompu leurs liens avec lui au cours d’environ trois semaines, et beaucoup ne l’ont fait qu’après la protestation directe d’acteurs tels que la star de Broadway Karen Olivo. Rudin lui-même n’a pas volontairement démissionné pendant 10 jours après le premier article du Hollywood Reporter.

Le problème va au-delà de grands noms comme DeGeneres et Rudin. Il y a un grand nombre de connards à Hollywood qui ne sont pas aussi connus ou puissants, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’industrie semble peu susceptible de faire grand-chose pour lutter contre les lieux de travail toxiques. en dehors de donner un coup de coude aux personnes dont le comportement fait la nouvelle de se retirer des yeux du public ou de déplacer leurs talents vers d’autres arènes. (Et ils sont talents! Scott Rudin est un grand producteur! Ellen DeGeneres est une excellente animatrice de talk-show!)

Mais l’archétype du connard est tellement intrinsèque à la culture hollywoodienne que pour la presse, cataloguer chaque instance d’un idiot avec du pouvoir serait une tâche sisyphe. Donc, résoudre ce problème est vraiment un travail pour l’industrie elle-même – et il est clairement réticent à s’attaquer.

Résoudre le problème du trou du cul d’Hollywood pourrait signifier changer toute une industrie

Les cycles d’abus se perpétuent. Les agresseurs sont souvent eux-mêmes victimes d’abus. Comme me l’a dit un assistant de longue date qui a finalement quitté l’industrie du divertissement, bon nombre des patrons les plus toxiques d’Hollywood étaient autrefois les assistants qui ont souffert du pire comportement des autres patrons toxiques. Pour ces anciens assistants, leurs expériences ont normalisé l’idée qu’une grande puissance s’accompagne d’une grande horreur. Maintenant qu’ils ont réellement du pouvoir, il est trop facile d’excuser leur propre mauvais comportement en croyant que ce qu’ils font est mieux que ce qui leur a été fait ou en supposant que c’est ainsi que les choses sont censées fonctionner.

De plus, ces deux excuses sont plutôt vraies. La majorité des mauvais patrons d’Hollywood ne sont pas aussi mauvais que, disons, Scott Rudin est supposé l’être. Ils peuvent crier, crier et crier, mais ils n’ont jamais jeté une pomme de terre cuite au four sur un assistant, comme Rudin aurait fait. (Et la toxicité sur le lieu de travail est le genre de chose qui se propage dans l’industrie du divertissement.) Mais même si vous insistez sur le fait que vous n’êtes «pas si mal», vous êtes toujours une sorte de mauvais, ce qui conduit à perpétuer davantage le cycle de abuser de.

Une tendance à normaliser les abus auxquels vous avez été vous-même confronté est particulièrement intéressante à théoriser quand il s’agit de DeGeneres, dont les débuts de carrière en tant que comédienne ont été marqués par Showtime la nommant «la personne la plus drôle d’Amérique» en 1982, un titre qui lui a rapidement valu. suspicion des comédiens de longue date. La comédie a toujours été un espace dominé par les hommes, et ce n’était encore plus le cas dans les années 80. Même aujourd’hui, il reste un domaine où les taquineries et les railleries agressives (et pire) sont courantes parmi les comédiens. Il est assez facile d’imaginer comment ces attitudes ont pu influencer DeGeneres.

Le problème du connard n’est pas propre à Hollywood. Comme nous l’avons vu avec Me Too, chaque industrie a des problèmes avec des chiffres toxiques au sommet. Le sort d’Hollywood est juste plus public. La seule industrie avec des secousses sans doute plus visibles est la politique, mais cela ne signifie pas que d’autres industries ne sont pas aux prises avec ce problème. Le calcul d’Hollywood devrait probablement être un calcul culturel au sens large.

Mais donner l’impulsion aux agresseurs pour corriger les abus dans n’importe quel secteur en leur demandant d’être simplement de meilleures personnes ou simplement de s’en aller (même s’ils semblent s’en aller de leur propre gré, comme avec DeGeneres) est la mauvaise approche. La bonne approche serait quelque chose du genre des corrections agressives apportées aux systèmes existants et aux structures de pouvoir hollywoodiennes établies – comme les choses ont toujours été – dirigées par des départements RH qui n’existent pas seulement pour faire disparaître rapidement les problèmes (car les départements RH faire maintenant) mais peuvent en fait émettre des sanctions disciplinaires, ou par des organisations au sein des syndicats d’Hollywood qui peuvent agir comme des contrôles sur les mauvais comportements parmi leurs membres.

Parce que tant de mauvaises personnes sont si profondément ancrées à Hollywood, je ne retiens vraiment pas mon souffle. Mais la toxicité, à quelque titre que ce soit, détruit trop de personnes pour être consciente comme moyen de continuer à bâtir une industrie. Le compte d’Hollywood et de l’Amérique avec cette idée ne devrait pas se limiter à peindre des personnages comme Rudin et DeGeneres comme des pommes pourries, mais à quel point voulez-vous parier que ce sera le cas?