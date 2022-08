Ellen DeGeneres envoie ses meilleurs vœux à son ex Anne Heche alors que l’actrice reste dans le coma après un accident de voiture

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ellen DeGeneres a réagi à la santé de l’ex-petite amie Anne Heche au milieu de sa collision de voiture signalée à 90 mph la semaine dernière à Los Angeles, où l’actrice a été retirée de son véhicule après qu’il a éclaté en flammes après s’être écrasé dans une maison, et est toujours actuellement dans un coma à l’hôpital.

L’ancienne animatrice de talk-show, 64 ans, a demandé si elle avait parlé à Heche depuis l’incident de vendredi, ce à quoi DeGeneres a répondu: “Non, non. Nous ne sommes pas en contact, donc je ne le saurais pas.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait envoyer des vœux à l’actrice de “Six Days Seven Nights”, DeGeneres a simplement répondu “Bien sûr”, alors qu’elle se dirigeait vers son cabriolet. “Je ne veux pas que quelqu’un soit blessé.”

Ellen a convenu qu’il s’agissait “certainement” d’un “accident dangereux” qui s’est produit il y a près d’une semaine à Los Angeles.

Heche, 53 ans, est actuellement dans un “état extrêmement critique” dans un centre médical à la suite de la collision à Mar Vista, qui a également détruit une maison et déplacé une femme et ses chiens.

“Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”, a déclaré le représentant de Heche. “Elle est dans le coma et n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident.”

Heche a subi une panne publique quelques heures après la fin de la relation de trois ans avec le comédien en 2000, et elle a été retrouvée chez un inconnu à Cantua Creek, dans le comté de Fresno, après avoir garé sa voiture sur une autoroute et erré dans le désert.

Les autorités ont répondu au domicile du résident concerné, et Heche, connu pour ses rôles dans “Another World” et “The Juror” entre autres projets, a été emmené à l’hôpital après que les responsables sur les lieux eurent déterminé qu’il y avait un problème médical grave.

“Elle a continué à me dire qu’elle était Dieu et qu’elle allait ramener tout le monde au paradis avec elle dans une sorte de vaisseau spatial”, a écrit un député de Fresno dans un rapport à l’époque.

Un an plus tard, Heche a admis à Larry King qu’elle avait pris une « bouffée d’ecstasy » lorsqu’elle est sortie de sa voiture, ajoutant : « J’étais tellement loin à ce moment-là, vous savez, au moment où j’ai pris la pilule, J’attendais mon vaisseau spatial.”

Elle a déclaré à Page Six l’année dernière que la relation ratée ne l’avait pas seulement mise sur liste noire d’Hollywood, mais qu’elle l’avait également “annulée” de l’industrie du divertissement pendant une décennie.

“Je n’ai pas fait de photo de studio pendant 10 ans”, a-t-elle déclaré à propos des retombées. “J’ai été viré d’un contrat photo de 10 millions de dollars et je n’ai pas vu la lumière du jour dans une photo de studio.”

Avant l’incendie, des témoins de la communauté résidentielle ont déclaré à TMZ qu’ils avaient tenté d’aider l’actrice à sortir de sa voiture avant qu’elle ne heurte une porte de garage, ne fasse marche arrière avec son véhicule hors d’un parking et ne s’enfuie. Minutes plus tard, l’étoile “Donnie Brasco” a écrasé sa voiture dans une maison et a allumé un incendie qui a englouti la maison.

Lundi, un responsable de l’information publique du département de police de Los Angeles a confirmé à Fox News Digital que les autorités avaient obtenu un mandat pour un échantillon de sang de Heche le 5 août.

Les résultats du test sanguin sont en attente et l’enquête est en cours. Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé que si Heche était en état d’ébriété lors de l’accident, elle serait accusée d’un délit de fuite avec facultés affaiblies.

Lynne Bernstein, témoin de l’incident, a détaillé les crash comme “horrible” et a dit qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”

Heche a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été retirée du véhicule et placée sur une civière, avant de s’asseoir brusquement alors que les autorités la précipitaient vers une ambulance dans une séquence vidéo de la scène de l’incident.

L’accident “a effrayé tout le quartier”, a déclaré Yaroslav Borets à Fox News Digital. “Quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps.”

Le propriétaire de la maison dans laquelle Heche s’est écrasé était chez lui à l’époque et “a échappé de très peu à des blessures physiques” après le début de l’incendie. de Lynne Mishele voisins a créé une campagne GoFundMe qui a permis de récolter 45 000 $ en une journée.

