Ellen DeGeneres a annoncé jeudi qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

«Heureusement, je me sens bien en ce moment», a déclaré Mme DeGeneres, animatrice de l’émission-débat de jour «The Ellen DeGeneres Show», a écrit dans une déclaration qu’elle a publiée sur Twitter.

Mme DeGeneres a déclaré que quiconque avait été en contact étroit avec elle avait été averti et qu’elle suivait les directives des Centers for Disease Control and Prevention.

«Je vous reverrai tous après les vacances», a-t-elle écrit. «Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. »