Ellen DeGeneres critiquée pour l’interview maladroite de Taylor Swift par le mannequin Emily Ratajkowski: ” Tellement foutu “

Une vieille interview de Taylor Swift fait peau neuve !

Un utilisateur de TikTok a juxtaposé deux interviews de Swift, l’une de 2019 et l’autre de 2012, illustrant une ligne de questionnement spécifique à laquelle la pop star a été soumise au fil des ans.

La mannequin Emily Ratajkowski a sérieusement contesté la dernière interview que Swift a faite avec Ellen DeGeneres.

La première vidéo est une conversation que Swift a eue avec Zane Lowe, où elle explique comment elle a souvent été assaillie de questions sur sa vie amoureuse quand elle était plus jeune. “Quand j’avais 23 ans et que les gens me réduisaient à… faire des diaporamas de ma vie amoureuse et y mettre des gens à côté desquels je m’étais assis à une fête une fois, et décider que mon écriture de chansons était comme un tour, plutôt qu’une compétence et un métier… C’est une façon de prendre une femme qui fait son travail et réussit à faire son travail et à fabriquer des choses… d’une certaine manière, c’est trouver comment minimiser complètement cette compétence », a-t-elle déclaré.

Le TikTok passe ensuite à Swift sur “The Ellen DeGeneres Show” sept ans plus tôt, où, en plus de parler avec Swift de sa prétendue relation avec Zac Efron, elle a également demandé au chanteur de jouer à un jeu. On demande à Swift de sonner une cloche lorsqu’elle se voit sur une photo avec l’homme qui a inspiré sa chanson “We Are Never Ever Getting Back Together”.

DERNIERE SAISON D’ELLEN DEGENERES : RETOUR SUR LA CONTROVERSE QUI A BASCULÉ LA SÉRIE AVANT LA SAISON 19

“Je ne sais pas si je vais faire ça”, dit Swift à DeGeneres, auquel l’animateur de talk-show répond, “Ouais tu le feras.”

Ratajkowski a commenté le TikTok en écrivant: “C’est tellement foutu. Elle la supplie littéralement d’arrêter.”

Tout au long de l’interview, Swift devient visiblement plus mal à l’aise à mesure que le morceau continue.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Arrêtez, arrêtez, arrêtez”, s’exclame Swift à la fin du clip épissé.

Un représentant de DeGeneres n’a fait aucun commentaire et le représentant de Swift n’avait pas encore répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

Cependant, Swift est apparu plusieurs fois dans “The Ellen DeGeneres Show” avant qu’il ne se termine en 2022.

Il y a deux semaines, la chaîne YouTube de l’émission a même mis en ligne une vidéo de compilation de toutes les fois où Swift avait rejoint DeGeneres dans son talk-show.

Swift a également invité le comédien sur scène en 2015 lors de sa tournée “1989”, il semble donc qu’il n’y ait pas de “Bad Blood” ici.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS