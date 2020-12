La présentatrice de télévision Ellen DeGeneres a été testée positive pour Covid-19.

L’animatrice de l’émission de chat américaine, 62 ans, s’est rendue jeudi sur les réseaux sociaux pour révéler à ses fans son état de santé.

Partageant l’image d’une note sur Twitter, Ellen a confirmé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

Ellen a écrit dans la note: « Salut tout le monde, je veux que vous sachiez tous que j’ai été testé positif au Covid-19.

Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je respecte toutes les directives du CDC.

«Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité.

« Amour, Ellen ».

