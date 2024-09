Ellen DeGeneres atteinte d’ostéoporose, de TOC et de TDAH

Vieillir n’est pas une blague.

Ellen DeGeneres a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic d’ostéoporose, de TOC et de TDAH.

La gagnante d’un Emmy, 66 ans, a partagé la nouvelle de sa santé tout en discutant du vieillissement dans sa nouvelle et dernière comédie spéciale, « For Your Approval », diffusée sur Netflix mardi.

DeGeneres a déclaré qu’elle n’avait reçu les diagnostics qu’après avoir quitté son émission-débat de longue date à la suite d’une série d’allégations apparues en 2020, accusant le comédien de diriger un lieu de travail toxique.

Ellen DeGeneres dans « Ellen DeGeneres : Pour votre approbation ». WILSON WEBB/NETFLIX

La star a appris qu’elle souffrait « d’ostéoporose » – une maladie qui affaiblit les os et les rend plus susceptibles de se fracturer – après avoir passé un « test de densité osseuse stupide ».

« Je ne sais même pas comment je me tiens debout en ce moment », a plaisanté DeGeneres. « Je suis comme un château de sable humain. Je pourrais me désintégrer sous la douche.

Au cas où l’ostéoporose ne serait pas assez grave, elle a dit qu’on lui avait également diagnostiqué de l’arthrite.

« Un jour, j’ai eu une douleur atroce et j’ai cru que je m’étais déchiré un ligament ou quelque chose du genre. J’ai passé une IRM et ils ont dit : « Non, c’est juste de l’arthrite ». J’ai dit : « Comment ai-je obtenu ça ? Et il a dit : « Oh, ça arrive à ton âge » », a ajouté le stand-up.

La dernière comédie spéciale d’Ellen DeGeneres, « For Your Approval », est également sa dernière, selon le comédien.

Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi sur une photo promotionnelle pour « Ellen DeGeneres : For Your Approval ». ADAM ROSE/NETFLIX

« Il est difficile d’être honnête à propos du vieillissement et d’avoir l’air cool », a-t-elle avoué.

Quant à son trouble obsessionnel compulsif (TOC) et son trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), DeGeneres a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de ces conditions alors qu’elle était en thérapie suite aux affirmations selon lesquelles elle avait créé un environnement de travail dans son émission-débat qui engendrait « le racisme, peur et intimidation.

«J’ai suivi une thérapie pendant un certain temps pour essayer de faire face à toute la haine qui m’envahissait», a-t-elle expliqué. « Et vous savez, ce n’était pas une situation courante à laquelle un thérapeute devait faire face. »

Elle a poursuivi : « Je peux avoir un TOC parce qu’un thérapeute l’a dit et j’ai dit : « Oui, je suis très organisée », parce que je pensais que c’était le O. Je ne savais pas ce qu’était le TOC.

Ellen DeGeneres dans « The Late Late Show with James Corden » le mardi 4 mai 2021. CBS via Getty Images

Ellen DeGeneres lors de l’enregistrement de « The Ellen DeGeneres Show », le 24 mai 2016, à Burbank, en Californie. Getty Images

« J’ai été élevée dans une religion, la Science Chrétienne, qui ne reconnaît ni les maladies ni les troubles », a-t-elle expliqué. « Alors quand j’étais jeune, personne ne parlait de rien. Il n’y a eu aucune discussion sur quoi que ce soit.

«Je regarde en arrière maintenant et je réalise que mon père souffrait certainement de TOC», a-t-elle partagé. « Il vérifiait la poignée de porte 15 fois avant notre départ, il vérifiait le robinet 15 fois, il débrancheait tous les appareils avant de quitter la maison parce que la foudre pouvait frapper et prendre feu. On dit que cela pourrait être héréditaire. .»

Une photo promotionnelle pour « Ellen DeGeneres : Pour votre approbation ». ADAM ROSE/NETFLIX

Après avoir discuté du TOC avec son thérapeute, DeGeneres a demandé à sa femme, Portia de Rossi, si elle pensait souffrir de TOC.

« Oui, c’est vrai », a répondu de Rossi, 51 ans.

Fidèle à son habitude, DeGeneres a transformé ses problèmes de santé en fourrage comique.

« Mon TDA fait qu’il est très difficile de s’asseoir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Je veux dire, tu sais à quel point ça a été dur pour moi de mettre ça en place ? Bien sûr que non. Pourquoi devrais-je poser cette question ? C’est difficile pour moi de me concentrer », a-t-elle plaisanté, provoquant les rires du public.

Elle a ajouté : « Donc, j’ai un TDA, j’ai un TOC, je perds la mémoire. Mais je pense que je suis bien adapté, parce que je suis obsédé par les choses, mais je n’ai pas la capacité d’attention nécessaire pour m’y tenir, et j’oublie rapidement ce qui m’obsédait en premier lieu. Donc, il me faut tout pour être bien ajusté, je pense.