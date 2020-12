L’animatrice du talk-show populaire a tweeté les nouvelles depuis son compte Twitter vérifié.

« Salut tout le monde », a écrit DeGeneres. «Je veux que vous sachiez tous que j’ai été testé positif au Covid-19. Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je respecte toutes les directives du CDC. Je Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. «

« The Ellen DeGeneres Show » est de retour en production avec les protocoles de sécurité Covid en place depuis septembre. CNN a contacté Warner Bros. Television, qui produit l’émission, pour obtenir des commentaires supplémentaires. (CNN et Warner Bros. Television font tous deux partie de WarnerMedia.)

Elle rejoint une liste de nombreuses autres célébrités qui ont également été testées positives pour le virus, notamment Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson.