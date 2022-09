Ellen DeGeneres accusée d’avoir abandonné le musicien Greyson Chance ; ancien enfant star étiqueté “opportuniste”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ellen DeGeneres a été accusée d’avoir abandonné Greyson Chance après l’avoir pris sous son aile en 2010.

Chance a parlé de son expérience avec DeGeneres lors d’une nouvelle interview avec Rolling Stone. Il est devenu une sensation virale en 2010 après qu’une vidéo de lui chantant “Paparazzi” de Lady Gaga l’ait amené sur “The Ellen Show”.

Peu de temps après l’apparition, DeGeneres a créé Chance avec des agents et un label, selon le musicien. Cependant, Chance a allégué qu’il avait été “complètement abandonné” par l’animateur du talk-show après que sa carrière n’ait pas décollé.

L’équipe “Ellen” a eu une expérience différente, a appris Fox News Digital.

ROSIE O’DONNELL PARTAGE POURQUOI ELLE N’EST PAS PROCHE D’ELLEN DEGENERES: “JE NE L’AI JAMAIS VRAIMENT REPASSÉ”

“Ellen et l’équipe sont allées au-delà des attentes, et parfois les carrières ne décollent tout simplement pas”, a déclaré une source proche de l’équipe à Fox News Digital.

Chance a également accusé DeGeneres de “contrôler”, ce qui a été corroboré par sa mère dans l’interview.

“Toute ma semaine, tout mon mois, toute mon année pourrait changer [with] un SMS d’elle”, a expliqué Chance. “C’était horrible.

“Si elle avait une opinion quelconque, tout a changé.”

En plus de contrôler son emploi du temps, Chance a affirmé que DeGeneres contrôlait également ce qu’il portait. Le jeune chanteur n’était spécifiquement pas autorisé à porter du cuir parce que DeGeneres s’était engagé dans le véganisme.

“Elle entrait et regardait un portant, criait après les stylistes, réprimandait les gens devant moi et disait:” C’est ce que vous portez dans la série “”, se souvient-il. “Elle était juste dégradante pour les gens.”

Chance affirme que DeGeneres est allé MIA après l’échec d’un de ses projets en 2012.

“Je n’ai pas pu la joindre. Je n’ai pas pu lui parler”, a déclaré Chance au point de vente.

Bien qu’il ait été abandonné par Interscope peu de temps après l’échec du projet, Chance a continué à apparaître sur “The Ellen Show” jusqu’en 2019.

“Chaque fois que je venais dans l’émission, c’était un faux sourire. Elle ne demandait même pas : ‘Comment vas-tu ? Comment vas-tu ?’ C’était juste comme, ‘Voici de quoi nous allons parler. Nous vous verrons là-bas.’

“Je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus manipulateur, de plus égocentrique et de plus manifestement opportuniste qu’elle”, a ajouté Chance dans l’interview.

Selon une source proche de l’équipe de DeGeneres, Chance ne s’est pas plaint de sa relation avec l’animateur de talk-show pendant les années où ils ont travaillé ensemble.

“Chance n’a fait aucune plainte pendant cette période et a continué à apparaître dans l’émission pour lancer ses nouveaux projets”, a ajouté l’initié. “Il a pris ce temps alors qu’il lance un album pour poursuivre Ellen avec des revendications opportunistes.”

L’interview de Chance avec Rolling Stone n’a pas été bien accueillie sur les réseaux sociaux, bien que ses affirmations aient été défendues par certains qui ont déclaré qu’il n’était “qu’un enfant”.

“On dirait qu’il n’y en aura jamais assez”, a écrit une personne en réponse à l’article. “Cela ne veut pas dire ce qu’il pense. Elle ne lui devait rien.”

“Ellen, honnêtement, ne lui doit rien, à moins qu’elle n’ait fait quelque chose hors contrat. C’est un article touchant. Ellen n’est pas le rayon de soleil qu’elle montre, mais le sien n’était que du biz”, a ajouté un autre.

Chance a défendu les allégations faites dans son interview dans une vidéo TikTok publiée après la publication de l’article.

“Je suis derrière tout cela”, a-t-il déclaré.

“Cela fait plusieurs années que je veux raconter cette histoire et on m’a dit à plusieurs reprises de ne pas le faire”, a-t-il ajouté. “Mais la vérité est que ce que vous avez vu à la télévision et ce qui a été présenté au grand public n’était tout simplement pas ce qui se passait dans les coulisses.”

Chance a ajouté que “ce qui est arrivé à [him] quand il était enfant, ce n’était pas cool” et a affirmé qu’il souffrait de “SSPT” et de “traumatisme”.

Avant les allégations de Chance, DeGeneres était accusée d’avoir créé un environnement de travail toxique pour les travailleurs de “The Ellen DeGeneres Show”.

Elle s’est publiquement excusée au début de la saison 18 du talk-show de jour, et “The Ellen DeGeneres Show” s’est terminée après la saison 19.