Ellen DeGeneres aborde la décision de mettre fin au talk-show: «  Il est temps  »

Les fans d’Ellen DeGeneres ont appris mercredi que l’animatrice du talk-show mettrait fin à son programme de jour syndiqué en 2022. Maintenant, elle leur parle directement de sa décision de mettre fin à l’émission après 19 saisons.

Dans un monologue de quatre minutes qui sera diffusé dans l’émission de jeudi, DeGeneres a déclaré: « Il y a deux ans, j’ai signé un accord pour trois ans de plus et j’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière. »

« Dix-neuf est un grand nombre. Tout d’abord, le 19e amendement a donné aux femmes le droit de vote. Cela peut être controversé, mais je pense que les femmes devraient être autorisées à voter. Je l’ai dit », a déclaré DeGeneres dans le clip, mêlant des pensées sérieuses avec les rythmes sinueux et les pauses stratégiques qui caractérisent son style comique. « De plus, dans le tableau périodique, 19 est le numéro atomique du potassium. »

DeGeneres, qui a noté qu’elle avait récemment atteint le cap des 3000 épisodes, a ensuite expliqué sa décision de mettre fin au talk-show, qui a été créé en 2003.

« La vérité est que je fais toujours confiance à mon instinct. Mon instinct m’a dit qu’il était temps. En tant que comédienne, j’ai toujours compris l’importance de », dit-elle en s’arrêtant: « le timing. Sérieusement, je me suis vraiment senti comme le suivant la saison était le bon moment pour terminer ce chapitre incroyable. «

Elle a ajouté qu’en 1997, elle s’est également appuyée sur son instinct lorsqu’elle est sortie en tant que lesbienne sur sa sitcom ABC, décidant de «vivre ma vérité».

DeGeneres a révélé la décision mercredi dans une interview avec The Hollywood Reporter. « Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est plus un défi », a déclaré DeGeneres.

Bien que l’émission de DeGeneres ait été l’un des moteurs de la télévision de jour, cette décision n’est pas surprenante compte tenu de l’âge et du coût du programme. DeGeneres gagnerait 50 millions de dollars par an dans un contrat qui expire l’année prochaine et elle a parlé publiquement dans le passé de la possibilité de mettre fin à l’émission.

Les notes ont chuté de 43% cette saison, atteignant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs, contre 2,5 millions à ce stade l’an dernier.

DeGeneres, 63 ans, a déclaré qu’elle « méditait » sur la décision de mettre fin à son émission, notamment en discutant avec sa femme, Portia de Rossi.

« J’ai parlé à Portia. Je me suis parlé. Quelques fois, je me parlais à moi-même et Portia a cru que je lui parlais. Une fois, je parlais à Portia, mais elle pensait que je me parlais à moi-même à cause des autres fois. quand je me parlais à moi-même et qu’elle pensait que je lui parlais », a-t-elle plaisanté. «Une fois, je parlais à Alexa et Siri a répondu, puis une autre fois, je parlais à la télévision, et j’ai accidentellement envoyé un texto à mon ophtalmologiste. Le fait est que je dois faire une pause.

Elle a remercié les fans pour le lien formé au cours de la longue série de « The Ellen DeGeneres Show ».

«Donc, les 18 dernières années, vous devez savoir, ont changé ma vie. Vous avez tous changé ma vie et je vous suis éternellement reconnaissante à vous tous d’avoir regardé, de rire, de danser… parfois de pleurer», dit-elle. « Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. »

DeGeneres ne mentionne pas dans son monologue la controverse qui a tourbillonné autour de son émission l’année dernière après des allégations de conditions de travail toxiques et de mauvais traitements. venu à la lumière. Trois producteurs exécutifs ont été évincés à la suite d’un examen interne du lieu de travail et DeGeneres a présenté ses excuses en privé à ses employés et publiquement à l’antenne en septembre dernier. Bien que tous les talk-shows aient chuté dans les cotes d’écoute cette année, la baisse pour « Ellen » a été plus marquée.

DeGeneres a déclaré au Hollywood Reporter que sa décision de mettre fin à l’émission n’était pas liée aux allégations de l’été dernier. « Cela a presque eu un impact sur la série. C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si j’avais quitté la série à cause de cela, je ne serais pas revenue cette saison », a-t-elle déclaré. (Les stations locales à travers le pays ont des contrats garantissant le spectacle jusqu’en 2022.)

Le programme de jeudi comprendra une apparition d’Oprah Winfrey, une autre légende du talk-show de jour, et de Pink, qui chante la chanson thème du programme « Ellen ».

Contribution de Kelly Lawler