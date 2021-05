Ellen DeGeneres élabore sur la controverse entourant les allégations de travail atoxique lors de son talk-show de jour, un jour après avoir annoncé que « The Ellen DeGeneres Show » se terminerait en 2022 après 19 saisons.

Dans une interview à l’émission « Today » jeudi, la comédienne a déclaré que si elle prenait les plaintes au sérieux, les réactions se sentaient plus ciblées en raison de son sexe, dans une référence apparente à la couverture médiatique de l’été dernier.

« Je dois dire que si personne d’autre ne le dit, c’était vraiment intéressant parce que je suis une femme et que je me sentais très misogyne », a déclaré la femme de 63 ans à Savannah Guthrie dans un segment enregistré dans le studio « Ellen ». Mercredi. .

« Je pensais qu’il se passait quelque chose avec ça, parce que c’était trop orchestré, c’était trop coordonné. Et, vous savez, les gens sont harcelés mais pendant quatre mois d’affilée pour moi, puis pour moi de lire dans la presse sur un toxique environnement de travail, alors que tout ce que j’ai entendu de chaque invité qui vient sur le spectacle, c’est quelle atmosphère joyeuse c’est, et comment, quel endroit heureux c’est. «

L’année dernière, des allégations de conditions de travail toxiques et de mauvais traitements ont été révélées, trois producteurs exécutifs ont été évincés à la suite d’un examen interne du lieu de travail et DeGeneres a présenté ses excuses en privé à ses employés et publiquement à l’antenne en septembre dernier.

Bien que tous les talk-shows aient chuté dans les cotes d’écoute cette année, la baisse pour « Ellen » a été plus marquée.

Dans son premier épisode, après que les allégations ont été soulevées au cours de l’été, DeGeneres a déclaré aux téléspectateurs qu’il était «difficile» d’être connu comme la «dame gentille».

« Non, je ne suis pas à l’épreuve des balles et non, je n’ai pas la peau épaisse », a-t-elle dit à Guthrie. « Je suis extrêmement sensible au point de ne pas être sain à quel point je suis sensible. Quand quelque chose me revient et que je sais que ce n’est pas vrai – je suppose que je pourrais prendre un ou deux de ces clichés, mais quatre mois de suite. m’a fait des ravages. »

Le discours de l’été a été « dévastateur », a déclaré DeGeneres, notant qu’elle envisageait sérieusement de « ne pas revenir » tout en affirmant qu’elle n’avait « aucune idée » des allégations.

«Je ne sais pas comment j’aurais pu savoir quand il y a 255 employés ici, et il y a beaucoup de bâtiments différents ici, à moins que je ne reste littéralement ici jusqu’à ce que la dernière personne rentre chez elle le soir», dit-elle. «C’est mon nom dans la série si clairement que cela m’affecte et je dois être celui qui me lève et dit: ‘cela ne peut pas être toléré’, mais j’aurais aimé que quelqu’un vienne me voir et me dise ‘hé, quelque chose continue que vous devriez savoir. «

L’animatrice de l’émission de jour syndiquée de longue date s’est adressée aux fans directement au sujet de sa décision de mettre fin à l’émission dans un monologue de quatre minutes qui sera diffusé dans l’émission de jeudi.

« Il y a deux ans, j’ai signé un accord pour trois ans de plus et j’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière », a-t-elle déclaré.

« La vérité est que je fais toujours confiance à mon instinct. Mon instinct m’a dit qu’il était temps. En tant que comédienne, j’ai toujours compris l’importance de », dit-elle en s’arrêtant: « le timing. Sérieusement, je me suis vraiment senti comme le suivant la saison était le bon moment pour terminer ce chapitre incroyable. «

En réfléchissant au monologue de l’émission «Today», DeGeneres a déclaré qu’elle s’était «étouffée en disant que c’était la meilleure expérience de ma vie, parce que ça l’a été».

Elle a ajouté: « Je suis très fière d’avoir participé à cette émission pendant 19 ans. C’est un accomplissement. Je suis fière du genre de spectacle que nous faisons. Je suis fière que nous soyons drôles, je suis fière de l’être. utile aux gens et que nous représentons ces actes de gentillesse et mettant en valeur les gens que nous voulons dire regardez ces gens faire du bien. »

DeGeneres a également expliqué comment les nouvelles avaient été «divulguées», notant que c’était une «expérience émotionnelle» pour informer les membres de son équipe.

« Je suis contente qu’avant sa fuite, j’ai pu dire à mon personnel et à mon équipage, d’après mes propres mots – qu’ils ne l’ont entendu nulle part ailleurs », a-t-elle déclaré. « Parce que je n’ai pas dormi. J’ai essayé, tu sais, d’anticiper comment leur dire et, tu sais, j’espère que tout le monde le prendrait bien. Beaucoup de gens étaient très émotifs. J’étais émotif. »

Contribution: Bill Keveney, Kelly Lawler

