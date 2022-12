Ellen DeGeneres a le cœur brisé par la mort soudaine de tWitch

Ellen DeGeneres a rendu hommage à son DJ et ami de longue date tWitch après sa mort subite.

“J’ai le cœur brisé. tWitch était pur amour et lumière. Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants – Weslie, Maddox et Zaïa.”

Stephen “tWitch” Boss a été DJ sur “The Ellen Degeneres Show” à partir de 2014. Il est devenu producteur exécutif en 2020 avant la fin de l’émission en 2022.

La mort de l’homme de 40 ans a été confirmée par sa femme Allison Holker Boss, et une source a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était suicidé. tWitch est décédé le 13 décembre dans un “hôtel/motel”, selon le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

LE CÉLÈBRE DJ TWITCH D’ELLEN DEGENERES EST MORT À 40 ANS

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a déclaré Allison dans un communiqué à Fox News Digital. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.”

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle poursuivi. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.”

DeGeneres a rencontré tWitch pour la première fois en 2011 après avoir contacté “So You Think You Can Dance” afin d’apprendre une danse. Ils l’ont jumelée avec le professionnel de l’époque. Elle l’a ensuite invité comme DJ pour le spectacle en 2013.

Peu de temps après, tWitch a décroché le poste de DJ interne pour la saison 12 du talk-show. En 2020, l’acteur est devenu producteur exécutif de la série et a soutenu DeGeneres après avoir été victime d’allégations de travail toxique.

Cependant, le spectacle a pris fin après la 19e saison. Le dernier épisode de “The Ellen Show” a été diffusé le 26 mai.

DeGeneres a rendu hommage à tWitch lors de l’un des derniers épisodes.

“Il y a plus de dix ans, j’ai rencontré quelqu’un qui a changé ma vie – et notre émission”, a commencé DeGeneres. “Je t’aime tellement et ça a été une semaine émouvante.”

“Tu me fais toujours sourire et rire et de toute façon, nous avons mis en place un petit quelque chose juste pour dire à quel point nous t’aimons tous ici”, a-t-elle poursuivi.

Elle a joué une vidéo présentant des clips de tWitch de la série au fil des ans.

DeGeneres a conclu en disant à quel point elle aimait le danseur.

“Chaque fois qu’il n’est pas là – pour une raison quelconque – c’est juste différent. Je veux dire, je compte sur lui pour regarder et faire des blagues stupides”, a déclaré l’ancien animateur de talk-show. “Je t’aime, tWitch. On se dit ça tous les jours quand on se dit au revoir après le spectacle. On se dit tous les deux : “Je t’aime”. Il dit, ‘Je t’aime beaucoup’, et je dis, ‘Je t’aime.’ Donc, il ne sortira jamais de ma vie. Il fera toujours partie de ma vie.”

tWitch a commencé sa carrière en 2008 après avoir décroché la deuxième place de “So You Think You Can Dance”. Après sa grande pause, tWitch est apparu dans plusieurs films, dont la franchise de films “Step Up” et “Magic Mike XXL”.

