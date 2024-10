Ellen DeGeneres, 66 ans, atteinte d’ostéoporose, de TOC et de TDAH

Ellen DeGeneres a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic d’ostéoporose, de TOC et de TDAH après avoir pris du recul par rapport aux projecteurs pour avoir prétendument créé un lieu de travail toxique.

L’ancienne animatrice du « Ellen DeGeneres Show » a parlé franchement du vieillissement dans son nouveau spécial Netflix, « For Your Approval », sorti mardi.

DeGeneres, 66 ans, a déclaré aux membres de l’auditoire qu’elle avait passé un « test stupide de densité osseuse » lorsqu’elle avait découvert qu’elle souffrait « d’ostéoporose totale ».

Ellen DeGeneres a parlé de son triple diagnostic dans sa comédie spéciale Netflix, « For Your Approval ». WILSON WEBB/NETFLIX

L’ancienne animatrice du « Ellen DeGeneres Show », photographiée ici en janvier 2020, a déclaré qu’elle souffrait d’ostéoporose, de TDAH et de TOC. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

DeGeneres, photographiée ici en 2015, a appris ses problèmes de santé après avoir quitté la scène en 2022. Images du GC

« Je ne sais même pas comment je me tiens debout en ce moment. Je suis comme un château de sable humain. Je pourrais me désintégrer sous la douche », a déclaré DeGeneres.

L’ostéoporose est une « maladie osseuse qui se développe lorsque la densité minérale osseuse et la masse osseuse diminuent », ce qui entraîne « une diminution de la solidité des os pouvant augmenter le risque de fractures ». selon les National Institutes of Health.

« Un jour, j’ai eu une douleur atroce et j’ai cru que je m’étais déchiré un ligament ou quelque chose du genre. J’ai passé une IRM et ils ont dit : « Non, c’est juste de l’arthrite ». J’ai dit : « Comment ai-je obtenu ça ? Et il a dit : « Oh, ça arrive à ton âge » », se souvient-elle.

L’humoriste a longuement parlé du vieillissement pour son émission spéciale de stand-up. ADAM ROSE/NETFLIX

DeGeneres a avoué qu’il peut être « difficile » de penser à vieillir. Getty Images pour Live Nation

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

DeGeneres a admis qu’il peut être « difficile d’être honnête sur le vieillissement et d’avoir l’air cool ».

L’humoriste a également expliqué dans l’émission spéciale qu’elle avait commencé à suivre une thérapie après les réactions négatives et que la « haine » des fans avait eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Pendant qu’elle était là-bas, elle a appris qu’elle souffrait de TOC et de TDAH.

TOC signifie trouble obsessionnel-compulsif et est un trouble dans lequel « une personne éprouve des pensées incontrôlables et récurrentes (obsessions), s’engage dans des comportements répétitifs (compulsions), ou les deux ». selon le NIH.

L’ancienne animatrice de talk-show a également découvert qu’elle souffrait de TOC pendant sa thérapie. Banque de photos NBCUniversal/NBCU via Getty Images

L’épouse de DeGeneres, Portia de Rossi, photographiée ici en mars 2022, l’a aidée à accepter le diagnostic. Getty Images pour RH

DeGeneres a admis qu’elle n’avait pas beaucoup de connaissances sur le TOC avant d’être diagnostiquée et qu’elle pensait au départ que le « O » signifiait « organisé ».

«Je ne savais pas ce qu’était le TOC. J’ai été élevé dans une religion, la Science Chrétienne, qui ne reconnaît ni les maladies ni les troubles. Alors quand j’étais jeune, personne ne parlait de rien. Il n’y a eu aucune discussion sur quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Une fois qu’elle a compris ce qu’était le TOC, elle a réalisé que son père « souffrait certainement de TOC » et elle a également appris que cela « pouvait être héréditaire ». DeGeneres est ensuite rentrée chez elle et a demandé à sa femme, Portia de Rossi, si elle pensait avoir un TOC, ce à quoi de Rossi, 51 ans, a répondu : « Oui, c’est le cas. »

DeGeneres et de Rossi ont également découvert que le père de DeGeneres souffrait probablement de TOC. Getty Images

La gagnante d’un Emmy a complété son segment en parlant de son TDAH. FilImage,

L’auteur de « Sérieusement… je plaisante » a reconnu qu’elle était « obsédée » par des choses comme le temps et les animaux.

Pendant ce temps, DeGeneres a également parlé de son diagnostic de TDAH (trouble de déficit de l’attention/hyperactivité) –– qui est un « trouble du développement marqué par des symptômes persistants d’inattention et/ou d’hyperactivité et d’impulsivité qui interfèrent avec le fonctionnement ou le développement ». selon le NIH.

« Mon TDA fait qu’il est très difficile de s’asseoir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Je veux dire, tu sais à quel point ça a été dur pour moi de mettre ça en place ? Bien sûr que non. Pourquoi devrais-je poser cette question ? C’est difficile pour moi de me concentrer », a-t-elle déclaré devant une foule en riant.

DeGeneres a complété son segment sur le vieillissement en disant aux membres du public : « Donc, j’ai un TDA, j’ai un TOC, je perds la mémoire. Mais je pense que je suis bien adapté, parce que je suis obsédé par les choses, mais je n’ai pas la capacité d’attention nécessaire pour m’y tenir, et j’oublie rapidement ce qui m’obsédait en premier lieu. Donc, il me faut tout pour être bien ajusté, je pense.

DeGeneres a également parlé d’allégations selon lesquelles elle aurait créé un lieu de travail toxique. Getty Images pour Netflix

DeGeneres a animé son émission de 2003 à 2022 et est restée à l’écart des projecteurs depuis. Le spectacle Ellen

La gagnante d’un Emmy a également abordé la controverse publique qui l’a entourée après avoir été accusée d’avoir créé un lieu de travail favorisant « le racisme, la peur et l’intimidation » en 2020. La série s’est ensuite terminée en 2022 après 19 saisons.

«Quand on est une personnalité publique, on est ouvert à l’interprétation de chacun. Et je suis sûr que vous avez entendu le dicton selon lequel « ce que les autres pensent de moi ne me regarde pas ». Parce que les gens disent toutes sortes de choses et que vous n’avez aucun contrôle là-dessus. Mais vous connaissez la vérité et c’est tout ce qui compte », a-t-elle partagé.

DeGeneres a admis qu’elle « se souciait de ce que les gens » pensaient d’elle, mais elle « n’en peut plus ».