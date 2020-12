Ellen DeGeneres a remercié ses sympathisants pour leurs messages de soutien à la suite de son diagnostic de COVID-19.

L’animatrice de télévision de 62 ans a fait le point vendredi via Instagram, un jour après avoir révélé qu’elle avait été testée positive au COVID-19 et mis son émission-débat en pause jusqu’en janvier.

Sur une nouvelle photo partagée par l’humoriste écœuré, elle est vue recroquevillée avec son chien Wally et a l’air fatiguée en regardant la caméra.

«Merci pour tous vos doux messages. Ils aident beaucoup. Wally aide aussi. DeGeneres a légendé l’image.

Repos: Ellen DeGeneres a donné aux fans une mise à jour vendredi après avoir révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de COVID-19

La star semblait être chez elle dans son manoir de Montecito, en Californie, et portait un pantalon de jogging rayé, un pull noir et un bonnet au petit matin.

DeGeneres a également utilisé les médias sociaux pour annoncer jeudi qu’elle avait été victime du virus hautement contagieux qui a balayé le monde au cours des neuf derniers mois.

« Salut à tous, je tiens à vous faire savoir à tous que j’ai été testé positif pour Covid-19. Heureusement, je me sens bien en ce moment », a-t-elle écrit dans un communiqué publié sur Twitter à midi.

«Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je suis toutes les directives appropriées du CDC», a-t-elle ajouté. «Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en sécurité et en bonne santé.

DeGeneres est vu héberger une émission récente. La star de la conversation de jour sera au repos jusqu’à après les vacances après avoir dit qu’elle avait été testée positive pour COVID-19

Bien que DeGeneres enregistre généralement des épisodes de The Ellen Show au moins un jour à l’avance, l’émission de jeudi après-midi était une rediffusion d’un épisode qui a été diffusé pour la première fois le 15 octobre.

Cela signifiait l’annulation du dernier jour de la célèbre série promotionnelle des fêtes de DeGeneres ’12 Days of Giveaways ‘, qui attire généralement de gros sponsors et des notes élevées.

Une promo diffusée lors de la rediffusion a taquiné le retour des jours de cadeaux «demain», suggérant qu’une version du dernier jour pourrait être diffusée vendredi. Un porte-parole de l’émission n’a pas immédiatement répondu à une demande de DailyMail.com.

DeGeneres a publié cette déclaration sur les réseaux sociaux jeudi, annonçant qu’elle ferait une pause tôt pour les vacances après avoir été testée positive au COVID-19

Mercredi après-midi, DeGeneres a diffusé un nouvel épisode comme prévu, avec des invités en studio, dont la chanteuse Leslie Odom Jr.

L’année dernière, la promotion « 12 jours de cadeaux » a eu lieu plus tard dans la saison, et DeGeneres a rompu pour les vacances après avoir diffusé le dernier jour le 23 décembre.

Cette année, le salon offre ses cadeaux quotidiens aux travailleurs de première ligne, aux premiers intervenants, aux travailleurs médicaux et aux familles les plus durement touchées par la pandémie.

Le diagnostic de coronavirus de l’hôte intervient juste un jour après qu’un article cinglant de Buzzfeed News a affirmé qu’elle avait du mal à attirer des sponsors et des invités de la liste A pour la série de cadeaux de vacances de cette année – des affirmations qui ont été vivement contestées par le camp de DeGeneres.

Un employé actuel de The Ellen Show a déclaré au point de vente que les segments de cadeaux de l’émission avaient échoué à la suite de rapports sur la culture de travail « toxique » de l’émission.

«Dans une année typique,« 12 jours de cadeaux »est énorme. Nous avons essentiellement réclamé Noël à la télévision de jour. Quand vous pensez à Noël à la télévision, vous pensez à The Ellen Show », a déclaré l’employé.

«Tout le monde veut être dans le public. Tout le monde veut les cadeaux. Et donc nous alignons tous ces sponsors fous, et les gens adorent ça. Mais cette année, nos «12 jours» sont plus condensés. Nous n’avons pas autant de sponsors.

Cependant, une source proche de l’émission a vigoureusement contesté les affirmations comme étant inexactes, déclarant à DailyMail.com que le format typique des « 12 jours de cadeaux », qui se concentre souvent sur des voyages et des vacances somptueux, a dû être radicalement changé en raison des réalités du pandémie.

Les invités de la saison 18 de l’émission ont inclus Matthew McConaughey, Justin Bieber, Jane Fonda, Chance the Rapper, Kristen Bell et Orlando Bloom, entre autres.

De nombreuses apparitions d’invités ont eu lieu via un lien vidéo en raison de la pandémie, mais certaines ont également été menées en studio.

Dans l’épisode diffusé mercredi (ci-dessus), DeGeneres a accueilli la chanteuse Leslie Odom Jr

DeGeneres et sa femme Portia de Rossi sont vus en vacances de Thanksgiving

L’article de Buzzfeed a également cité une source proche de l’émission qui a défendu la promotion de Noël, affirmant que les cadeaux de vacances n’étaient pas à l’ordre du jour dans la pandémie.

« Il y a des restrictions de voyage et elle offre actuellement des cadeaux appropriés pour le monde », a déclaré la source. « Peut-être que cela ressemble et se sent différemment, mais ce n’est pas une réflexion sur elle ou sur l’entreprise, mais cela est directement impacté par l’état du monde et le genre de spectacle qui se fait actuellement. »

DeGeneres a été récemment aperçue en public lundi, portant un masque facial alors qu’elle profitait d’une virée shopping à Montecito, en Californie, avec une amie.