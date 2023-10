Ellen Burstyn, 90 ans, suggère que l’âgisme à Hollywood est un mythe

Ellen Burstyn s’est demandé si l’âgisme à Hollywood était un mythe alors que l’actrice a révélé que sa carrière était plus chargée que « jamais » à l’âge de 90 ans.

Lors d’une conversation avec Christopher Meloni, sa co-vedette de « Law and Order: Organized Crime », pour le magazine Interview, Burstyn a exprimé sa surprise de se voir proposer autant de rôles au cours de ses dernières années.

« C’est tellement bizarre. J’aurai 91 ans en décembre et je suis plus occupé que jamais dans ma carrière », a déclaré la star de « Requiem for a Dream ». « Et je ne comprends pas du tout. Je veux dire, c’est quoi toute cette histoire d’âgisme à Hollywood ? Comment ai-je été exclu ? »

Lorsque l’acteur de 62 ans a demandé à Burstyn ce qu’elle pensait de sa carrière toujours aussi solide, la native du Michigan a proposé une théorie.

« L’EXORCISTE : CROYANT » REPLIQUE UN FILM D’HORREUR DE 1973 EN LAISSANT LES TÉLÉSPECTATEURS « SEcouÉS AU FOND » : CINÉastes

« Je ne sais pas, sauf peut-être que tous ceux qui pourraient jouer ces rôles sont déjà morts, donc je suis la seule actrice encore debout qui peut jouer l’arrière-grand-mère ou quelque chose du genre », a-t-elle déclaré.

Au cours de ses sept décennies de carrière, Burstyn est apparue dans plus de 160 projets cinématographiques et télévisuels. En 1975, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film de Martin Scorsese, « Alice ne vit plus ici ». La même année, elle reçoit le Tony Award de la meilleure actrice pour son rôle dans la pièce de Broadway « Same Time, Next Year ».

Burstyn a également reçu deux Emmy Awards pour ses apparitions dans les séries télévisées « Political Animals » et « Law & Order: Special Victims Unit ».

En 2021, Burstyn est revenue dans la franchise « Law & Order » pour reprendre son rôle de Bernadette Stabler, la mère du personnage de Meloni, Elliott Stabler. Lors de leur conversation pour Interview, Meloni a noté qu’il n’avait « jamais travaillé avec un acteur plus ouvert ».

« C’est ma formation », a expliqué Burstyn. « C’est ce à quoi j’aspire. Si jamais je me sens faux, c’est comme manger de la nourriture pourrie ou quelque chose comme ça, c’est juste farfelu. Alors je me protège de ce sentiment en étant aussi ouvert que possible. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je sais qu’être vrai et ne pas faire semblant est mon guide », a-t-elle ajouté.

Burstyn, qui a joué le rôle de Chris McNeil dans le film d’horreur classique de 1973 « L’Exorciste », a également réfléchi à son retour dans la franchise 50 ans plus tard pour la suite à venir « L’Exorciste : Croyant ».

« Tout d’abord, je ne sais pas si quelqu’un dans l’histoire du cinéma a déjà recréé un personnage qu’il avait créé il y a 50 ans. Cela me semble être une première », a-t-elle déclaré en riant.

Burstyn a poursuivi : « Parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui travaillent encore dans le métier après 50 ans, et encore moins qui recréent un personnage qu’ils ont créé il y a si longtemps. J’ai un réel lien et un vrai sentiment pour les autres acteurs du film, parce que nous avons tous vécu quelque chose. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« On ne fait pas un film comme celui-là sans passer par beaucoup de choses réelles et émotionnelles. Donc les choses qui se sont produites dans ce film, qui ont touché à des choses du premier film, m’ont saisi. Mais je ne veux pas révéler ce qu’ils étaient, parce que le film n’est pas encore sorti. Personne ne l’a vu.

L’actrice a ajouté qu’elle avait « beaucoup de respect » pour le réalisateur du film, David Gordon Green. « C’est un profond penseur, et cela se voit dans le scénario », a déclaré Burstyn. « J’ai hâte de voir comment les gens réagiront, car c’est très différent du premier, mais certains éléments sont les mêmes. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lorsque Meloni lui a demandé ce qui la poussait à continuer et à travailler à son âge, Burstyn a répondu qu’elle commençait chaque journée avec gratitude.

« J’essaie que les premiers mots qui sortent de ma bouche soient ‘Merci' », a-t-elle déclaré. « Merci d’être en vie. Merci d’être en sécurité. Merci d’être en bonne santé. Merci d’avoir 90 ans et je suis toujours en vie. Merci pour mes toutous. Je veux dire, j’ai beaucoup à faire. vivre dans un état de gratitude pour. »