« Ellen » a révélé son homosexualité il y a près de 30 ans. La télévision n’a plus été la même

Pendant des mois avant la première en 1997 de « The Puppy Episode », l’épisode révolutionnaire de la sitcom à succès « Ellen » d’Ellen DeGeneres, des rumeurs circulaient selon lesquelles la comédienne et son homologue fictif se révéleraient gays.

L’anticipation a augmenté à mesure que la date de diffusion approchait. Un premier script de l’épisode a été divulgué. Le comédien a teasé cette révélation dans des interviews. DeGeneres elle-même est apparue sur la couverture de Time quelques semaines avant la première de l’épisode. Ainsi, lorsqu’il était enfin temps de diffuser « The Puppy Episode », le public pouvait à peine supporter d’attendre une seconde de plus que le personnage d’Ellen Morgan prononce ces deux mots.

Et toujoursils ont dû attendre. Au début de l’épisode, les amis d’Ellen s’impatientent contre elle en attendant qu’elle quitte la salle de bain.

« Ellen, tu sors ou pas? »

« Ouais, arrête de nous branler et sors déjà! »

Ellen passe la tête derrière une porte alors que ses amis s’impatientent.

« C’est quoi le problème, j’ai une heure entière ! » plaisante-t-elle.

Il s’agit d’un épisode d’une heure d’Ellen, riche en blagues et rempli de méta-clins d’œil à la sexualité d’Ellen. Jusqu’à « The Puppy Episode », le personnage était rarement sorti avec quelqu’un et avait surtout résisté à la romance, s’écartant des conventions des sitcoms de l’époque et frustrant les dirigeants du réseau. Le titre de l’épisode apparemment vient d’un commentaire Michael Eisner, ancien PDG de Disney, a suggéré que si Ellen ne sortait pas avec des hommes, elle pourrait peut-être, à tout le moins, adopter un chiot.

Ellen Morgan n’a jamais eu ce chiot, mais l’épisode est entré dans l’histoire puisqu’Ellen est devenue l’un des premiers personnages principaux homosexuels à la télévision. Bien que « Ellen » ait été annulée après cinq saisons, « The Puppy Episode » perdure. Son influence a été analysée par des universitaires dans des dizaines d’articles depuis sa création, et elle a ouvert la porte à de futures sitcoms à succès, comme « Will & Grace » et « Modern Family », mettant en vedette des protagonistes gays.

Dava Savel, co-showrunner de la quatrième saison d’Ellen’s, a écrit des dizaines d’épisodes télévisés au cours de sa longue carrière. Elle poursuit toujours « l’éclair dans une bouteille » qu’elle a trouvé dans « The Puppy Episode ».

« Je pense que l’épisode vient de toucher un bouton très sensible dans ce pays », a-t-elle déclaré à CNN. « C’est pour ça que ça a marché, parce que c’était réel. »

La réalisation de « The Puppy Episode » a commencé avec DeGeneres.

La comédienne a invité les scénaristes à dîner avant la quatrième saison et a annoncé qu’elle souhaitait que son personnage, Ellen Morgan, soit gay. (Ses collègues savaient que DeGeneres était gay, même si elle n’avait pas encore fait son coming-out sur la scène nationale.)

« Tout est parti d’elle, voulant être fidèle à elle-même », a déclaré Savel. «Imaginez ne pas pouvoir être qui vous êtes vraiment : ‘mon personnage est comme ça, mais je suis comme ça.’ Souvent, les personnages se fondent dans la personne qui les incarne et vice versa.

Après avoir obtenu le feu vert du directeur de Disney TV, Dean Valentine, Savel et ses trois co-scénaristes de l’épisode se sont mis au travail, interviewant des écrivains gays d’Ellen et des membres de la distribution sur leurs propres expériences de coming-out. C’était un pari, mais ils étaient ravis de le relever alors qu’ils planifiaient la saison et son chemin vers l’admission d’Ellen.

« C’était un personnage établi dans une grande série – l’une des plus grandes séries qu’ils avaient – ​​et soit ça allait marcher, soit ça allait le tuer », a-t-elle déclaré.

Les scénaristes avaient quelques demandes pour ABC : il devait durer une heure et il devait être diffusé après la « semaine de balayage », période pendant laquelle les réseaux fixaient les tarifs publicitaires de leurs séries en fonction de l’audience. Les épisodes diffusés pendant les balayages étaient connus pour mettre en scène des coups publicitaires afin d’attirer des audiences supérieures à la moyenne – la sortie d’Ellen ne pouvait pas passer pour « gratuite », a déclaré Savel.

Pour le moment, pour se sentir mérités, les scénaristes ont déposé du fil d’Ariane tout au long de la saison jusqu’à ce qu’Ellen affronte enfin sa sexualité. Les insinuations gays abondent dès le premier épisode de la saison 4 : un micro-ondes ou une sonnette retentit lorsqu’un personnage prononce le mot « gay », a déclaré Savel. Dans une scène, Ellen chante « I Feel Pretty » de « West Side Story », en faisant une pause juste avant d’atteindre les paroles « gay ». Et tout au long de la saison, Ellen rend visite à une série de psys qui cherchent à savoir pourquoi elle se sent si insécurisée et malheureuse, même si elle revient toujours vide.

Il faut rencontrer Susan, une femme homosexuelle jouée par la star invitée Laura Dern, pour qu’Ellen se sente enfin à l’aise pour faire son coming-out. Les deux ont une alchimie instantanée après s’être rencontrés au début de l’épisode. Après avoir avoué à son dernier thérapeute – cette fois joué par nul autre qu’Oprah – qu’elle avait des sentiments pour Susan, Ellen se précipite à l’aéroport pour revoir son amour, enfin à l’aise pour exprimer quelque chose qu’elle n’a jamais pu dire.

«Je ne peux même pas prononcer le mot», dit Ellen dans la scène charnière de l’épisode, visiblement frustrée de son incapacité à exprimer ses sentiments. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas prononcer le mot ? … Qu’est-ce qui ne va pas, pourquoi dois-je avoir si honte ? J’ai 35 ans. J’ai tellement peur de le dire aux gens.

Et puis finalement, livrée par inadvertance dans un microphone à une porte d’aéroport, elle arrive : « Susan, je suis gay. »

Plus de 42 millions de personnes J’ai regardé l’épisode en direct, une augmentation significative de l’audience par rapport au reste de la saison.

L’épisode a généré la réaction attendue : « des lettres, des menaces de mort », a déclaré Savel ; et une filiale d’ABC en Alabama a refusé de diffuser l’épisode – mais la haine a été noyée par des tas de lettres de fans aimables qui ont déclaré que l’épisode leur avait également donné le courage de sortir.

Savel a pu constater l’impact de cette décision. Après avoir remporté un Emmy pour avoir co-écrit « The Puppy Episode » en 1997, elle s’est rendue dans les coulisses avec ses collègues écrivains et DeGeneres pour rencontrer la presse. Mais sur le chemin, ils ont rencontré des files de traiteurs et de serveurs travaillant sur l’événement, interrompant leur travail pour applaudir et féliciter le groupe d’« Ellen ». Cela fait encore pleurer Savel, dit-elle.

« Nous montions en flèche », a déclaré Savel. « Ces moments de vérité, c’est de ça qu’il s’agissait. »

Rachel Loewen Walker, professeur adjoint d’études sur les femmes et le genre à l’Université de Saskatchewan au Canada, montre toujours « The Puppy Episode » à ses étudiants, dont beaucoup ne savaient pas que DeGeneres avait déjà joué dans une sitcom.

« (L’épisode) a été un moment crucial dans la représentation queer à l’écran, notamment en raison de son contexte : la très appréciée Ellen Degeneres était en fait gay », a déclaré Loewen Walker à CNN. « Sa sortie en a fait bien plus qu’une histoire à l’écran. Cela a rendu les choses réelles d’une manière où les sitcoms ne sont souvent pas autorisées à participer au quotidien.

Savel et d’autres scénaristes ont été licenciés après la quatrième saison, a-t-elle déclaré, alors que « Ellen » entrait dans une nouvelle phase. La cinquième saison mettait en vedette une Ellen nouvellement confiante alors qu’elle sortait avec des rendez-vous, trouvait une petite amie sérieuse et profitait de sa vie de femme gay. (Tout au long de la saison, ABC a émis des avis parentaux sur les épisodes présentant du contenu gay, contre la volonté de DeGeneres.) La « nouvelle » Ellen était un énorme changement par rapport au protagoniste effacé qui évitait activement la romance plus tôt dans la série.

Les audiences de la nouvelle saison ont chuté et « Ellen » a été annulée en 1998. (ABC n’en a jamais dit autant, mais Loewen Walker et d’autres qui ont étudié l’impact de la série ont supposé que la série était « trop ​​gay » pour le réseau à l’époque. l’heure.)

DeGeneres est revenu à la télévision en 2001, incarnant un autre personnage gay dans une sitcom éphémère de CBS intitulée « The Ellen Show ». Elle ne jouerait plus une version fictive d’elle-même, mais lançait plutôt un talk-show de jour à succès en 2003.

« En repensant à ‘Ellen’, j’ai l’impression que (DeGeneres) a assumé un énorme fardeau à l’époque, pour tant de futurs personnages queer », a déclaré Loewen Walker. « On a l’impression que cette absence signifie que beaucoup d’autres ont pu être présents. »

« The Puppy Episode » a fait quelque chose qui est encore inhabituel à la télévision : il a fallu un personnage bien-aimé, développé avec soin sur plusieurs saisons, et a bouleversé sa vie fictive. Ellen Morgan est passée de la charmante et maladroite « fille d’à côté », comme le personnage était fréquemment décrit par les dirigeants du réseau, à une femme gay charismatique et sûre d’elle qui ne s’excuse pas.

Même un an plus tard, l’influence d’« Ellen » était évidente. Lorsque « Will & Grace » a été créé un an après « The Puppy Episode », le protagoniste Will et son flamboyant ami Jack n’ont pas eu à faire leur coming-out comme Ellen l’a fait – les personnages ont été présentés comme gays dans le pilote. Plus d’une décennie plus tard, le couple Mitchell et Cameron et leur fille adoptive, Lily, ont charmé le public en tant que membres clés de l’ensemble nominé aux Emmy Awards de « Modern Family ». Il existe désormais des séries entièrement construites autour de jeunes personnages queer, comme la série pour adolescents « Heartstopper », un méga-succès de Netflix.

La représentation des lesbiennes à la télévision, cependant, a fait des progrès un peu plus modestes depuis « Ellen », a déclaré Loewen Walker. Des personnages comme Arizona Robbins dans « Grey’s Anatomy » et de nombreuses femmes de « Orange Is the New Black » étaient des lesbiennes dès leur introduction, et des séries comme « The L Word » mettaient en vedette un casting de personnages presque exclusivement lesbiens. Mais ces personnages ont souvent été soumis à la violence et à la tragédie ou, dans le cas de la série originale de « The L Word », ont été critiqués pour être tombés dans des stéréotypes ou des idées fausses offensantes à l’égard des lesbiennes.

« Il est encore rare de voir des lesbiennes dans ce spot de sitcom télévisé par câble aux heures de grande écoute », a déclaré Loewen Walker. « « Modern Family » a vraiment amené deux hommes homosexuels dans nos foyers, mais je ne peux pas penser à une femme lesbienne ou queer qui ait bénéficié du même accueil familial. »

DeGeneres a cependant reçu cet accueil en tant qu’animateur de talk-show apprécié par des millions de téléspectateurs pour ses farces de célébrités et ses cadeaux généreux aux gens ordinaires. Une grande partie de cette bonne volonté a été perdue lorsque des rapports l’ont accusée de diriger un lieu de travail toxique. (DeGeneres a abordé le coup porté à sa réputation, avec des résultats mitigés, dans un récent stand-up spécial de Netflix, qui, selon elle, serait son dernier.)

Savel n’a pas travaillé avec elle depuis 1997, même si elle se souvient que DeGeneres était un patron « dur » et exigeant avec « des atouts à démontrer ». Mais « The Puppy Episode » fera toujours partie de l’héritage de DeGeneres.

« Elle est toujours figée à jamais dans cet épisode en tant que championne des gens – des homosexuels opprimés dans le placard », a déclaré Savel. « Vous pouvez dire que vous avez un Emmy et un Peabody. C’est plus que ça. Vous avez tout un pays qui se souvient de quand cela s’est produit.