Le personnage de M. Nice Guy adopté par McGregor avant son dernier combat avec Poirier appartient désormais au passé, le célèbre Dubliner revenant à son style impétueux avant la confrontation du couple à la T-Mobile Arena samedi soir.

Visant à venger l’arrêt brutal du deuxième tour infligé par Poirier en janvier, McGregor a cette fois déployé tout son arsenal de jeux d’esprit – y compris en traînant la femme de Poirier Jolie en suggérant qu’elle avait tenté de se glisser dans ses DM Instagram.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par JOLIE POIRIER (@mrsjoliepoirier)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

McGregor a continué à jouer sur le thème matrimonial lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec Poirier lors de leur conférence de presse devant une foule bruyante de Las Vegas jeudi.

« Tu n’es qu’une petite garce. Votre femme est votre mari. Un petit montagnard idiot, « méprisé un McGregor en costume derrière ses lunettes de soleil, avant de chanter « Le mari de Jolie » à la foule.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ufc (@ufc)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ufc (@ufc)

Poirier avait suggéré plus tôt dans la semaine que la capture d’écran que McGregor avait partagée du message supposé de sa femme pourrait être fausse.

« Si c’était réel et que ma femme lui envoyait un message ou quelque chose comme ça, alors c’est une bonne décision », le joueur de 32 ans a déclaré à BT Sport.

« Mais si c’est fabriqué ou… alors vous savez, ma femme et moi en avons ri hier quand j’étais à l’épicerie. Mais il n’y a pas de prise interdite dans le sh * t-talking. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Dustin Poirier (@dustinporier)

Le Diamond – dont la seule défaite lors de ses neuf dernières sorties octogonales est survenue aux mains de l’ancien champion russe des poids légers Khabib Nurmagomedov – n’a également semblé pas perturbé par les barbes de la conférence de presse de McGregor.

« Ton bavardage était meilleur que ça. Putain de faible, » se moqua-t-il de l’Irlandais.

L’Américain s’est également moqué de McGregor « Le mari de Jolie » empannage avec une photo de lui et de son partenaire sur Twitter, en écrivant : « Moi et mon mari entrons dans la conférence de presse. »

Moi et mon mari entrons dans la conférence de presse❤ pic.twitter.com/EnOKnFFBW2 – Le Diamant (@DustinPoirier) 9 juillet 2021

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par JOLIE POIRIER (@mrsjoliepoirier)

Mais McGregor ne s’est pas contenté de laisser mentir le thème, offrant ce qu’il prétendait être une preuve supplémentaire que la femme de Poirier avait tenté de se glisser dans ses messages sur les réseaux sociaux.

« Aussi vrai que possible, » a écrit McGregor alors qu’il partageait une vidéo explorant son compte Instagram et évoquant la supposée demande de message de Jolie Poirier, ajoutant les hashtags #shelyintoyoubro, #thatswifey et #properirishanimal.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Fort de ses menaces que Poirier serait un « corps » à la fin de samedi soir, un certain McGregor a juré de « marche [Poirier] autour de l’octogone comme un chien et l’endormir » quand ils se rencontrent pour la troisième fois.

« Je vais lui passer par la tête, lui faire des trous et l’enlever de ses épaules, c’est le but » dit McGregor.

« Il a fini ici. C’est tout pour lui. C’est la fin de la route pour lui », a ajouté l’ancien dirigeant de l’UFC à deux poids, qui a clôturé la procédure en visant son rival lorsqu’ils se sont rencontrés pour le regard fixe devant le patron anxieux de l’UFC, Dana White.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ufc (@ufc)

L’affrontement de samedi soir réglera la rivalité UFC de sept ans de la paire, McGregor éliminant Poirier au premier tour de leur concours à Las Vegas en 2014, avant que Poirier ne devienne le premier homme à remettre à The Notorious une défaite par élimination directe à l’intérieur de la cage lorsqu’il s’est arrêté lui au deuxième tour à Abu Dhabi.

Le vainqueur de la trilogie devrait affronter le champion des poids légers récemment couronné de l’UFC, Charles Oliveira, plus tard cette année.