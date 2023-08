Elle veut travailler avec l’ancien beau-père Nicolas Cage – Hollywood Life

Voir la galerie





Riley Keough34 ans, aimerait travailler avec Nicolas Cage, 59 ans, dans un projet d’acteur dans le futur. L’actrice a appelé son ancien beau-père, qui était marié à sa défunte mère Lisa Marie Presley de 2002 à 2004, un « grand acteur », lorsqu’elle s’est récemment assise pour une interview avec Salon de la vanité. Elle a également parlé de ses anciens beaux-pères « sauvages ».

« J’ai eu des beaux-pères sauvages. Célèbre et pas célèbre », a-t-elle déclaré au point de vente, tout en discutant de sa carrière et de sa vie personnelle. Elle a également admis qu’elle n’était pas restée en contact avec lui depuis que sa mère et lui se sont séparés, mais elle pourrait se voir faire un film avec lui un jour.

En plus de Nicolas, les anciens beaux-pères de Riley ont inclus Michael Jackson et Michel Lockwoodqui est le père de ses sœurs jumelles de 14 ans, harpiste et Finley. Son propre père est Danny Keoughavec qui Lisa Marie a été mariée de 1988 à 1994. Danny est également le père du défunt frère cadet de Riley Benjaminmalheureusement décédé par suicide à l’âge de 27 ans en 2020.

Riley a apprécié le succès de sa récente mini-série, Daisy Jones et les Six. La talentueuse star a dû endurer la perte inattendue de sa mère en janvier, lorsque la fille de feu Elvis Presley est décédée d’une occlusion intestinale, mais elle fait de son mieux pour continuer. Depuis le drame, elle a été aperçue à plusieurs reprises avec son mari Ben Smith Petersen et leur fille, Tempête Tupeloqui est né par mère porteuse en 2022.

La semaine dernière, Riley, qui a été nommée l’unique propriétaire du domaine de Lisa Marie en mai, a également été vue traîner avec son père lors d’une rare sortie publique. Ils ont été photographiés en train de quitter un spa à Los Angeles, en Californie, et semblaient détendus alors qu’ils discutaient en marchant dehors. Ils portaient des tenues décontractées, y compris une robe T-shirt avec une petite fente sur la jambe par-dessus une paire de shorts courts et des sandales. Danny portait un T-shirt vert et un short bleu avec des sandales.