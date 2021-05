« Elle veut tout tout de suite »: l’as du tennis russe a salué les mots sur Osaka alors que les rebelles crient « colère », « manque de compréhension »

À une époque où certaines grandes stars du tennis sont apparues divisées sur leur point de vue sur l’évitement très médiatisé d’Osaka des fonctions de presse, l’as du double Vesnina a offert une vision plus réfléchie de la ligne furieuse, louant les médias et prédisant que le numéro deux mondial changera son esprit.

Les patrons du Grand Chelem ont averti que les actions d’Osaka étaient une menace pour le développement du jeu et injustes pour les autres joueurs dans une déclaration au début du tournoi, infligeant une amende de 15 000 dollars à la deuxième tête de série, qui a affirmé qu’elle prenait des mesures parce que elle veut prendre soin de son esprit et éviter la négativité et les questions répétitives.

« Je pense que Naomi fait beaucoup de choses pour le tennis, pour les joueurs, et elle pense à la santé mentale des joueurs », a déclaré Vesnina, qui est revenue à Roland-Garros avec une victoire en deux sets après près de trois ans d’absence, notamment en étant devenue maman.

« C’est important, je pense. Elle est jeune et, bien sûr, elle veut tout faire tout de suite, comme la plupart des jeunes.

« Ils sont courageux, ils sont hétéros et parlent de ‘la révolution’, vous savez : ‘allons-y’. »

L’ancienne championne Venus Williams a soutenu avec enthousiasme Osaka sur les réseaux sociaux, mais les grands de tous les temps Rafael Nadal et Novak Djokovic ont exprimé des doutes quant à sa position, tandis que les fans se sont affrontés en ligne pour savoir si ses actions équivalaient à une recherche d’attention malavisée ou à une nouvelle pensée admirable.

« La colère est un manque de compréhension » Osaka a tweeté après que les patrons de Roland Garros, de l’US Open, de l’Open d’Australie et de Wimbledon aient uni leurs forces pour leur longue déclaration selon laquelle elle pourrait faire face à de nouvelles amendes et à l’exclusion du tournoi et des futures compétitions.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre Naomi par défaut pour ça parce qu’elle l’a fait de la bonne manière », avertit Vesnina.

« Elle voulait se battre pour ses pensées, sa psychologie de sa vie, parce qu’elle est ce genre de joueuse, et nous devons également respecter cela.

« Peut-être qu’elle changera d’avis sur le prochain tournoi, mais pour le moment, elle a essayé.

« Elle veut essayer de se battre pour la partie physique et mentale des joueurs après les matchs, mais je pense qu’à l’avenir elle pourrait changer d’avis parce que le travail que vous faites est vraiment important, et je le comprends parfaitement. »

Aucun joueur n’a dit qu’il avait l’intention de faire de même, et le tournoi a rapidement supprimé un tweet impliquant Nadal et trois autres joueurs semblant mener des interviews, ajoutant qu’ils « a compris la mission ».

« Votre travail est très important pour nous », a déclaré Vesnina aux journalistes.

« Vous aidez notre sport à s’améliorer, à aider les gens à mieux connaître les joueurs, à donner des informations aux gens du monde entier sur le tennis, sur le Grand Chelem, sur la situation.

« Je pense, oui, après les matchs difficiles, il est difficile de venir à la presse et de parler avec vous les gars quand vous avez eu un match difficile et que vous avez eu des balles de match ou quelque chose du genre.

« [There are] des moments où vous avez peut-être envie de pleurer, assis en face de vous, mais cela fait en quelque sorte partie de votre travail, et vous devez l’accepter. »

Vesnina, quadruple vainqueur du Grand Chelem, a remporté une victoire écrasante 6-1, 6-0 sur la Biélorusse Olga Govortsova.