«  Elle utilise son sex-appeal  »: une dispute sur la modélisation d’Instagram, le sexisme éclate alors que Spiranac riposte avec une déclaration de «  double standard  »

L’ancienne golfeuse du Tour européen, Sophie Walker, a déclaré que Paige Spiranac, la sensation des médias sociaux connue pour ses tenues révélatrices et ses abonnés Instagram de plus de 3,1 millions, était une « pionnier » qui a inspiré les autres à suivre son exemple en tirant le meilleur parti de son apparence.

Walker fait valoir que Carly Booth, la triple gagnante du circuit européen écossais, devrait continuer à être fière des corps qu’ils ont passé des heures à perfectionner dans la salle de sport, et a déclaré qu’elle ne voyait pas une femme se gonfler comme le mâle Hulk Bryson. DeChambeau, ajoutant que les hommes et les femmes sont traités différemment lorsqu’ils montrent des émotions sur le parcours.

« Elle a puisé dans quelque chose que personne d’autre n’avait et c’est devenu une grande entreprise, » Walker a déclaré à propos de Spiranac, expliquant à Rick Shiels comment un événement de golf professionnel auquel le joueur de 28 ans a participé avait pris une longueur d’avance.

«Quand elle a commencé à recevoir des invitations à des événements, je pense que même elle se sentait mal à l’aise avec ça. Elle a ouvertement parlé de pleurer la nuit avant de jouer à Dubaï.

«Je ne sais pas si elle a même quitté l’Amérique et elle est arrivée dans ce nouveau pays avec 130 filles. C’est comme, ‘qu’est-ce que tu fais ici?’

«J’ai senti, au début, après l’avoir connue, qu’elle était dans une position assez vulnérable et les gens profitaient d’elle. Au moins maintenant, elle gagne de l’argent grâce à ce qu’elle fait et le possède.

« Elle se défend contre les trolls et ne se change pas, et j’aime plus ça. »

Les fans ont l’habitude de voir des athlètes féminines de premier plan afficher leurs chiffres dans le cadre de contrats de parrainage lucratifs via les médias sociaux, avec des stars du tennis Naomi Osaka et Serena Williams, les combattants de MMA Paige VanZant et Rachael Ostovich et la boxeuse Ebanie Bridges faisant tous preuve d’un sens aigu des affaires. ajouter de manière significative à leurs revenus en dehors du sport.

Spiranac, qui a passé des années à créer du contenu et est surtout connue pour ses démonstrations sur la façon de frapper des coups tout en portant des tenues accrocheuses, a déclaré à son propre podcast qu’elle était frustrée d’avoir à répondre à des questions sur la pertinence d’une telle approche. « bon pour le golf » ou pas.

Shiels a maintenu une relation amicale avec Spiranac à travers les médias sociaux et est resté diplomatiquement silencieux lorsque le sujet a été abordé pour la première fois.

« Elle est toujours là-bas par beau temps, balançant de manière fantastique le club de golf » il a expliqué plus tard.

«Elle est évidemment une golfeuse très talentueuse – elle admettrait probablement qu’elle n’avait pas assez de talent pour participer à la tournée complète, ce qui est très difficile à faire.

«Pour le golf, elle est un modèle incroyable. Il serait faux de dire qu’elle n’amène pas les gens – elle ne dissuade pas les gens de jouer au golf, soyons honnêtes.

«C’est la fille de golf originale d’Instagram. Les entreprises l’ont utilisée à tort d’une manière qu’elle n’était peut-être pas assez découragée à l’époque.

« Maintenant, elle a une entreprise en ligne: elle facturera beaucoup d’argent pour les apparitions, les publicités et les accords de sponsoring. L’interaction [level] elle obtient sur ses messages est scandaleux.

« La seule chose que certains pensent être un inconvénient est qu’elle utilise sa beauté, son sex-appeal comme un avantage. Si je l’avais, je le ferais aussi. »

Répondant à une question sur la dispute de l’un de ses nombreux admirateurs en ligne, Spiranac a décrit le débat comme « juste un petit combat » et dit que ce serait « amusant » pour rejoindre les podcasts de Shiels.

Un fan lui a demandé d’imaginer le flack un « influenceur de golf de gars » qui a fait « vidéos torse nu fléchissant ses pectoraux avant qu’il ne bombarde un lecteur » recevrait. « Les gens lui donneraient tellement de merde, » ajoutèrent-ils. « Genre, mec – tu n’as pas à faire tout ça pour me montrer comment faire des chips. »

Spiranac a riposté: «Ils le font et personne ne dit rien. C’est comme ça dans de nombreuses industries.

«Les hommes peuvent utiliser leur corps et leur apparence, mais quand les femmes le font, elles sont appelées des chercheurs d’attention ou des wh * res. Il y a un grand double standard.

Les sportifs soucieux de leur image peuvent être épineux lorsqu’ils sont interpellés par des publications sponsorisées. « Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, » prévient Guy Charnock, co-animateur de Shiels.

« Vous ne pouvez pas gagner de nouveaux abonnés et être contrarié lorsque les gens disent que vous êtes parrainé, car de nouvelles personnes ont des questions à poser

« Ce n’est pas un problème avec les influenceurs; c’est un problème avec les gens qui choisissent un moyen facile d’obtenir des abonnés. »

Walker est d’accord et doute que les femmes se sentent obligées de se déshabiller. « J’ai eu des discussions Zoom pendant le verrouillage avec des entraîneures qui tentent de se frayer un chemin dans l’environnement de l’entraînement, » elle a révélé.

«Ils me disent: ‘Dois-je mettre une image comme celle-là?’ Je peux voir de temps en temps qu’ils le font et que ce n’est pas eux, mais ils sentent qu’ils doivent le faire.

« Paige travaille très dur sur son corps, elle a un corps formidable. Si c’est ce que tu veux faire, prends-le. Ne le fais pas parce que tu veux des goûts et tu sens que tu devrais le faire. »

Maintenant également commentatrice, Walker pense qu’il y a eu des progrès dans la façon dont le sport féminin est pris au sérieux et peut voir la valeur que les femmes portent pour les sponsors.

« Dans le sport féminin, il y a plus de valeur [now], « elle a dit. «Il était une fois, j’ouvrais un journal et le seul moment où le sport féminin y figurerait serait vers les premières pages et ce serait que quelque chose de négatif se soit produit ou que quelqu’un ait fait un calendrier.

« C’est maintenant à la télévision et sur les pages de fond. Je ne pense pas que les femmes aient besoin de le faire [post modeling photos]. Si quelqu’un veut que vous fassiez cela, interrogez-le.

« Carly Booth a l’un des meilleurs corps du golf. Nous plaisantons, » les meilleures jambes en tournée « – mais elle a travaillé très dur pour y parvenir, elle est constamment au gymnase. Si elle veut faire ça et se sent à l’aise de le faire, alors fais-le.

«Je ne peux pas voir une femme vouloir faire ce que Bryson a fait à son corps, gonfler à cet extrême. [Sportswomen tend to be] léger et en forme – pas empilé, je suppose.

« Je pense que c’est [Williams’] physique en forme naturelle. Elle est musclée. Ses sœurs [Venus] maigre, elle ne l’est pas.

« Vous n’en parleriez jamais à un homme. Est-ce que la musculature est vue comme une mauvaise chose dans le sport féminin? Si une femme claque un club, elle est agressive. Si un homme claque un club, on en rit. »

«Je m’assurais toujours de me maquiller quand je joue au golf – je suis presque sûr que les hommes n’en ont pas. Je m’assurais toujours que ma tenue soit parfaite, qu’elle soit confortable.

«Les femmes ont une responsabilité. Nous dépensons beaucoup d’argent pour nos cheveux, nos ongles, tout ça de toute façon.

« Si vous êtes un sponsor, vous n’aurez jamais à vous en soucier. »