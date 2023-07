Elle s’est fait un nom dans The Nanny maintenant elle mène une grève

Elle a longtemps exprimé ses inquiétudes concernant la cupidité des entreprises, sous-titrant des photos avec des slogans comme « STOP CAPITALIST GREED NOW ». C’était assez pour Magazine de New York pour mettre un titre sur un article de blog de 2017, « Votre nouvelle icône anticapitaliste préférée est Fran Drescher ».

Quelques années plus tard, en 2021, Drescher a remporté l’élection à la présidence de la guilde dans une course très disputée contre l’acteur Matthew Modine. Ils représentaient différentes factions : Drescher pour l’establishment Unite for Strength Party et Modine pour un groupe parvenu, Membership First.

Les grévistes se rassemblent devant Paramount Pictures jeudi. Crédit: PA

La course est devenue si amère que Modine a accusé Drescher de répandre des mensonges à son sujet et aurait déclaré: «J’ai honte de Fran Drescher, je suis déçu. Mais elle sera jugée par les gens du monde après son départ, ou par le dieu qu’elle vénère.

Contrairement aux scénaristes, qui se sont mis en grève à plusieurs reprises au fil des décennies et historiquement unifiés, les acteurs sont davantage connus pour leurs chamailleries intra-muros. Hollywood se préparait à une grève des scénaristes depuis le début de l’année – mais peu de cadres supérieurs et de producteurs étaient prêts à ce que les acteurs aient la résolution de la mener à bien.