« Elle s’est couverte le visage avec un cache-nez tard dans la nuit. » Hajime Isayama a partagé ce qui l’a inspiré à concevoir Mikasa de L’Attaque des Titans

Le créateur d’Attack on Titan, Hajime Isayama, a expliqué dans une interview ce qui l’a inspiré à créer l’un des meilleurs personnages féminins d’anime.















Source : L'Attaque des Titans, Hajime Isayama, Wit Studio





Les personnages dans L’Attaque de Titan sont particulièrement uniques, même s’ils partagent certains traits familiers et des clichés occasionnels difficiles à éviter. Dans une interview, L’Attaque de Titan créateur Hajime Isayama a partagé un aperçu de ce qui l’a inspiré à créer l’un des personnages les plus emblématiques de la série : Mikasa Ackerman, qui joue un rôle majeur tout au long de l’histoire. Fait intéressant, le mangaka a révélé qui (ou quoi) a inspiré le design de Mikasa.







Qu’est-ce qui a inspiré Isayama à créer Mikasa ?

AVERTISSEMENT : vous trouverez ci-dessous quelques spoilers majeurs L’Attaque de Titan mangas et animés.





Il y a quelque temps, nous avons expliqué pourquoi Isayama évitait les thèmes de romance manifestes dans L’Attaque de Titan. Mais cette fois, nous nous concentrerons sur l’inspiration derrière la conception du personnage de Mikasa. Mais d’abord, regardons Mikasa elle-même. Nous savons que ses parents ont été tués par des ravisseurs qui la ciblaient, elle et sa mère, en raison de leur race – un thème qui devient plus central plus tard dans l’histoire. Dès le premier chapitre, il est clair que Mikasa vient d’un pays ressemblant au Japon.





Après la mort de ses parents, elle a emménagé avec la famille d’Eren et y a vécu jusqu’au « jour fatidique ». Pendant son séjour chez les Yeagers, Mikasa est devenue connue pour son caractère protecteur envers Eren.. Plus tard, au cours de l’arc d’entraînement, nous apprenons qu’elle est incroyablement dure (également à cause de son sang), se révélant être l’une des meilleures soldats. Au total, elle incarne une personne forte qui prend farouchement soin de ses proches.

Dans l’interview, Isayama a partagé que lorsqu’il travaillait dans un cybercafé, il rencontrait souvent des ivrognes qui ont également inspiré sa représentation des Titans. Un jour, il a remarqué une femme se couvrant le visage avec un cache-nez, et cette image même a déclenché l’idée du design du personnage de Mikasa.. Comme le dit le mangaka lui-même :

Cette peur que j’avais du sentiment désagréable de ne pas les connaître [drunkards] a fini par devenir une grande influence dans l’histoire de SNK. A cette époque également, un des clients que j’ai rencontré [by chance] est devenu le modèle de Mikasa. Elle s’est couverte le visage avec un cache-nez tard dans la nuit, et j’ai trouvé son regard attachant. [cute]. Lorsqu’elle est arrivée au magasin, j’ai ressenti quelque chose et j’ai rapidement commencé à dessiner sur le bloc-notes que j’avais à la main. Le croquis de cette époque était le dessin original de Mikasa.





Mais pourquoi nommer Mikasa ?

Dans la même interview, Isayama a également partagé ce qui l’a inspiré lors du choix du nom Mikasa. Au départ, le choix n’était pas évident, car il souhaitait suivre une tendance que l’on retrouve dans des classiques emblématiques comme Néon Genesis Evangelion et La mélancolie de Haruhi Suzumiya.





Je tiens le nom de Mikasa du cuirassé de l’ancienne marine japonaise « Mikasa ». J’ai suivi la légende selon laquelle si vous nommez le personnage féminin avec l’un des noms de cuirassé, votre travail deviendra célèbre. Par exemple, Ayanami Rei de Neon Genesis Evangelion et Yuki Nagato de Haruhi Suzumiya.

Isayama a également admis qu’il y avait beaucoup de Casca, l’héroïne du classique culte Fou furieux, à Mikasa – confirmant quelque peu les théories des fans. Selon le L’Attaque de Titan créateur, Mikasa a fait preuve d’un courage incroyable tant physiquement que mentalement, surtout lorsqu’on est confronté à prendre certaines des décisions les plus difficiles de toute l’histoire.