« Elle se dévoile si magnifiquement » : comment Nicole Kidman a conquis le monde – et a continué à le faire | Nicole Kidman

jedans la série télévisée Le couple parfaitdont la première a eu lieu au Royaume-Uni la semaine dernière, on peut lire à propos du personnage de Nicole Kidman, Greer : « On ne sait jamais où on se situe avec elle… Je veux dire, en dessous d’elle, c’est sûr. »

Ce moment semble briser le quatrième mur et faire référence à l’actrice de 1,80 m elle-même, une star de cinéma royale et mercuriale qui, des décennies après le début de sa carrière, reste au sommet de ses pouvoirs.

Cette année seulement, Kidman a fait sensation au festival du film de Venise avec son thriller érotique Bébé fillepour lequel elle a remporté le prix de la meilleure actrice hier soir, ainsi que la vedette dans Le couple parfaitjoue le rôle principal et produit des mini-séries de tragédies mélodiques Expatriés de Lulu Wang, et tombez amoureux d’une star de cinéma jouée par Zac Efron dans Une affaire de famille. Elle a néanmoins parlé de faire plus, y compris de vouloir jouer un jour dans un film d’horreur « hardcore ».

Que son goût pour le gore soit satisfait ou non, Kidman, 57 ans, n’a plus grand-chose à faire dans sa vie cinématographique. Elle a remporté des Emmys, des Golden Globes, un Bafta et un Oscar, a joué dans des comédies musicales, des thrillers, des films de super-héros et des comédies et a porté des prothèses douteuses dans de nombreux films biographiques.

Nicole Kidman avec Harris Dickinson dans son dernier film, Babygirl, réalisé par la réalisatrice néerlandaise Halina Reijn. Photographie : Everett Collection Inc/Alamy

Elle a joué et produit l’un des meilleurs ensembles dirigés par des femmes de la télévision de pointe avec De gros petits mensonges et ce, tout en conservant un sens de l’intégrité artistique. L’idiosyncrasie de sa filmographie montre une actrice intransigeante dans ses intérêts artistiques, plutôt que de rechercher l’appât des Oscars ou des gains financiers effrontés.

Son dernier, Bébé fillede Halina Reijn, la réalisatrice néerlandaise de Corps Corps Corpsa été écrit en pensant à elle. Le film rappelle l’époque du thriller érotique tout en étant résolument féministe, en voyant la PDG glamour de Kidman prise dans un triangle amoureux pervers avec Antonio Banderas et Harris Dickinson.

Le film ne réduit pas Kidman au rôle d’une femme fatale sans effort, mais dépeint plutôt de manière nue un trouble intérieur et les efforts nécessaires pour maintenir sa façade glamour.

Des tenues moulantes sont enfilées, du Botox est généreusement injecté et une litanie de bassins profonds, de luminothérapie et de cryothérapie est utilisée pour maintenir une apparence de sérénité.

Alors que la dynamique complexe avec son mari et son amant devient de plus en plus désordonnée et brute, Kidman prouve une fois de plus pourquoi elle est l’une des meilleures stars d’Hollywood et l’une des plus subtilement transgressives.

Nicole Kidman et Sam Neill dans Calme mort, 1989. Photographie : Sportsphoto/Allstar

L’actrice australienne a fait ses premiers pas hésitants vers la célébrité coincée sur un yacht avec Sam Neill et Billy Zane dans le thriller de 1989 Calme plat et grandit aux côtés de Thandiwe Newton dans un pensionnat des années 1960 en 1991 Flirt.

Elle a reçu encore plus d’attention mondiale aux côtés de son futur ex-mari dans Jours de tonnerrequi a brièvement menacé de la faire étiqueter « Mme Cruise ».

Plutôt que de se contenter de jouer l’intérêt amoureux glamour de l’homme principal à l’écran et en dehors, cependant, elle a poursuivi une romance ingrate avec Batman avec le glorieusement tordu To Mourir pourqui satirise le récit autour des femmes ambitieuses et libérées sexuellement et critique l’obsession des tabloïds à leur égard.

L’un de ses plus grands rôles sera également l’un de ses tournages les plus longs, lorsqu’elle passera, aux côtés de Cruise, deux ans sur Les yeux grands fermésElle est peut-être la seule personne à avoir quitté un film de Stanley Kubrick en souhaitant qu’il ait duré plus longtemps, déclarant à la BBC en 2022 : « J’aurais tourné ce truc pendant cinq ans, je m’en fichais… Je suis avec le plus grand cinéaste. »

Les yeux grands ferméssorti en 1999, a fait la une des journaux pour ses scènes d’orgie masquées explicites, mais est à juste titre considéré comme un chef-d’œuvre.

Le monologue de Kidman sur son insatisfaction face à la monogamie, tout en fumant un joint, est le meilleur d’une carrière remplie de monologues puissants.

Avec Tom Cruise dans le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en 1999. Kidman a qualifié Kubrick de « plus grand cinéaste ». Photographie : Warner Bros/Allstar

Corrina Antrobus, critique de cinéma, fondatrice du festival Bechdel Test et auteur de J’adore les comédies romantiques et je suis féministedit : « Si vous regardez Les yeux grands fermésc’est la fin des années 90, une époque terriblement remplie de paparazzis pour objectiver les femmes. Des choses comme Bonjour! « Nous étions à leur apogée lorsqu’il s’agissait de nous vendre ce fantasme du mariage parfait, de vendre votre mariage pour des millions de livres, mais là, vous aviez Tom et Nicole – un véritable couple hollywoodien – brisant ce fantasme et osant présenter une femme avec ses propres désirs. »

À Bébé filleLors de la conférence de presse de 2011, Kidman a expliqué : « J’aborde tout de manière artistique, donc je ne pense pas aux détails, juste à la façon dont je peux m’investir pleinement dans ce personnage sans censurer mon réalisateur. » Dans le cas de ce film, il faut un niveau de courage inaccessible à la plupart des acteurs, à la fois dans les scènes de sexe centrées sur le plaisir féminin et dans le rôle d’une PDG puissante pour qui les améliorations cosmétiques et les tourments psycho-sexuels sont volontairement endurés.

Malgré ses nombreuses apparitions remarquées sur le tapis rouge, sa filmographie dense, son mariage très médiatisé avec Cruise qui a pris fin en 2001 (le moment de sa dissolution immortalisé par une image mémorable de paparazzi dans une apparente euphorie), son mariage ultérieur avec la star de la musique country Keith Urban et ses nombreuses apparitions dans des talk-shows, Kidman a toujours eu quelque chose d’inconnu. Dans tous les sens du terme, elle existe au-dessus de la mêlée, vivant une vie dont nous n’avons que les aperçus les plus brefs ou les plus précis.

Elle parle rarement de sa vie privée et a caché pendant des années ses fiançailles avec la rock star Lenny Kravitz. Mais les aperçus que nous avons sont fascinants.

Dans un moment qui aurait inspiré l’une des répliques les plus citées de Greta Gerwig BarbieKidman s’est assise avec elle De gros petits mensonges sa co-star Reese Witherspoon, qui s’attendait à discuter de films, et à la place lui a demandé:« Est-ce que tu penses parfois à mourir, Reese ? Parce que j’y pense tout le temps. »

En tant qu’actrice, elle révèle sans cesse de nouvelles profondeurs. Antrobus déclare : « Tout le monde sait qu’elle a les compétences nécessaires, mais je pense qu’elle prend des décisions conscientes pour s’assurer que les gens n’oublient pas à quel point elle est polyvalente. Bien qu’elle puisse être considérée comme une personne coincée, elle se dévoile de manière si érotique et magnifique. Voir une femme se dévoiler ainsi en permanence et nous choquer, nous divertir et nous surprendre est en quelque sorte son thème. »

C’est une carrière qui n’est pas sans faux pas – remakes de Les épouses de Stepford et Enchanté a légitimement coulé sans laisser de trace – mais la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver d’avoir le genre d’impact culturel que Kidman est capable d’obtenir en quelques mois.

Dans son premier véritable rôle principal dans une comédie romantique, Nicole Kidman incarne Brooke Harwood aux côtés de Zac Efron dans le rôle de Chris Cole dans A Family Affair. Photographie : Aaron Epstein/Netflix

Dans Une affaire de familleson premier véritable rôle principal dans une comédie romantique, elle a une fois de plus fait bouger les choses. Comme le dit Antrobus, «Une affaire de famille « C’est une décision vraiment intelligente », a déclaré le réalisateur. Le film est sorti sur Netflix en juin. « C’est une comédie romantique moderne qui rend justice aux films qui n’ont pas vraiment été tendres avec la représentation de la maternité. Elle présente une mère comme une femme avec des besoins non justifiés, avec des besoins sexuels qui voient une femme naviguer dans ce que je pense être un véritable rite de passage en acceptant qu’il est maintenant temps de se servir elle-même ».

En ce qui concerne ses propres projets, Kidman ne semble pas prête de ralentir. Sept autres projets dans lesquels elle est productrice ont été annoncés, De gros petits mensonges devrait revenir pour une troisième saison et une adaptation tant attendue des livres Kay Scarpetta de Patricia Cornwell la mettra en vedette dans le rôle principal.

Le buzz autour des récompenses Bébé fille Le succès d’hier soir est en plein essor et, même s’il reste à voir si ce rôle s’avérera trop inquiétant pour les Oscars, Kidman a déjà gagné sur le long terme. Qu’elle incarne une écrivaine glamour vivant dans un manoir de Nantucket, une mère qui tombe amoureuse d’une jeune star de cinéma séduisante ou une PDG de robotique perverse chevauchant Harris Dickinson, il n’a jamais été aussi excitant d’être sous Nicole Kidman.