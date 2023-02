Les ex Sara Ali Khan et Kartik Aaryan ont été aperçus ensemble à Udaipur par des paparazzi. Des photos des deux stars, bavardant et souriantes, ont été postées par des fan clubs et des comptes de paparazzis jeudi matin. Bien qu’aucun contexte n’ait été fourni sur ce que les deux acteurs faisaient là-bas, certains ont affirmé qu’ils étaient là pour se produire lors d’un événement. Compte tenu de leur passé glacial et des commentaires publics de Sara sur Kartik dans le passé, les fans n’étaient pas trop satisfaits de cette réunion.

Paparazzo Viral Bhayani a publié quelques photos de Sara et Kartik en conversation mercredi soir. Les images montraient les deux acteurs, habillés avec désinvolture, se parlant, tandis que d’autres personnes pouvaient également être vues en arrière-plan. “Regardez qui nous avons repéré ensemble”, lit la légende. Selon les sources, la photo provient d’Udaipur où Sara et Kartik sont présents pour se produire lors d’un événement.





Les fans étaient divisés sur la “réunion” des deux ex-flammes. Beaucoup ont loué leur chimie. “Sartik est magique, aucun autre couple ne peut égaler leur engouement s’ils se remettent ensemble”, lit-on dans un commentaire. Un autre a écrit: “Je déteste l’admettre, mais ils cherchent toujours l’amour.” Beaucoup d’autres, cependant, ont déclaré que, étant donné que Sara avait parlé publiquement de Kartik dans le passé, ils devraient se réunir. Dans la dernière saison de Koffee With Karan, lorsqu’on lui a demandé pourquoi son ex était son ex, Sara avait répondu, “parce qu’il est l’ex de tout le monde”. Bien qu’elle n’ait pas nommé Kartik, de nombreux fans ont supposé que le jibe lui était destiné.

Se référant à cela, une personne a écrit: “Kartik ne lui donne pas une seconde chance, elle revient après avoir vu votre succès.” Un autre a ajouté: “Après tout ce qu’elle a dit à son sujet, comment peuvent-ils encore être cordiaux.” De nombreux autres fans, cependant, ont conseillé à tout le monde de ne pas sauter le pas. « N’agissez pas comme leurs parents. Ils savent ce qui est le mieux pour eux.

Sara et Kartik ont ​​​​joué ensemble dans Love Aaj Kal d’Imitiaz Ali. Le couple s’est rencontré pendant le tournage du projet mais s’est séparé juste avant sa sortie en 2019. Le couple n’a jamais été rendu public mais leur relation a été confirmée par Karan Johar dans une interview l’année dernière.