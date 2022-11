Elle révèle la prononciation correcte lors d’un événement de questions-réponses – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

D’abord, c’était Rihanna. À présent, Adèle a révélé que beaucoup de ses fans et membres de la presse prononçaient mal son nom depuis des années. Tout en participant à une session de questions-réponses à l’appui de son nouveau clip “I Drink Wine”, Adele, 34 ans, a répondu à une question d’un fan du nord de Londres, et avant d’avoir la réponse sur l’écriture de chansons, la chanteuse a partagé une révélation – elle nom se prononce « uh-dale », et maintenant « AH-dale ». « D’où vient-elle, Enfield ou quoi ? J’adore ça », a déclaré une Adele jubilatoire. “Elle a dit mon nom parfaitement.”

Adele a expliqué que l’hôte de l’événement, Benito Skinner alias Benny Drama, a demandé comment prononcer son nom. L’accent est apparemment mis sur la deuxième syllabe de son nom, pas sur la première. À partir de là, Adele a répondu à la question du fan, tandis que le reste du monde s’est retrouvé avec cette nouvelle information.

Au cours de la séance de questions-réponses, Adele a également expliqué qu’elle ne serait probablement pas une gagnante de l’EGOT. Après avoir obtenu un Emmy, plusieurs Grammys et un Oscar, tout ce dont Adele a besoin est un Tony Award pour avoir terminé l’ensemble. Pourtant, Adele a dit à ses fans qu’elle n’était “pas une grande fan de Broadway”, donc elle n’obtiendrait peut-être pas cette dernière pièce du puzzle. “Je parle de comédies musicales parce que j’ai vu quelques pièces de théâtre mais je ne pense pas en avoir vu assez”, a-t-elle déclaré, par PERSONNES. Elle a dit qu’elle pourrait peut-être jouer Rose dans une reprise de gitanayant attrapé une production de la Arthur Laurents musical.

“J’ai adoré le rôle de la mère là-dedans. Elle a une chanson quand elle disait : “Je voulais faire tout ça”, et elle est jalouse de sa propre fille et elle est vraiment au courant”, a-t-elle dit à ses fans. “À un moment donné, elle n’était qu’une garce dedans, ce que je pouvais clouer.”

Adele se prépare enfin à lancer sa résidence à Las Vegas. Les représentations commencent le 18 novembre, après avoir retardé la production de six mois. Le chanteur “Hello” a lancé l’idée d’obtenir un EGOT via Vegas. “Je pense que je n’en ai pas assez vu [Broadway] en tant qu’adulte pour savoir si je voudrais le faire. Je me demandais : ‘Est-ce que je déplace simplement le spectacle de Vegas à Broadway et gagne le Tony ?’ En fait, je préfère le son d’un EGO à un EGOT », a déclaré Adele lors de la séance de questions-réponses. “EGO est amusant. Mais ne dites jamais jamais. Si je déménage à New York, je m’ennuie, je serai sur scène dans une seconde chaude.