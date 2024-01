Elle qui se tient aux côtés de Drew Brees au Washington Mardi Gras | Divertissement/Vie

Si je savais que je voyage pour le week-end, je travaillerais à l’avance et terminerais tous les devoirs dus afin de pouvoir profiter des événements et ne pas avoir à me soucier d’un travail scolaire incomplet.

A-t-il été difficile d’essayer d’expliquer ce qu’est cet événement à vos amis de l’extérieur de l’État à TCU ?

Assez difficile ! Il y a tellement d’événements qui se produisent en si peu de temps et peu de mes amis ont vécu le Mardi Gras – donc le Mardi Gras de Washington apporte un tout nouveau niveau d’excitation.

La façon la plus simple pour moi de leur décrire était que cela ne se compare même pas au Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans et qu’il suffit de venir en faire l’expérience au fur et à mesure.

Est-ce que beaucoup de vos amis viendront aux événements à Washington ?

Une dizaine de mes amis de l’université et 12 de chez moi seront là.