Elle pleurait seule dans un aéroport. Puis elle a rencontré sa future meilleure amie

Maggie Musgrave était assise, seule, à l’aéroport international de Miami, en train de pleurer.

C’était un dimanche soir de l’été 2011. Des orages faisaient rage sur Miami et la zone de départ de l’aéroport devenait de plus en plus encombrée, les voyageurs bloqués se battant pour des sièges alors que les avions étaient cloués au sol.

Maggie, alors âgée de 28 ans, rentrait chez elle à Washington DC après avoir passé le week-end en Floride à son enterrement de vie de jeune fille. Alors qu’elle était reconnaissante à ses amis d’avoir organisé des célébrations amusantes pendant quelques jours, la gueule de bois se faisait sentir et quelque chose de pire persistait en dessous : Maggie avait le sentiment que son prochain mariage était une énorme erreur.

“Je pensais que je prenais la mauvaise décision en me mariant”, a déclaré Maggie à CNN Travel aujourd’hui. “Je me souviens d’avoir été à l’aéroport et d’avoir pensé : ‘Oh, mon Dieu, je ne sais pas si c’est la bonne décision.’ Et être vraiment émotif.

Alors qu’elle essuyait ses larmes, Maggie entendit des aboiements. Elle leva les yeux pour voir un chien excitable laper ses genoux.

“Je me disais : ‘Oh mon Dieu, je pourrais vraiment utiliser un animal de compagnie de ce chien'”, se souvient Maggie. Elle salua l’animal avec enthousiasme en lui massant le ventre.

Juste derrière le chien se trouvait une femme – apparemment sa propriétaire – se précipitant pour s’excuser.

“Oh salut, je suis désolé !” dit l’inconnu.

« Non, ça va, ça va », dit Maggie, toujours en train de caresser le chien, qui léchait maintenant joyeusement sa main.

“Je suis Cindy,” dit la femme. “C’est Deniro”, a-t-elle ajouté en désignant son chien.

“Comme Robert?” demanda Maggie.

Cindy a expliqué que oui, son chien portait le nom de l’acteur Robert De Niro – elle avait grandi en adorant les films “Le Parrain”. Maggie a dit à Cindy qu’elle avait aussi un chien avec un homonyme cinématographique : Scarlett O’Hara, d’après le protagoniste de “Autant en emporte le vent”.

Instantanément, les deux femmes ont établi une relation facile. Maggie et Cindy avaient le même âge, toutes deux amoureuses des chiens, toutes deux cinéphiles. Et ils attendaient tous les deux le même vol de retour au sol pour Washington DC.

“Nous nous sommes immédiatement entendus”, a déclaré Cindy à CNN Travel aujourd’hui.

Lorsque Cindy a croisé la route de Maggie à l’aéroport, elle remettait également en question certains de ses choix de vie. Cindy occupait un emploi qu’elle détestait, désespérée de partir mais craignant que trouver quelque chose de nouveau ne soit pas facile. Elle avait obtenu sa maîtrise au milieu de la récession et les emplois semblaient encore rares.

« En fait, j’étais désespérée : ‘À quoi va ressembler mon avenir ?’ », se souvient Cindy.

Maggie et Cindy ont bavardé en attendant leur vol, les deux femmes trouvant du réconfort en compagnie l’une de l’autre.

Cindy avait remarqué les larmes de Maggie – « elle s’est recueillie quand je me suis approchée pour attraper Deniro », se souvient-elle – mais n’a pas insisté pour obtenir des détails sur ce qui se passait.

« Je ne voulais pas paraître trop intrusif. Je me suis dit que si nous parlions, cela lui ferait changer d’avis », se souvient Cindy.

Effectivement, Maggie a trouvé que discuter avec Cindy, qui était ouverte, amicale et dégageait de la gentillesse, une distraction bienvenue de ses inquiétudes concernant le mariage à venir. De plus, Deniro le chien était charmant et doux, offrant réconfort et câlins.

Et quand Cindy a mentionné les problèmes avec son travail, Maggie lui a dit qu’elle pourrait peut-être aider Cindy à recommencer. Elle travaillait comme recruteuse dans une agence de recrutement. Trouver le poste idéal était son travail.

Les deux femmes ont passé plus d’une heure en conversation profonde. Et lorsque le vol a finalement été appelé, ils ont échangé des détails – promettant de reprendre contact lorsqu’ils seraient chez eux à DC.

“Je viens de rencontrer cette fille vraiment merveilleuse”, a déclaré Cindy à son petit ami lorsqu’il est venu la chercher à l’aéroport national Ronald Reagan.

Maggie a également parlé de son nouvel ami à son fiancé de l’époque, bien qu’elle ait laissé de côté le contexte.

“Je ne lui ai pas dit que je pleurais, quand je l’ai rencontrée, de ne pas vouloir l’épouser.”

De retour à DC, Maggie et Cindy ont commencé à envoyer des messages. Ils se sont arrangés pour se réunir la semaine suivante, chiens en remorque.

“Nous avons rencontré pour le déjeuner nos chiots, qui se sont également bien entendus”, se souvient Cindy.

En bavardant autour de plats libanais, les deux femmes ont repris là où elles s’étaient arrêtées à l’aéroport.

Leur relation, dit Maggie, était «super naturelle».

Au fur et à mesure que le déjeuner s’allongeait, les deux ne firent que se sentir plus à l’aise l’un envers l’autre. Et Deniro et Scarlett O’Hara ont emboîté le pas.

“Lorsque les chiens se sont connectés et que nous avons réalisé à quel point nous vivions proches les uns des autres à DC, cela n’a fait que le renforcer”, explique Maggie.

Maggie et Cindy ont appris qu’elles se ressemblaient à de petits égards – elles aiment toutes les deux l’automne, appelant la saison où les feuilles deviennent auburn leur préférée de l’année – et à plus grands égards – elles partagent toutes les deux la même foi catholique, par exemple.

“L’énergie de Maggie était très similaire à la mienne”, ajoute Cindy. «Nous avions beaucoup d’intérêts communs et nous en avons toujours – nous nous sommes tous les deux alignés sur nos pensées politiques et nous nous sommes tous les deux alignés sur les types de films que nous aimions.

« Et bien sûr la vie de chiot. Nous n’avons jamais trouvé de quoi ne pas parler. Elle est très extravertie. Je suis extraverti. Donc ça a marché.”

Maggie et Cindy ont convenu de se revoir.

Le temps a passé et ces rencontres sont devenues de plus en plus fréquentes.

Maggie s’est engagée à aider Cindy à trouver un nouvel emploi. Chaque fois que quelque chose se présentait qui pourrait convenir, elle le transmettait à la manière de Cindy.

Malgré ses réserves, Maggie a réussi son mariage. Plus tard, elle et son mari se sont séparés. Cindy a soutenu Maggie tout au long.

“Je pense que cela a aidé sur la route que j’étais un exutoire qui ne le connaissait pas, pour que Maggie parle de ses sentiments et de sa situation après son mariage”, déclare Cindy. “J’étais là pour prêter l’oreille.”

Cindy appelle leurs conversations une “zone sans jugement” et souligne que cela allait dans les deux sens.

“Nous pourrions très bien nous parler honnêtement.”

Environ un an après avoir rencontré Cindy à l’aéroport, Maggie a commencé à travailler comme recruteur interne. Un emploi s’est présenté dans son entreprise pour lequel elle pensait que Cindy serait parfaite, et elle a suggéré à son amie de postuler.

Pour le plus grand plaisir de Cindy et Maggie, Cindy a obtenu le poste. Les deux femmes sont devenues collègues de travail et ont pu passer encore plus de temps ensemble.

« Nous déjeunions, fêtions les anniversaires les uns des autres et prenions notre café – peut-être beaucoup trop pendant la saison du Pumpkin Spice Latte », explique Cindy.

“Cindy m’a en fait organisé une fête d’anniversaire un an au bureau”, se souvient Maggie. “C’était sur le thème de la citrouille.”

En retour, Maggie a préparé pour Cindy un gâteau d’anniversaire aux carottes, sachant que c’était le préféré de son amie. Maggie a navigué dans le DC Metro par une journée glaciale de février, un gâteau à la main, pour surprendre Cindy au bureau.

Les vies de Maggie et Cindy sont devenues de plus en plus entrelacées, Maggie devenant proche de nombreux amis de Cindy.

« Son énergie est contagieuse », dit Cindy. “Chacun de mes amis, ils s’entendent tous avec Maggie et ils l’aiment.”

Après son divorce, Maggie a recommencé à sortir ensemble. Quand elle examinait des partenaires potentiels, elle emmenait les hommes à des rendez-vous doubles avec Cindy et le petit ami de Cindy.

Deniro et Scarlett O’Hara ont également continué à profiter de la compagnie de l’autre, et Maggie et Cindy faisaient souvent du dog sitting l’une pour l’autre.

Lorsque Cindy s’est fiancée en 2015, il n’y avait “pas de doute” que Maggie serait parmi ses demoiselles d’honneur. À ce moment-là, l’étranger qu’elle avait rencontré à l’aéroport était l’un de ses amis les plus proches.

“Je voulais que les personnes les plus importantes et les plus solidaires de ma vie soient mes demoiselles d’honneur. Les gens qui m’ont rendu fière de moi », dit Cindy. “Maggie était l’une d’entre elles, car non seulement elle était devenue une si bonne amie au fil des ans, mais elle était aussi la raison de ma carrière et de mon succès.”

“J’étais ravie d’être la demoiselle d’honneur de Cindy”, se souvient Maggie. “Ses amis l’adorent et être la nouvelle amie du groupe était humble et magnifique.”

Aujourd’hui, Maggie et Cindy ne travaillent plus ensemble et Maggie ne vit plus à DC.

Mais si les deux femmes ne se voient plus aussi souvent qu’avant, leur amitié reste forte. Chaque fois que Maggie et Cindy se réunissent, elles ont l’impression qu’aucun temps ne s’est écoulé. Et quand ils sont séparés, ils s’enracinent de loin.

« Peu importe où elle se trouve, j’aime l’idée que nous soyons là – nous serons toujours là », dit Maggie. “Et j’adore ça, c’est sans effort.”

Cindy vit toujours à DC, maintenant avec son mari et sa jeune fille. Maggie était là à la baby shower de Cindy, pour l’aider à accueillir son enfant. Aujourd’hui, Cindy aime son travail et attribue le succès de sa carrière actuelle à Maggie.

“Qui sait où je serais aujourd’hui – et si j’aurais eu le même sentiment d’accomplissement – si nous ne nous étions jamais croisés”, dit-elle.

Depuis que Maggie a quitté DC, elle a vécu à Chicago, New York et en Floride. Plus récemment, elle a déménagé à Los Angeles. Elle est actuellement en congé sabbatique de six mois et voyage avec son partenaire dans son camping-car, visitant les stations de ski américaines.

“C’est intéressant, parce que je pensais que ma vie allait prendre une trajectoire complètement différente”, dit Maggie, repensant à sa rencontre avec Cindy à la veille de son mariage.

« Je n’ai pas gardé le mari, j’ai gardé l’ami », ajoute-t-elle en riant.

“Ma vie a toujours été incohérente, mais ce qui reste vrai, ce sont mes amitiés authentiques, ma “fraternité”. Je ne me sens jamais perdu parce que j’ai Cindy dans ma vie.

Malheureusement, Deniro et Scarlett O’Hara sont tous les deux décédés, mais Maggie et Cindy se sont soutenues pendant ces pertes et aiment partager des souvenirs de leurs chiens. Et ils attribuent toujours à Deniro le mérite de les avoir réunis en premier lieu.

Maggie et Cindy disent toutes deux que leur rencontre aléatoire à l’aéroport et leur amitié durable qui a suivi leur ont appris l’importance de pratiquer l’ouverture, en particulier lors de voyages.

“Vous ne savez jamais comment cela va changer votre vie, ou comment cela va se passer”, dit Cindy. “Je pense toujours que c’est fou que l’un de mes amis les plus proches soit quelqu’un que j’ai rencontré à l’aéroport.”

“Soyez vulnérable”, convient Maggie. “Je pleurais. Je ne savais même pas si je voulais rencontrer quelqu’un de nouveau.

Les deux soulignent également l’importance de faire un suivi si vous rencontrez un ami potentiel lors de vos voyages.

“Prendre l’initiative après, si vous ressentez ce lien”, explique Maggie. « Peu importe l’âge que vous avez, ne soyez pas gêné. Envoyez un e-mail à cette personne, soyez excité, dites oui.

Bien que Maggie et Cindy aient partagé de nombreux souvenirs spéciaux au cours de leur décennie d’amitié, elles n’ont jamais voyagé ensemble et ne se sont pas assises côte à côte dans un aéroport depuis leur première rencontre dans le hall des départs de l’aéroport international de Miami il y a 12 ans. Ils disent tous les deux qu’ils aimeraient partir à l’aventure ensemble un jour.

“Je sais que Maggie et moi continuerons à partager des souvenirs jusqu’à ce que nous ayons 90 ans ou plus”, déclare Cindy. “Peut-être que nous parcourrons le monde ensemble après notre retraite. Voyez quelles autres rencontres fortuites nous pourrions rencontrer en attendant dans les aéroports.

Photo du haut de Cindy Jarrin, à gauche, et Maggie Musgrave, à droite, avec l’aimable autorisation de Brittany DeFrehn