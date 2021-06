« Elle pleurait pour s’endormir » : lorsque Kareena Kapoor s’est confiée sur les difficultés de sa sœur Karisma Kapoor à Bollywood | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Karisma Kapoor fête son anniversaire le 25 juin. À 47 ans cette année, la magnifique fille de Kapoor a été comblée de vœux d’anniversaire sur les réseaux sociaux par les meilleures amies et les fans. Sa sœur Kareena Kapoor s’est fait un devoir de rendre la journée encore plus spéciale pour sa sœur avec une vidéo sincère présentant les meilleurs moments des sœurs ensemble. Elle a également écrit une longue note pour son « Lolo » et a déclaré qu’elle l’appelait la « femme la plus courageuse, la plus forte et la plus précieuse » qu’elle connaissait.

Bien que les deux sœurs se soient fait un nom dans l’industrie, ce n’était pas un voyage facile, surtout pour Karisma Kapoor qui a rejoint l’industrie cinématographique avant Kareena. En fait, Kareena en avait parlé en détail dans une ancienne interview avec Simi Garewal.

Elle a révélé: « J’ai vu ma sœur s’asseoir pendant des nuits avec ma mère et pleurer, disant que les gens la rabaissaient et qu’elle n’y arriverait jamais. Je me cacherais derrière et regarderais parce qu’ils ne voudraient jamais que je voie le douleur qu’ils traversaient. J’en ai trop vu »,

L’actrice de ‘Ki et Ka’ a déclaré que cela la ferait souffrir lorsqu’elle serait témoin de sa sœur en détresse. Voici ce qu’elle a dit : « Enfant, j’ai beaucoup vu avec ma mère, ma sœur. J’ai vécu leur vie avec elles, traversé leurs traumatismes. Je pense avoir vu ma sœur pleurer des nuits ensemble pour aller dormir quand elle se débattait. Et ça me fait mal. Tout ce qui blesse mes proches me blesse. C’est ce qui fait de moi la personne que je suis. »

Karisma a à son actif des films à succès comme Raja Hindustani, Dil To Pagal Hai, Hero No.1, Biwi No.1, Dulhan Hum Le Jayenge, Hum Saath-Saath Hain, Fiza et Zubeidaa. Elle a fait un retour avec Dangerous Ishqq en 2012 et a de nouveau pris un congé sabbatique. Elle a été vue pour la dernière fois dans une série Web intitulée « Mentalhood » et elle a reçu un accueil chaleureux de la part des fans.

Elle est la fille de Babita et Randhir Kapoor et la sœur de Kareena Kapoor Khan. Elle est une fervente utilisatrice des médias sociaux et publie souvent des messages intéressants pour ses fans.

L’actrice s’était mariée avec l’homme d’affaires Sanjay Kapur en 2003 et avait divorcé en 2016. Le couple a deux enfants du mariage – Samaira et Kiaan.