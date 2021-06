Elle nous l’a dit ! Une vieille vidéo d’une femme se préparant à une pandémie mondiale en 2012 refait surface

Lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est produite pour la première fois vers la fin de 2019 en Chine, peu de gens pouvaient évaluer l’étendue de ses dommages et de sa propagation. Au départ, de nombreuses opinions démenties selon lesquelles elle prendrait la forme d’une épidémie. Mais le virus s’est rapidement propagé rapidement et a pris la majeure partie du monde au dépourvu. En mars 2021, de nombreux pays ont été contraints à un verrouillage, mettant ainsi fin à des vies. La plupart d’entre nous ne connaissaient pas les moyens de lutter contre le virus et d’arrêter sa propagation, cependant, cette femme nommée Donna Nash se préparait à une pandémie sept ans avant un virus comme COVID-19.

Dans une vidéo de National Geographic qui a été partagée en 2012, Donna parle de sa préparation à une éventuelle pandémie mondiale qui pourrait bientôt frapper le monde. Ses prédictions sur une pandémie mondiale sont si précises qu’elles peuvent effrayer n’importe qui.

Donna dit qu’elle s’inquiète souvent d’une pandémie et souligne que les pandémies virales qui ont frappé le monde dans le passé ont été initialement prises à la légère et ont entraîné la mort de milliers de personnes. Inquiète des effets d’une pandémie pour sa famille, elle était toute préparée avec des moyens de les protéger d’un virus.

Alors que personne ne pensait sérieusement à une pandémie, Donna avait stocké des milliers de masques et de gants de protection dans son garage. Elle a même stocké des kits de protection contre les pandémies avec des blouses d’isolement, des mouchoirs antiviraux, des masques N95, un désinfectant puissant, des lunettes et des couvre-cheveux.

Voilà une vraie préparation à une situation ! Sa prédiction s’est réalisée lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le monde en 2019. Le virus mortel a maintenant fait des millions de morts dans le monde.

Donnah n’est pas la seule à avoir prédit une éventuelle épidémie. Dans l’un de ses Ted Talks en 2015, le milliardaire Bill Gates avait parlé d’une épidémie de virus potentiel comme celui de COVID-19 et a souligné que nous devrions être préparés à une telle situation.

Lors de la première épidémie de COVID-19 l’année dernière, la vidéo des prédictions sauvages de Gates est devenue virale sur Internet et a laissé les gens se demander comment il pouvait être si précis à ce sujet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici