« Elle ne voulait pas manquer de respect »: un as de volley-ball de Serbie interdit pour un geste raciste envers des adversaires thaïlandais qui a provoqué la fureur (VIDEO)

Une pétition a été lancée par des téléspectateurs indignés après que Sanja Djurdjevic a été vue en train de plisser les yeux avec ses doigts avant de rire de son geste lors d’un match contre l’Italie la semaine dernière, certains affirmant même que les images reflétaient une augmentation signalée des incidents haineux dirigés contre les Asiatiques. Américains et insulaires du Pacifique depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Djurdjevic, qui aurait présenté ses excuses sur son compte Instagram avant de le mettre en privé, va désormais manquer les matchs de son pays contre la Belgique et le Canada en raison de ce que la Fédération de Volleyball de Serbie a qualifié de « simple malentendu ».

La fédération a été condamnée à une amende de plus de 22 000 $ dans une peine qui devrait être utilisée pour financer une cause « lutter contre les comportements discriminatoires » et le support « programmes éducatifs sur la sensibilité culturelle ».

VIDÉO : un joueur serbe fait le geste raciste de « Slant Eye » envers les joueurs de volley-ball thaïlandais de la FIVB #VNL2021.Ce comportement est dégoûtant et NE DEVRAIT PAS être toléré. Ce n’est pas la première fois non plus.@volleyballworld, s’il vous plaît faites quelque chose à ce sujet.#StopAsianHate! pic.twitter.com/pHMJJH4QSr — ✨ ta meilleure amie du volley ✨ (@volleybestie) 1 juin 2021

« S’il te plaît, ne fais pas exploser ça de façon disproportionnée » a déclaré un article de la fédération sur Facebook, s’excusant auprès de la Thaïlande, de l’équipe thaïlandaise et de « vous tous touchés par cela ».

« Sanja est consciente de son erreur et elle s’est immédiatement excusée auprès de toute l’équipe thaïlandaise. Elle voulait seulement montrer à ses coéquipiers » commençons à jouer en défense comme eux maintenant « .

« Elle ne voulait pas manquer de respect. Bien sûr, c’était malheureux. »

Serbie, vos actions ne sont pas mignonnes, vous êtes un athlète de l’équipe nationale, pourquoi réagissez-vous aux Asiatiques comme ça ?#ตบช่วยชาติCheerFromHome#VNL2021#StopAsianHatepic.twitter.com/uUbaq42gje — ก้วย (@suchayaaaaa) 1 juin 2021

Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement dans le sport ou dans la vie. Il devrait donc s’agir d’une politique de tolérance zéro. La réponse est simple @volleyballworld les organisateurs devraient renvoyer l’équipe de Serbie chez elle, retirée du tournoi, afin que cela ne se reproduise plus jamais. – Pacha (@Mr_ISC) 3 juin 2021

La superstar thaïlandaise Pleumjit Thinkaow a été décrite par certains fans comme une « ange » après avoir posé avec Djurdjevic dans une vidéo Instagram après le match, alors que le joueur serbe aurait été bouleversé par l’incident.

Djurdjevic a enlevé son masque et a fait un bisou dans le cadre du clip, que Thinkaow a partagé avec plus d’un million de followers sur la plate-forme de médias sociaux.

Des téléspectateurs en colère ont exprimé leur fureur, certains revenant sur un scandale en 2018 lorsque l’équipe féminine serbe a été accusée d’avoir fait des gestes racistes dans une photo de groupe après avoir atteint le Championnat du monde féminin FIVB de cette année-là au Japon.

vídeo da Thinkaow desculpando a Sérvia, ela é um anjo na terra 🤧 pic.twitter.com/dgl5WIHP1O – perrin (@civilwards) 1 juin 2021

« Un joueur serbe fait un geste raciste d' »œil oblique » envers les volleyeurs thaïlandais de la FIVB [tournament], « dit l’un, appelant les patrons à agir.

« Ce comportement est dégoûtant et ne devrait pas être toléré. Ce n’est pas la première fois non plus. »

Un autre a déclaré à Djurdjevic : « Vos actions ne sont pas mignonnes. Vous êtes un athlète de l’équipe nationale – pourquoi réagissez-vous aux Asiatiques comme ça? »