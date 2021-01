Quand une foule d’hommes à majorité blanche a saccagé le Capitole la semaine dernière, armés de fusils et de fermetures à glissière, attaquant la police avec des tuyaux en métal et érigeant une potence, la nation a tremblé d’horreur. Mais de nombreuses femmes ont également vu quelque chose de familier.

«C’est un rappel du stress quotidien qui accompagne la vie dans un monde façonné par la masculinité blanche, qu’il y a encore tellement de travail à faire et que votre bien-être passe après leurs expressions de domination, qu’ils considèrent comme leur droit, »a déclaré Kristen Barber, professeur de sociologie à la Southern Illinois University, Carbondale, et rédactrice en chef de la revue Les hommes et les masculinités.

Les experts disent que les manifestations de masculinité blanche ont des effets sur la santé mentale de tout le monde, mais en particulier des femmes, et peuvent créer du stress, de l’anxiété et des traumatismes.

Ces affichages nous rappellent que la menace de la violence masculine est toujours présente. Les estimations de l’Organisation mondiale de la santé indiquent qu’environ 1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et / ou sexuelles au cours de sa vie. Selon le Bureau of Justice Statistics, 75% des incidents violents impliquent des délinquants de sexe masculin.

Barber a dit que ce dont nous avons été témoins mercredi devrait être correctement nommé. Ce n’était pas seulement la masculinité, le droit ou la suprématie. C’est tout cela qui a rendu possible l’attaque du Capitole et nous permet souvent d’ignorer les attaques plus calmes de notre vie quotidienne.

« Regarder ces images est déclencheur pour les personnes qui vivent la violence quotidienne de la suprématie masculine blanche, qu’il s’agisse d’hommes noirs patrouillés par des policiers blancs dans la rue ou de femmes qui se sentent menacées par des hommes blancs dans leurs espaces au quotidien », a déclaré Barber m’a dit.

Une réponse traumatologique collective et individuelle

La recherche montre que le sexisme quotidien est lié aux symptômes du syndrome de stress post-traumatique (TSPT) chez les femmes. Ce que certaines femmes ont vécu mercredi était un traumatisme collectif et individuel et un nouveau traumatisme, disent les experts, qu’elles aient ou non subi directement la violence masculine.

C’est pourquoi nous essayons de ne pas marcher seuls dans le noir.

«Nous subissons une réaction traumatisante lorsque notre sécurité émotionnelle et physique est menacée de manière réelle et tangible», a déclaré Debra Mollen, professeur de psychologie à la Texas Woman’s University. « Nous pouvons avoir des réponses physiologiques. Après l’émeute, une de mes anciennes étudiantes m’a dit qu’elle ne pouvait pas se lever. J’ai entendu beaucoup de récits de femmes que je connais qui pleuraient de manière incontrôlable. J’ai lu plusieurs récits. des gens qui vomissaient, ils étaient tellement bouleversés et affligés par ce dont ils étaient témoins. «

Une masculinité qui prétend « protéger »

Juste avant que la foule ne commence son déchaînement, le président Donald Trump a dit à ses partisans: « Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. »

Jackson Katz, un expert de la masculinité et de la violence de genre, a déclaré que Trump avait appelé les hommes à exercer leur masculinité, à démontrer leur pouvoir.

« Le tout était une performance », a déclaré Katz. « Je suis un homme et notre pays a besoin d’hommes assez durs et assez forts pour le défendre. » «

Et alors qu’une minorité de femmes blanches a participé à l’émeute du Capitole et que deux sont mortes, de nombreuses femmes qui regardaient n’ont pas vu d’hommes défendre le pays. Ce qu’ils ont vu, selon les experts, ce sont des hommes qui se sentent en droit de défendre leur place dominante.

L’émeute de mercredi s’est produite au milieu de changements culturels, politiques et démographiques majeurs.

Un nombre record de femmes siègent désormais au Congrès. Les experts disent que ce n’est probablement pas un hasard si les émeutiers ont pris des photos dans le bureau de Pelosi plutôt que chez le sénateur Chuck Schumer. Pelosi a marqué l’histoire en tant que première femme à la présidence de la Chambre.

« Ce que nous voyons est une réaction à la façon dont les gens de couleur, les femmes de couleur et les femmes en général poussent depuis longtemps contre les scripts de la masculinité », a déclaré Mollen. « Et je pense que c’est extrêmement menaçant pour les gens qui sont descendus sur le Capitole et qui se sont sentis tellement enhardis de le dégrader. »

Katz a déclaré qu’une conversation nationale grand public était nécessaire sur le bilan psychologique et émotionnel des notions dépassées de la masculinité sur la société.

«Être un homme fort au 21ème siècle, pour moi, et être un homme blanc fort, ce n’est pas essayer de retenir les marées de l’histoire. C’est essayer de s’adapter, d’évoluer et de redéfinir la force, la résilience, la santé physique et mentale», a-t-il déclaré. .

Les experts déconseillent de considérer les émeutiers masculins comme des aberrations. Une grande partie de ce que ces hommes expriment est extrême, disent-ils, mais il peut être utile d’examiner les éléments extrêmes des mouvements sociaux pour mieux comprendre les pressions exercées au centre.

«Quand je regarde les politiciens dire:« Ce n’est pas qui nous sommes ». Je pense que «c’est vraiment qui nous sommes», a déclaré Barber. «Penser que ce n’est pas ce que nous sommes, c’est être anhistorique. C’est la suprématie des hommes blancs, comme cela a toujours été … Il est important de ne pas considérer ces hommes comme des anomalies, mais comme des symptômes d’une maladie culturelle plus large.