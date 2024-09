« Elle ne fera pas de prisonniers ! »

Le prince Harry a été averti qu’il ne « créerait pas de problèmes » à son épouse Meghan Markle, alors que la princesse en route vers l’Amérique s’apprête à célébrer un anniversaire important ce week-end.

Dimanche, le duc de Sussex fêtera son 40e anniversaire avec une fête organisée par la duchesse, selon des informations du magazine People.

En discutant des dernières révélations sur Harry et Meghan, l’ancien correspondant royal du Sun Charles Rae a déclaré que même si les plans font écho à celui du « playboy Harry » de ses jeunes années, le duc a « perdu cette image depuis bien longtemps ».

Parmi les affirmations selon lesquelles Harry n’a « aucun projet à l’horizon » de retourner au Royaume-Uni et dans la famille royale, People détaille également que pendant les célébrations de son week-end d’anniversaire, le prince se rendra « à l’étranger avec ses amis proches ».

Le prince Harry fêtera son 40e anniversaire dimanche

Getty

Se demandant pourquoi le prince Harry emmènerait Meghan avec lui à son voyage d’anniversaire avec ses amis, Rae a déclaré à GB News : « Je n’ai aucun problème avec le fait qu’il parte en sortie entre amis, si c’est ce qu’il veut faire pour fêter son 40e anniversaire, alors c’est à lui de voir.

« Et on ne s’attendrait pas à ce qu’il emmène sa femme avec lui. Il organise une fête privée avec elle et les enfants. »