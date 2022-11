“Elle n’a pas hésité”: l’histoire inédite derrière le portrait de guerre d’une femme noire canadienne

Des milliers de personnes l’ont vu au cours des 70 dernières années et plus : un portrait à l’huile dramatique de 1946 d’une femme noire canadienne en uniforme militaire, debout derrière le comptoir d’une cantine.

Ses bras sont croisés. Son visage est sévère. Des décennies plus tard, le portrait véhicule toujours une image de force.

C’est l’une des toiles les plus célèbres à venir du pinceau de Molly Agneau Bobak, la première femme artiste de guerre du Canada. Il a été exposé dans des galeries et des musées du monde entier.

Mais alors que la peinture elle-même est familière, l’histoire derrière elle – de son sujet, Eva May Roy – est beaucoup plus obscure.

« Cette peinture du soldat Roy fait partie de l’imaginaire public depuis des décennies », a déclaré Laura Brandon, conservatrice à la retraite de l’art militaire au Musée canadien de la guerre. “C’est bien connu, mais l’histoire de Roy ne l’est pas.”

sergent. La photo d’Eva May Roy est conservée au Musée canadien de la guerre. (Pierre-Paul Couture/CBC News)

Roy est décédé en 1990, après avoir pris sa retraite de l’armée avec le grade de sergent. Elle est l’une des nombreuses femmes noires qui ont servi dans les Forces canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale – des personnes dont les histoires sont largement absentes des archives publiques.

Roy était une pionnière, servant outre-mer à une époque où il était rare de voir une femme militaire canadienne travailler en Europe.

“Elle était là-dedans avec tout le monde faisant la même chose”, a déclaré sa petite-fille Shannon Roy. “Elle n’a pas hésité… Elle a imposé le respect.”

Eva May Roy a atteint le grade de sergent après s’être réenrôlée dans le Canadian Women’s Army Corps en 1955. (Soumis par Shannon Roy)

Stacey Barker, historienne de l’art et de l’histoire militaire au Musée canadien de la guerre, a récemment passé au peigne fin les archives des Forces canadiennes pour en savoir plus sur la personne derrière le tableau.

Elle a appris qu’après le déclenchement de la guerre, Roy avait quitté son travail de presseuse dans une blanchisserie pour devenir opératrice de machine et assembleuse de fusibles à l’usine de munitions General Engineering Co. à Scarborough, en Ontario.

Roy s’est enrôlé en 1944 et a rejoint le Corps féminin de l’armée canadienne (CWAC), une nouvelle division créée à peine trois ans plus tôt. Le CWAC comptait 50 000 femmes dans ses rangs pendant la Seconde Guerre mondiale dans des rôles de soutien allant de la cuisine au décodage.

Les historiens disent qu’avant la création du CWAC, la seule option disponible pour les Canadiennes qui cherchaient à s’impliquer dans l’effort de guerre était de servir comme infirmière – et il était presque impossible pour les femmes noires d’obtenir cette formation.

Roy a suivi une formation de cuisinier et a servi dans des cantines militaires au Canada, au Royaume-Uni et en Hollande.

« C’était assez inhabituel », a déclaré Mélanie Morin-Pelletier, directrice de la recherche par intérim et historienne en chef au Musée canadien de la guerre.

“Seulement une femme canadienne sur neuf dans l’armée a servi outre-mer. C’est donc incroyable qu’elle ait pu faire cela.”

Le Musée canadien de la guerre affirme que Roy ne s’est pas vu offrir de place dans le Army Show – peut-être en raison de la discrimination, car elle aurait été la seule femme noire dans le chœur. Elle a demandé une autre mission après cela, a indiqué le musée. (Soumis par Shannon Roy)

Les archives militaires de Roy montrent que l’image sévère présentée par son portrait était un peu trompeuse. Elle avait une personnalité extravertie, était passionnée par l’armée et adorait chanter.

Elle a été affectée pendant un mois pour auditionner avec l’Army Show, une troupe de spectacle interne qui divertissait les soldats canadiens à l’étranger. Mais personne ne voulait lui apprendre les routines, a déclaré le musée.

“Il n’y a aucune raison officielle pour laquelle elle n’a pas participé, mais nous devons nous rappeler qu’elle aurait été la seule femme noire dans le chœur”, a déclaré Morin-Pelletier. “Il est donc facile de lire derrière les lignes.”

Après son retour au Canada en janvier 1946, Roy a travaillé comme commis des postes du gouvernement à Toronto, a indiqué le musée. Près d’une décennie plus tard, lorsque le CWAC a lancé une autre campagne de recrutement, Roy s’est réenrôlé, a servi de 1955 à 1965 et a atteint le grade de sergent.

Shannon Roy a déclaré que sa grand-mère n’était pas du genre à être éloignée de quelque chose qu’elle voulait faire.

“C’était une autre époque à l’époque, et malheureusement, il y avait beaucoup de racisme”, a-t-elle déclaré. “Donc, le fait qu’elle ait pu atteindre le grade de sergent est tout simplement incroyable dans mon esprit.

“Vous pensez qu’ils peuvent la retenir, mais je suis sûr qu’elle ne les aurait pas laissés faire parce que c’est exactement le genre de personne qu’elle était. Elle aurait tenu bon.”

Roy avait une « personnalité extravertie » et était « très enthousiaste à propos de l’armée », a déclaré Stacey Barker du Musée canadien de la guerre. (Soumis par Shannon Roy)

Elle a un autre tableau de sa grand-mère accroché dans sa maison. Ses albums photo sont remplis d’images en noir et blanc de Roy dans son uniforme et faisant de l’athlétisme.

Ces photos montrent un côté d’elle que le portrait de Bobak ne montre pas : confiante, calme, toujours souriante.

“Les gens graviteraient autour d’elle”, a déclaré Shannon Roy. “Juste pour son sourire seul.”

Sa famille décrit Roy comme une mère célibataire extravertie, déterminée et travailleuse qui vivait à Cobourg, en Ontario. depuis plus de 25 ans. Roy travaillait à l’imprimerie de la Reine et était connu pour avoir le “meilleur rire”, a déclaré Marney Massy.

Les esquisses préliminaires de Roy de Molly Lamb Bobak, qui se trouvent toujours dans les archives du Musée canadien de la guerre. (Ashley Burke/Nouvelles de CBC)

La grand-mère de Massy, ​​Joan Cork, vivait avec Roy. Elles étaient toutes deux mères célibataires avec une expérience militaire. Cork a servi dans les réserves, a déclaré sa famille.

“Ils avaient beaucoup en commun et se sont entraidés dans les moments difficiles”, a déclaré Massey.

Le fils de Roy, Peter, était connu en ville pour son soutien à la Légion royale canadienne et pour son aide à la campagne annuelle du coquelicot à la mémoire de sa mère.

Avant de mourir en 2018, il s’est rendu à Ottawa pour voir le portrait de sa mère en personne.

“Il était si heureux qu’une autre photo soit prise avec sa mère”, a déclaré sa femme Hilda Roy.

Roy s’est jointe au Canadian Women’s Army Corp en 1944 et a servi au Royaume-Uni et en Hollande, selon ses dossiers militaires. (Soumis par Shannon Roy)

Ce tableau de Roy est si évocateur, si plein de vie qu’il envoûte presque tous ceux qui le voient.

Tanya Lee, qui dirige un club de lecture national pour les adolescents à haut risque, a vu pour la première fois une photo du tableau dans un livre il y a 20 ans. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle ne savait pas auparavant que les femmes noires canadiennes avaient servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela n’a jamais été enseigné à l’école, a-t-elle ajouté.

“Quand j’ai regardé cela pour la première fois, je la regardais et je me demandais ce que cela avait dû faire de se battre pour votre pays … sachant que chez vous, vous êtes toujours considéré comme un citoyen de seconde classe”, a déclaré Lee.

Tanya Lee dirige un club de lecture à Toronto pour les adolescentes à haut risque qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs propres livres. (Ashley Burke/Nouvelles de CBC)

Lee a passé des années à se renseigner sur Roy et travaille maintenant sur un terrain pour réaliser un documentaire sur sa vie. Elle a déclaré que des plans étaient également en place pour amener des vétérans noirs à rencontrer son club de lecture au cours de la nouvelle année, afin de garantir que l’histoire de Roy soit partagée avec une nouvelle génération.

“C’était une opportunité manquée à l’époque, mais c’est une opportunité maintenant”, a déclaré Lee. “Seules les histoires de certaines personnes sont honorées et nous devons revoir cette conversation.”

