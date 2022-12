“Elle n’a pas de père” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Licences d’actualités / MEGA

Prince-Harry et Meghan Markle ont lutté contre le drame familial des deux côtés. Le couple s’ouvre dans le troisième épisode de leurs docuseries Netflix, Harry et Meghanà propos de ce qui s’est passé dans les coulisses avec le père de Meghan, Thomas Marklequi l’a conduit à ne pas assister à leur mariage royal en 2018.

Plus de nouvelles sur le prince Harry :

“Bien sûr, c’est incroyablement triste ce qui s’est passé. Elle avait un père avant ça. Et maintenant, elle n’a pas de père. Et j’ai assumé cela. Parce que si Meg n’était pas avec moi, son père serait toujours son père », admet le prince Harry dans les docuseries.

Le drame familial a été porté à un nouveau niveau dans les jours qui ont précédé le mariage de Harry et Meghan le 19 mai 2018. Le couple a appris que Thomas avait peut-être mis en scène des photos de paparazzi pour de l’argent, alors ils l’ont appelé pour lui poser des questions à ce sujet. Thomas a nié l’accusation à l’époque. Il s’est depuis excusé pour sa participation.

Meghan et le prince Harry ont proposé d’envoyer quelqu’un pour le faire sortir du Mexique et à Londres un jour plus tôt pour le mariage. “Et il a dit : ‘Non, non. J’ai des choses à faire », affirme Meghan dans les docu-séries. Meghan admet que la réponse de son père à elle était “vraiment méfiante”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle révèle qu’elle a regardé Harry et a dit: “Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le crois pas.” Son instinct était bon. Les photos ont été publiées et sont devenues un scandale majeur juste avant le mariage royal. “J’étais absolument stupéfaite que Tom fasse partie de ce cirque », a déclaré la mère de Meghan, Doria Raglanddit.

Après cela, Meghan admet que Thomas n’a pas retourné ses appels. Au lieu de cela, il a parlé à TMZ de ne pas assister au mariage et n’a même pas dit à Meghan et au prince Harry d’abord. Quatre jours avant le mariage, Thomas a été hospitalisé pour une crise cardiaque. Meghan a continué à envoyer un texto à son père sur ce qui se passait, mais il n’a pas répondu.

Lien connexe Lié: Prince Harry’s Memoir ‘Spare’: 1ère photo de la couverture, date de sortie et tout ce que nous savons

Deux jours avant le mariage, Meghan a envoyé un texto à son père lui demandant de “cesser de parler à la presse”. Elle a écrit qu’il n’avait « retourné aucun de nos plus de 20 appels depuis que nous nous sommes tous parlé le samedi matin ; ce qui ne fait qu’ajouter au mal que vous avez causé. Nous ne sommes pas en colère mais nous avons vraiment besoin de vous parler. Un SMS du téléphone de Thomas est arrivé et s’est adressé à Meghan par son nom complet.

“C’était vraiment bizarre… je me disais : ‘Il ne m’a jamais appelé Meghan de mon… aucun jour où j’ai vécu sur cette planète. Meg. Tous mes amis m’appellent Meg et mes parents m’appellent Meg. Et j’étais comme, ‘Ce n’est pas mon père.’ ” Le prince Harry a fini par répondre via le téléphone de Meghan et a voulu savoir si c’était réellement Thomas qui leur envoyait des SMS. “Je ne lui ai jamais parlé”, dit Meghan dans les docuseries.

Thomas n’a pas assisté au mariage de Meghan et du prince Harry, et la relation entre le père et la fille reste éloignée. La mère de Meghan l’a accompagnée lors du trajet en voiture jusqu’au château de Windsor. prince Charlesà présent Le roi Charles IIIest intervenue pour aider Meghan à descendre l’allée à la suite de l’absence de son père.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.