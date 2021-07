« Elle ment aux fans »: la star de Bellator Avsaragova se moque de Loureda, parle de Jojua après que le drame de la pesée l’oblige à se déshabiller (VIDEO)

Le nombre d’abonnés populaires d’Avsaragova a atteint plus de 247 000 sur Instagram depuis qu’elle a battu Tara Graff de manière spectaculaire en avril, n’ayant besoin que de 29 secondes pour assommer son adversaire dans leur combat de poids mouche dans le Connecticut, où elle est sur le point de faire sa deuxième apparition pour la promotion. .

Une autre Américaine, la débutante Gabriella Gulfin, devance Avsaragova, bien que la native d’Ossétie du Nord ait eu du mal à prendre du poids après une coupe qu’elle avait acceptée serait difficile, avec un écran tenu devant elle alors qu’elle se déshabillait dans une serviette maladroite. stand-off avant de finalement faire la limite.

Il y avait des blagues selon lesquelles un homme qui a été appelé pour aider deux femmes à tenir l’écran aurait pu en prendre plein les yeux en cours de route, sa ligne de vue dégageant l’écran et regardant vers la photogénique Avsaragova, qui se tenait sur la balance en essayant de prendre du poids .

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)

« Je sais que mon homme essayait d’avoir un aperçu, » s’est moqué d’un fan après avoir regardé les images de la pesée, tandis qu’un autre a observé : « L’homme du milieu passe une bonne journée au travail. »

Un critique a demandé : « Pourquoi le feraient-ils comme ça pour elle ? Le vieux garçon a un spectacle. Mets-le derrière la balance la prochaine fois ?

Avsaragova, qui s’était imaginée auparavant assise dans un sauna dans une combinaison isolante, s’est tenue la tête dans les mains à un moment donné pendant les scènes légèrement farfelues, mais la jeune femme de 22 ans a clairement hâte de retourner à l’action.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Diana Avsaragova (@pantera_57_)

« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce que le combat soit aussi rapide, et c’est probablement pourquoi j’ai laissé les émotions partir après », dit-elle de sa soirée éclair contre Graff.

« C’était aussi mon premier KO et j’étais vraiment excité d’en finir. Je me sens toujours confiant, cool, rassemblé. C’est tout bon pour moi.

« C’était fou le nombre de personnes qui m’ont suivi. J’ai vraiment aimé ça parce que j’ai ressenti l’amour. Je vais continuer à travailler dur pour rembourser les fans.

C’est la semaine de combat de Diana Avsaragova pic.twitter.com/lnfoSHRFjo — ꜱᴜʜᴀɪʟᴏʟ🇵🇸🇮🇪 (@LamebredFighter) 15 juillet 2021

Diana Avsaragova 😍 – El DudeO’rino (@PeeEyeZeeZeeWhy) 15 juillet 2021

« J’ai beaucoup plus d’adeptes, beaucoup plus de soutien. Encore une fois, je me concentre sur mes capacités de combat. J’aime le soutien mais, en même temps, ce n’est pas si important. »

La star de l’UFC Liana Jojua est une alliée vitale d’Avsaragova, bien que la Géorgienne ne soit pas dans son coin comme d’habitude cette fois.

« Elle n’a pas pu obtenir de visa à temps et c’est pourquoi elle n’a pas pu venir », elle a expliqué. « J’espère que ce sera la dernière fois qu’elle n’est pas dans mon coin.

Semaine de combat de Diana Avsaragova!#Bellator262pic.twitter.com/KN7ggkeF9o – Alex Behunin (@AlexBehunin) 14 juillet 2021

#Bellator262 résultats de la pesée : Diana Avsaragova (@pantera_57_) – 126 livres. pic.twitter.com/DUrS6A7D6a – Relations publiques Bellator (@BellatorPR) 15 juillet 2021

« Je vais essayer d’être dans son coin aussi, mais je ne sais pas comment le programme va se dérouler. »

On sait peu de choses sur Gulfin, dont Avsaragova a admis qu’elle avait pu trouver de petites images, avertissant seulement que « elle ne peut rien apporter pour lequel je ne suis pas prêt. »

Loureda, qui a également battu Graff mais a perdu contre Hannah Guy depuis le dernier combat d’Avsaragova, a également peu de craintes pour elle.

« Je pense qu’elle se ment à elle-même, elle ment aux fans », dit-elle, répondant à la suggestion de Loureda selon laquelle elle ne connaissait pas le nom d’Avsaragova.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Maître Valérie Loureda 💋 (@valerieloueda)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Liana Jojua (@likajojua)

« Elle sait évidemment qui je suis. Je suis probablement dans sa tête en ce moment – ​​c’est pourquoi elle dit ça. Je ne vais pas choisir d’adversaires. Je combattrai tous ceux qui sont devant moi, y compris elle.

« Je vois tous mes futurs adversaires au même niveau, et aucun d’eux n’est à mon niveau. Je ne veux appeler personne parce que je vais renverser tout le monde. Celui qui est devant moi sera derrière moi . »

Avsaragova est absolument certaine de rester invaincue avant ce qui pourrait être une sorte de retour aux sources le 23 octobre, lorsque le premier spectacle de Bellator en Russie se rendra à Moscou avec un combat à la une impliquant Fedor Emelianenko.

« Je voudrais me battre sur cette carte », a-t-elle reconnu. « Le délai est parfait. »