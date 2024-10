Andrew Garfield est devenu doux et ému en rendant visite à Elmo à l’atelier Sésame. L’acteur s’est ouvert au Rue Sésame personnage à propos de ses sentiments face à la disparition de sa mère Lynn, décédée en 2019 d’un cancer du pancréas.

« Elle est décédée il n’y a pas si longtemps et vous savez, elle me manque beaucoup », a déclaré Garfield à Elmo, qui lui a demandé comment il allait. « Vous n’êtes pas obligé de vous excuser. En fait, c’est plutôt normal de manquer à quelqu’un.

« Vous savez, cette tristesse est une sorte de cadeau », a ajouté Garfield. « C’est une belle chose à ressentir d’une certaine manière, parce que cela signifie que vous aimez vraiment quelqu’un quand il vous manque. Quand ma mère me manque, je me souviens de tous les câlins qu’elle me faisait. Tous les câlins que je recevais d’elle. Cela me fait me sentir proche d’elle quand elle me manque, d’une manière étrange.

« Donc, je suis heureux d’avoir tous les souvenirs de ma maman et toute la joie qu’elle m’a apporté », a-t-il conclu. «Et la joie qu’elle a apportée à mon frère et à mon père, à tous ceux qu’elle a rencontrés, à tout le monde autour d’elle. Alors, quand elle me manque, je me souviens que c’est parce qu’elle m’a rendu si heureux. Ainsi, je peux la célébrer et elle me manque en même temps.

Elmo a serré Garfield dans ses bras et l’a remercié d’avoir parlé de sa mère, disant qu’il célébrerait également la mère de Garfield. «Elmo était le préféré de ma mère… Je t’aime tellement, Elmo, et je l’ai toujours aimé. Et je le ferai toujours », a déclaré Garfield.

L’atelier Sésame a partagé la vidéo vendredi dans le cadre d’un effort visant à expliquer le deuil chez les enfants et comment « surmonter des sentiments difficiles peut devenir plus facile avec le temps ». L’organisation est l’organisation à but non lucratif derrière Rue Sésamequi contribue à autonomiser les enfants et les familles depuis plus de 50 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Garfield rattrapé avec Anderson Cooper de CNN et a expliqué comment il se souvenait de sa mère. « Les qualités les plus évidentes ou apparentes de ma mère étaient la douceur, la gentillesse, la générosité », a déclaré Garfield. « Sur son lit de soins palliatifs, elle était plus préoccupée par les infirmières que par sa propre douleur et son inconfort. Elle était ce genre de personne.