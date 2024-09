Elle Macpherson réitère son approche « holistique » du cancer dans une interview passionnée après avoir refusé la chimiothérapie de 32 médecins

Elle Macpherson a redoublé d’efforts pour poursuivre son traitement controversé contre le cancer après son diagnostic il y a sept ans.

Apparaissant dans l’émission « Today » en Australie lundi, le mannequin s’est lancé dans un débat houleux avec les co-animateurs Karl Stefanovic et Amelia Adams après avoir révélé qu’elle avait refusé la chimiothérapie de 32 médecins.

Macpherson, 60 ans, a révélé la semaine dernière qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein il y a sept ans et qu’elle était désormais enfin en rémission.

Dans ses mémoires à paraître « Elle : Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself », elle a déclaré que sa décision d’adopter une approche holistique du diagnostic avait été accueillie avec critique par ses proches.

Mais lors de l’émission de lundi, Macpherson a déclaré que l’attention médiatique autour de son traitement détournait l’attention d’autres points clés abordés dans le livre.

« Le livre ne parle pas du cancer. Et l’accent mis sur ce sujet est vraiment déformé », a déclaré la star australienne des défilés de mode. « Cela déforme le reste des trésors du livre. »

« Je sais, mais vous vous trouvez au milieu d’un débat que je pense que beaucoup de femmes ont non seulement avec la communauté, mais aussi avec la profession médicale conventionnelle », a déclaré Stefanovic, ajoutant que c’est une « bonne chose » qu’elle ait « déclenché le débat ».

À la suite de sa tumorectomie il y a sept ans, la fondatrice de WelleCo a reçu un diagnostic de carcinome intracanalaire réceptif aux œstrogènes HER2-positif, un type de cancer du sein caractérisé par un niveau plus élevé d’une protéine qui peut aider les cellules mammaires à se multiplier rapidement.

Macpherson a déclaré que sa décision de renoncer à la chimiothérapie n’avait pas été prise à la légère.

« Pour être claire, j’ai demandé de nombreux conseils médicaux », a-t-elle déclaré. « C’était très intéressant, car chaque médecin avait une opinion différente sur la façon de traiter mon cas particulier de cancer du sein. »

« Il n’y avait pas de voie claire et il n’y avait aucune garantie dans un sens ou dans l’autre », a-t-elle poursuivi. « J’ai donc simplement pris une décision en fonction de toutes les informations que j’avais recueillies et de ce qui me semblait juste. »

C’est alors que la conversation a pris une mauvaise tournure après qu’Adams a posé des questions sur la sobriété de Macpherson, qu’elle évoque dans ses mémoires.

Dans le livre, le mannequin a révélé qu’elle avait l’habitude de boire de la vodka tous les soirs après avoir mis ses enfants au lit.

« À quel moment avez-vous réalisé [alcoholism] « C’était un problème pour vous ? » a demandé Adams, avant de demander quelle quantité d’alcool le mannequin consommait chaque soir.

« Tout le monde veut connaître les détails croustillants ! Qu’est-ce qui vous arrive ? », a répondu Macpherson.

Afin de dissiper la tension, Stefanovic est intervenu en disant qu’ils demandaient cela seulement « parce que nous buvons ».