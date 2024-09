Elle Macpherson interpellée par un journaliste pour une interview « difficile » sur les traitements holistiques contre le cancer

La journaliste chevronnée Tracy Grimshaw a interpellé Elle Macpherson au sujet de son interview « difficile » et « tendue » sur les traitements holistiques contre le cancer du mannequin.

Dans un article pour le site australien 9NowGrimshaw a partagé qu’on lui avait dit de ne pas « trop se concentrer sur son cancer du sein » au cours de leur conversation et de parler d’autres choses du nouveau livre de Macpherson, « Elle : Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself ».

« Notre défi était de contrer la croyance d’Elle dans le traitement holistique avec la science dure autour des traitements conventionnels, tout en respectant son droit de faire ce qu’elle veut et son droit égal d’en parler », a déclaré le journaliste.

« C’était difficile et parfois tendu. »

Grimshaw, 64 ans, a déclaré qu’elle avait « essayé de se frayer un chemin au milieu de ces récits concurrents » en se souvenant que Macpherson, 60 ans, « est une survivante du cancer à qui on a enlevé la moitié de son sein lors de sa deuxième tumorectomie et peu importe ce que vous pensez de ses choix ultérieurs ».

L’ancienne présentatrice de « A Current Affair » a déclaré que même si elle n’était pas médecin, elle « faisait confiance » à la médecine conventionnelle et pensait que le mannequin de « Sports Illustrated Swimsuit » « devait plus à ses deux tumorectomies qu’à ses huit mois de thérapies spirituelles/à base de plantes/dentaires/chiropratiques en Arizona ».

La semaine dernière, Macpherson a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein il y a sept ans et qu’elle avait refusé les conseils de traitement de plus de 30 médecins.

L’actrice de « Sirènes » a refusé de subir une mastectomie, une chimiothérapie, une hormonothérapie et une chirurgie de reconstruction mammaire et a plutôt adopté une approche plus holistique de son traitement.

« C’était inattendu, déroutant et intimidant à bien des égards. Et cela m’a vraiment donné l’occasion de puiser au plus profond de mon être intérieur pour trouver une solution qui me convienne », a-t-elle déclaré. a déclaré à Women’s Weekly le 2 septembre.

« J’ai réalisé que j’allais avoir besoin de ma propre vérité, de mon système de croyances pour me soutenir », a-t-elle poursuivi.

« Et c’est ce que j’ai fait. »

Lundi, Macpherson a redoublé d’efforts dans son approche holistique du cancer lors d’une interview dans l’émission australienne « Today ».

« Pour être claire, j’ai demandé de nombreux conseils médicaux. C’était très intéressant, car chaque médecin avait une opinion différente sur la façon de traiter mon cas particulier de cancer du sein », a-t-elle déclaré.

« Il n’y avait pas de voie claire ni de garantie dans un sens ou dans l’autre. J’ai donc pris une décision en fonction de toutes les informations que j’avais recueillies et de ce qui me semblait être la bonne solution. »

Macpherson, qui est maintenant en rémission, a déjà fait la une des journaux promouvoir une campagne anti-vaccin.