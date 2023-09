Elle Macpherson franchit deux étapes majeures : « Au-delà de mes rêves les plus fous »

Elle Macpherson a deux raisons majeures de se réjouir.

Macpherson est sobre depuis 20 ans et sort avec le guitariste Doyle Bramhall II depuis un an.

« Une vie au-delà de mes rêves les plus fous, disent-ils – alors que je célèbre mes 20 ans cette semaine… Je célèbre également plus de 365 jours de bonheur en pleine expansion », a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une série de photos avec Bramhall.

Les photos mettent en lumière les aventures du couple, notamment des voyages au Maroc, en Italie, au Japon et en France.

ELLE MACPHERSON APPELLE LE RÔLE D’INVITÉ « AMIS » « L’UNE DES MEILLEURES EXPÉRIENCES DE MA CARRIÈRE »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Macpherson et Bramhall ont rendu public leur relation pour la première fois en octobre de l’année dernière, chacun partageant des photos sur les réseaux sociaux à peu près au même moment.

Dans une publication partagée sur la page Instagram de Bramhall, il a partagé une photo de lui avec Macpherson, écrivant en légende : « L’amour est un phénomène spirituel ; la luxure est physique. L’ego est psychologique ; l’amour est spirituel. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Bramhall est un guitariste et auteur-compositeur qui a travaillé avec Eric Clapton et Roger Waters, ainsi qu’Elton John et Sheryl Crow, selon son site Internet.

Macpherson était auparavant mariée au photographe Gilles Bensimon et au milliardaire Jeffrey Soffer. Elle partage également deux fils avec Arpad Busson, issus de leur relation à la fin des années 90 et au début des années 2000.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le mannequin d’origine australienne a également célébré ses 20 ans de sobriété en partageant une photo de sa puce AA en l’honneur de cet anniversaire.

En légende, l’homme de 59 ans a partagé une citation de Maya Angelou : « C’est une journée merveilleuse. Je n’ai jamais vu celle-là auparavant. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le mannequin de Sports Illustrated a déjà parlé de sa décision de devenir sobre plus tard dans la vie.

Dans une interview accordée au magazine Ocean Drive en 2014, le mannequin surnommé « The Body » a déclaré : « Dans la quarantaine, j’ai commencé à me concentrer sur la santé et le bien-être. J’ai arrêté de boire et de prendre des drogues – même de l’aspirine – et j’ai commencé à vraiment faire le ménage ». mon système. »