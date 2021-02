Elle Macpherson fait des apparitions controversées lors des récompenses anti-vaxxer

Les liens d’Elle Macpherson avec la communauté anti-vaxxer se renforcent après que le mannequin ait été filmé en tant qu’invité lors de soirées de remise de prix controversées.

L’homme de 56 ans a assisté au gala cravate noire “ Doctors Who Rock ” en Floride en 2017 en tant que présentateur “ invité spécial ”.

Macpherson a été vu remettre des récompenses à des personnalités anti-vaxxer de premier plan au cours de la nuit.

Vaxxed, un documentaire faisant des affirmations sans fondement sur les liens entre l’autisme et les vaccins contre la rougeole et les oreillons, a remporté le «World Changer Mission Award».

L’anti-vaxxer bien connu et coproducteur Del Bigtree a également reçu un prix lors de l’événement.

L’année dernière, le mannequin de Sports Illustrated a qualifié la pandémie de “ moment divin ” pour promouvoir la campagne contre les vaccinations – soutenant son ancien petit ami médecin en disgrâce, Andrew Wakefield.

Les recherches discréditées de M. Wakefield reliant le jab MMR et l’autisme en ont fait un paria.

Dans des séquences vidéo, elle a été présentée par Wakefield comme “ Elle Macpherson, ma petite amie ” avant une projection américaine de son épisode de propagande anti-vaccination.

«Elle a été intimement impliquée dans la réalisation de ce film», a-t-il déclaré devant un public de Caroline du Nord.

Macpherson a répondu: “ Vous avez fait ce film pendant Covid, et c’est intéressant parce que c’est un moment si beau et sacré lorsque vous regardez le film, parce que c’est tellement pertinent et si pertinent … Et pour que cela vienne à cette époque divine où la vaccination et la vaccination sont obligatoires. la vaccination est sur toutes les lèvres.

Wakefield, originaire de Berkshire, a été rayé du registre médical en 2010 après que ses recherches montrant le lien supposé entre les jabs ROR et l’autisme aient été révélées comme une “ fraude élaborée ”.

Ses fausses allégations ont conduit à une baisse de la vaccination chez les enfants et à de nouvelles flambées de rougeole.

En 2019, Macpherson a de nouveau accueilli le gala – où elle a remporté le ‘Integrative Wellness Award’

Il a déménagé aux États-Unis et s’est réinventé en tant que cinéaste et militant, et ces derniers mois, a saisi la paranoïa en raison de la pandémie de coronavirus pour répandre des théories du complot autour de la vaccination.

Wakefield a rejeté le coronavirus comme ce qu’il appelle “ WuFlu ”, du nom de la ville de Wuhan en Chine, où la pandémie a commencé.

Wakefield et Macpherson ont été liés pour la première fois en 2018 lorsque des photos d’eux s’embrassaient dans un marché de rue de Miami, peu de temps après sa séparation d’avec sa femme de 30 ans, qui l’avait soutenu tout au long du scandale MMR.

En dépit d’être ostracisé par la communauté médicale en Grande-Bretagne, Wakefield est devenu une sorte de célébrité mineure aux États-Unis.