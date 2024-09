Elle Macpherson en « rémission clinique » après un cancer du sein

Elle Macpherson révèle dans ses mémoires à venir qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein il y a sept ans et qu’elle est maintenant en « rémission clinique » après avoir choisi de ne pas suivre un traitement traditionnel pour la maladie.

Dans « Elle : Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself », le mannequin australien connu sous le nom de « the Body » a déclaré qu’elle avait subi une tumorectomie après avoir été diagnostiquée d’une forme de cancer du sein connue dans le domaine médical sous le nom de carcinome canalaire in situ (CCIS) positif au récepteur d’œstrogènes HER2 positif (ER).

« C’était un choc, c’était inattendu, c’était déroutant, c’était intimidant à bien des égards et cela m’a vraiment donné l’occasion de creuser au plus profond de mon être intérieur pour trouver une solution qui me convienne », a-t-elle déclaré à l’Australian’s Hebdomadaire des femmes à propos de son diagnostic.

Selon Macpherson, son médecin lui a suggéré de subir une mastectomie et de suivre une radiothérapie, une chimiothérapie, une hormonothérapie et une reconstruction mammaire. Elle a réfléchi pendant plusieurs semaines à ses soins, mais a finalement refusé de subir une chimiothérapie – malgré la recommandation de 32 médecins et experts, dit-elle – et a adopté une approche holistique.

La sexagénaire a déclaré avoir pris « l’une des plus grandes décisions de sa vie » après être allée sur une plage de Miami, avoir prié et médité. Au lieu d’une voie pharmaceutique, elle a choisi « une approche intuitive, guidée par le cœur et holistique » pour traiter son cancer sous la direction de son médecin traitant. Ce médecin est spécialisé dans la médecine intégrative, qui utilise une combinaison de thérapies et de changements de mode de vie pour traiter et guérir la personne dans son intégralité, a déclaré le média. L’approche est similaire à celle de la regrettée star de « Grease », Olivia Newton-John, à qui Macpherson a demandé conseil après que l’actrice ait complété son traitement clinique contre le cancer du sein par des pratiques holistiques. (Newton-John est décédée en 2022.)

« J’ai réalisé que j’allais avoir besoin de ma propre vérité, de mon système de croyances pour m’aider à traverser cette épreuve. Et c’est ce que j’ai fait. Ce fut donc un merveilleux exercice pour être fidèle à moi-même, me faire confiance et faire confiance à la nature de mon corps et à la ligne de conduite que j’avais choisie. »

Macpherson a déclaré qu’elle avait « compris qu’il n’y avait aucune certitude et absolument aucune garantie. Il n’y avait pas de « bonne » façon de faire, juste la bonne façon pour moi. »

« Dire non aux solutions médicales classiques a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite dans ma vie. Mais dire non à mon propre ressenti aurait été encore plus difficile », a-t-elle écrit dans le livre.

Selon le Clinique MayoLes traitements alternatifs contre le cancer ne peuvent pas guérir la maladie, mais peuvent soulager les signes et symptômes. L’hôpital, spécialisé dans le cancer, la cardiologie et la chirurgie cardiaque, affirme que de nombreux traitements alternatifs contre le cancer n’ont pas fait leurs preuves et que certains peuvent même être dangereux, mais qu’il en existe quelques-uns qui sont généralement sûrs. Il existe de plus en plus de preuves que ces traitements peuvent apporter certains avantages, selon la clinique.

Bien que l’un des deux fils de Macpherson se soit opposé à sa décision et qu’elle ait été repoussée par d’autres personnes dans sa vie, elle a déclaré que son choix « avait une résonance » en elle et signifiait « aborder les facteurs émotionnels et physiques associés au cancer du sein ». Elle a déménagé à Phoenix, où elle a été prise en charge par plusieurs spécialistes, dont son médecin traitant, un docteur en naturopathie, un dentiste holistique, un ostéopathe, un chiropracteur et deux thérapeutes.

Au cours de son traitement, elle a loué une maison à Phoenix tout en « se concentrant et en consacrant chaque minute à ma guérison » pendant huit mois.

L’ancienne mannequin devenue entrepreneuse a ajouté que désormais, « en termes traditionnels, on dirait que je suis en rémission clinique ». Mais selon elle, elle est en fait « en parfaite santé ».

« Vraiment, de tous les points de vue, de chaque analyse sanguine, de chaque scanner, de chaque examen d’imagerie… mais aussi émotionnellement, spirituellement et mentalement – ​​pas seulement physiquement. Ce n’est pas seulement ce que disent vos analyses sanguines qui compte, c’est comment et pourquoi vous vivez votre vie à tous les niveaux », a-t-elle déclaré à Women’s Weekly.

Le livre de Macpherson, dans lequel elle partage « sa sagesse durement acquise et bien apprise », sera publié aux États-Unis le 19 novembreIl a été publié mardi en Australie par Penguin.